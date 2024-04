Nhận định của giới phân tích về Allianz sau kết quả kinh doanh 2023

Tập đoàn bảo hiểm và quản lý tài sản của Đức Allianz SE (ALV) công bố lợi nhuận kinh doanh năm 2023 đạt 14,7 tỷ EUR, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động bảo hiểm nhân thọ và sức khỏe, cùng với quản lý tài sản cũng đang dần cho thấy sự hồi phục, và góp phần cho sự phát triển lợi nhuận 2024 của tập đoàn.

Vậy, các công ty phân tích có nhận định gì về triển vọng của cổ phiếu bảo hiểm này?

Ngân hàng lớn của Thụy Sĩ, UBS, đã hạ đánh giá cổ phiếu của Allianz từ mức "Mua vào" xuống mức "Trung lập", tuy nhiên lại tăng mức giá mục tiêu từ 270 EUR lên 285 EUR. Chuyên gia phân tích Will Hardcastle giải thích lý do hạ đánh giá cổ phiếu, cùng với những lý do khác, là do giá cổ phiếu của công ty bảo hiểm tăng mạnh trong thời gian gần đây. Tỷ lệ Giá/Thu nhập (P/E) của công ty hiện cũng đang ở mức cao. Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận dài hạn của Allianz vẫn chưa bằng đối thủ cạnh tranh Axa, và lợi nhuận tổng thể chưa vượt trội so với các công ty cùng ngành khác. Hơn nữa, các nhà đầu tư cũng đang quan tâm đến khả năng thanh toán của Allianz trong thời gian tới.

Ngược lại với UBS, ngân hàng đầu tư của Anh Quốc Barclays đã tăng mức giá mục tiêu cho cổ phiếu Allianz SE từ 249 EUR lên 260 EUR, đồng thời giữ nguyên đánh giá "Tỷ trọng đều". Barclays tiếp tục cho rằng hoạt động quản lý vốn là nhân tố thúc đẩy quan trọng nhất đối với giá cổ phiếu của công ty bảo hiểm châu Âu này. Chuyên gia phân tích Claudia Gaspari chia sẻ quan điểm trong một báo cáo về tình hình ngành công nghiệp. Quyết định tăng cổ tức của Allianz cũng được hỗ trợ bởi khả năng thanh toán mạnh mẽ và cải thiện quản trị thanh khoản của công ty.

Ngân hàng của Mỹ, JPMorgan, đánh giá cổ phiếu Allianz ở mức "Tăng tỷ trọng" với mức giá mục tiêu 270 EUR sau khi công bố kết quả kinh doanh quý. Lợi nhuận kinh doanh của công ty bảo hiểm này đã vượt qua dự báo của thị trường, theo như chuyên gia phân tích Kamran Hossain. Nhìn chung, những kết quả trên cho thấy công ty có trụ sở tại Munich có khả năng đạt được các mục tiêu kinh doanh ngay cả trong điều kiện khó khăn. Trong bối cảnh đó, quyết định tăng cổ tức và mua lại cổ phiếu của Hội đồng Quản trị là tín hiệu tích cực đối với cổ đông hướng đến lợi nhuận.

Ngân hàng tư nhân Berenberg giữ đánh giá "Mua" với mức giá mục tiêu 309 EUR cho mỗi cổ phiếu Allianz. Trong một nghiên cứu của ngân hàng, chuyên gia phân tích Michael Huttner chỉ ra các yếu tố thuận lợi cho công ty quản lý tài sản Pimco của Mỹ, công ty con của Allianz, khi Pimco gần đây ghi nhận dòng tiền đổ vào trở lại. Giá trị của Allianz được định giá là hấp dẫn.

Ngân hàng lớn của Pháp Societe Generale (SocGen) cũng nâng đánh giá cổ phiếu Allianz từ "Giữ nguyên" lên "Mua", đồng thời tăng giá mục tiêu từ 235 EUR lên 275 EUR. Theo nghiên cứu về tình hình ngành được công bố, cổ phiếu của công ty bảo hiểm châu Âu này đã bắt đầu năm 2024 với đà tăng trưởng mạnh mẽ, vượt trội hơn thị trường chung và ngành ngân hàng khoảng 3-4% kể từ đầu tháng 8/2023. Với vốn hóa ổn định, các công ty bảo hiểm đều có vị thế tốt để chống chịu những biến động của thị trường. Hơn nữa, ngành bảo hiểm được dự báo sẽ mang lại hiệu quả kinh doanh tích cực trong năm nay, nhờ xu hướng định giá thuận lợi ở phân khúc bảo hiểm tài sản và tái bảo hiểm, cũng như sự phục hồi trong hoạt động quản lý tài sản.

Dựa trên các khuyến nghị từ 8 công ty phân tích Phố Wall trong 3 tháng gần đây, giá mục tiêu cổ phiếu Allianz trong 12 tháng tới là 280 EUR, với mức cao nhất là 309 EUR và thấp nhất là 260 EUR. So với giá đóng cửa gần nhất 266,70 EUR, mức giá mục tiêu trung bình cho thấy triển vọng tăng trưởng khoảng 5%. Xếp hạng đồng thuận cho cổ phiếu Allianz hiện tại là "Mua vừa phải".