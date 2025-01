Nhận định Fulham vs MU, 02h00 ngày 27/1: Cái duyên ở Craven Cottage

TPO - Nhận định bóng đá Fulham vs MU, vòng 23 Premier League 2024/25 lúc 02h00 ngày 27/1 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. MU rất có duyên tại Craven Cottage và họ có thể đánh bại Fulham dù phong độ không ổn định.

Nhận định trước trận đấu Fulham vs MU

MU chưa thể tìm thấy sự ổn định dưới thời tân HLV Ruben Amorim. Cho dù có nhiều dấu hiệu tích cực, nhưng Quỷ đỏ không thể thắng trận liên tiếp để bứt phá trên bảng xếp hạng. Sau chiến thắng trước Southampton, họ lập tức thua Brighton ngay tại Old Trafford. Với 26 điểm sau 22 vòng đấu, MU có lẽ đã xác định Ngoại hạng Anh mùa giải này không còn ý nghĩa nào khác ngoài việc “rèn quân”.

Về lý thuyết, MU có thể phải tham gia cuộc đua trụ hạng. Dù vậy, thực tế cho thấy đội bóng này không tệ đến mức như vậy. Khoảng cách 10 điểm với nhóm “cầm đèn đỏ” cũng khá an toàn cho Quỷ đỏ ở thời điểm này.

Vấn đề của MU là áp lực quá lớn từ truyền thông và người hâm mộ. Ban lãnh đạo CLB này có thể chấp nhận “vứt đi” một mùa giải, nhưng điều đó không có nghĩa họ được phép mất điểm liên tục. HLV Ruben Amorim vì vậy đang tìm cách xoay chuyển tình hình và tìm kiếm bộ khung tốt nhất có thể.

Trong thời gian qua, HLV trẻ người Bồ Đào Nha tỏ ra rất quyết đoán. Ông sẵn sàng loại bỏ bất cứ cầu thủ nào không đạt yêu cầu về tinh thần, phong độ và cả sự hợp tác. Marcus Rashford trên đường rời Old Trafford do thái độ không tốt. Garnacho cũng nhiều khả năng ra đi vì không phù hợp. Mới nhất, thủ môn đắt giá Onana có thể bị loại khỏi đội hình chính do mắc sai lầm ngớ ngẩn ở trận thua Brighton.

Sự cứng rắn nhưng công bằng của Amorim ít nhiều tạo ra ảnh hưởng trong phòng thay đồ MU. Tinh thần chiến đấu của Quỷ đỏ đã cao hơn đáng kể so với thời Ten Hag. Ở trận đấu với Rangers hồi giữa tuần, họ đã giành chiến thắng vào phút chót nhờ công Bruno Fernandes. Các trận thắng nghẹt thở như thế sẽ thúc đẩy tâm lý của các cầu thủ, giúp họ tự tin và khao khát chiến thắng hơn.

Ở hướng ngược lại, Fulham tiếp tục có mùa giải ấn tượng cùng HLV Marco Silva. Sau 22 vòng, họ giành được 33 điểm và đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng. Cho dù khó tranh được vé dự cúp châu Âu mùa sau, Fulham vẫn là đối thủ rất khó chịu. Trong 10 vòng gần nhất, họ chỉ thua đúng 1 trận (thắng 3, hoà 6). Trên sân nhà, họ đã bất bại 5 trận liên tiếp. Trong đó, Fulham đã cầm hoà các đối thủ chất lượng như Arsenal và Bournemouth.

Tuy nhiên, MU khá có duyên với Craven Cottage. Kể từ khi thua Fulham 2 lần trên sân khách vào năm 2009 (0-2 vào tháng 3, 0-3 vào tháng 12), MU đã bất bại 8 trận liên tiếp tại Craven Cottage, trong đó có chuỗi 7 trận thắng liền. Đây sẽ là cơ sở để đặt niềm tin vào Quỷ đỏ ở trận này.

Lịch sử đối đầu, phong độ Fulham vs MU

Đội hình dự kiến Fulham vs MU Fulham: Leno; Castagne, Andersen, Bassey, Robinson; Berge, Lukic; Wilson, Smith Rowe, Traore; Jimenez MU: Bayindir; Mazraoui, Maguire, Martinez; Diallo, Ugarte, Mainoo, Dalot; Fernandes, Garnacho; Hojlund Dự đoán tỷ số: Fulham 1-2 MU