Nhận định Crystal Palace vs Arsenal, 00h30 ngày 22/12: Lần nữa bắn rụng đại bàng

TPO - Nhận định bóng đá Crystal Palace vs Arsenal, vòng 17 Ngoại hạng Anh 2024/25 lúc 00h30 ngày 22/12 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Vài ngày trước Arsenal đã đánh bại Crystal Palace ở League Cup. Họ sẽ làm điều đó một lần nữa ở Ngoại hạng Anh đêm nay, nhằm nuôi hy vọng cạnh tranh ngôi vô địch.

Nhận định trước trận đấu Crystal Palace vs Arsenal

Trong tuần lễ kỷ niệm 5 năm Mikel Arteta ngồi vào vị trí HLV trưởng, Arsenal đã đánh bại Crystal Palace vào giữa tuần để tiến vào bán kết League Cup, giải đấu họ đã không vô địch trong hơn 30 năm qua. Điều này mang lại cơ hội giành danh hiệu, qua đó khẳng định thành công của một triều đại.

Mặc dù vậy, Ngoại hạng Anh đương nhiên là mặt trận chính. Sau 2 mùa về nhì, Arsenal cần nắm bắt thời cơ Man City sa sút. Thế nhưng thật không may, chính họ cũng đánh mất sự ổn định và tụt xuống vị trí thứ 3, kém 6 điểm so với Liverpool và 4 so với Chelsea. Để tiếp tục bám đuổi, thầy trò Arteta cần đánh bại Crystal Palace một lần nữa vào đêm nay.

Đây không phải nhiệm vụ quá khó bởi Arsenal luôn chiếm ưu thế trước Palace trong các trận derby London. Không những thế, họ đã thắng 7 hòa 2 trong các trận derby đã chơi năm 2024. Nếu tiếp tục bất bại, họ sẽ trở thành đội bóng đầu tiên sau Chelsea năm 2005 kết thúc một năm dương lịch với thành tích không thua trong những lần chạm trán các đối thủ cùng thủ đô.

Phong độ, lịch sử đối đầu Crystal Palace vs Arsenal

Trận thắng 3-2 ở League Cup mới đây đã nâng chuỗi chiến thắng liên tiếp của Arsenal trước Palace lên con số 5. Họ ghi 15 bàn và chỉ thủng lưới trong quãng thời gian này. Mở rộng, Palace cũng chỉ thắng Arsenal duy nhất 1 trận trong 11 lần chạm trán đã qua (còn lại thua 6 hòa 4).

Về phong độ, kể từ sau trận thua Inter, Arsenal đã thiết lập mạch 9 trận bất bại ở mọi đấu trường (thắng 6), ghi được 23 bàn và chỉ nhận 7 bàn thua. Họ cũng đang duy trì chuỗi 11 trận Premier League không thua trên sân nhà Emirates. Pháo thủ giữ sạch lưới hơn một nửa số trận ở giai đoạn này, đồng thời trận hòa 0-0 với Everton là lần đầu tiên họ không ghi được bàn thắng. Trước đó, 9/11 trận họ đều ghi ít nhất 2 bàn.

Về phía Palace, phong độ ấn tượng cuối mùa trước không còn được duy trì. Đại bàng đã chơi rất tệ, chỉ thắng 3/16 trận mùa này, còn lại hòa 7 thua 6. Khá ngạc nhiên khi 2/3 chiến thắng của họ diễn ra trên sân khách. Palace hòa 3 thua 3 trong 6 trận còn lại khi thi đấu xa nhà, ghi 11 bàn và cũng thủng lưới 11 bàn.

Thông tin lực lượng Crystal Palace vs Arsenal

Declan Rice đã vắng mặt ở trận đấu vào giữa tuần nhưng dự kiến trở lại đêm nay. Riccardo Calafiori và Oleksandr Zinchenko cũng có thể tham gia trận derby, trái ngược với Ben White và Takehiro Tomiyasu tiếp tục ngồi ngoài.

Palace nhiều khả năng không có sự phục vụ của Eberechi Eze, bên cạnh Adam Wharton, Matheus Franca, Rob Holding và Chadi Riad. Họ cũng mất thêm Daniel Munoz vì án treo giò. Tin tốt là Joel Ward có thể trở lại sau chấn thương bắp chân.

Đội hình dự kiến Crystal Palace vs Arsenal Crystal Palace: Henderson; Chalobah, Lacroix, Guehi; Clyne, Hughes, Doucoure, Mitchell; Sarr, Kamada; Mateta Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Odegaard, Partey, Rice; Saka, Havertz, Martinelli

Dự đoán tỷ số Crystal Palace 3-1 Arsenal