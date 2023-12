Nhận định Công an Hà Nội vs Quảng Nam, 19h15 ngày 15/12: Tìm lại niềm vui

TPO - Nhận định bóng đá Công an Hà Nội vs Quảng Nam, vòng 6 Night Wolf V-League 2023/24 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu hai đội. Nhà đương kim vô địch hứa hẹn tìm lại niềm vui sau 2 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng.

Nhận định trước trận đấu Công an Hà Nội vs Quảng Nam

Sau khởi đầu đẹp như mơ cùng HLV Gong Oh-kyun ở Cúp Quốc gia, CLB Công an Hà Nội bất ngờ sa lầy khủng hoảng khi trải qua 2 trận liên tiếp không thắng tại Night Wolf V-League mùa này. Họ thua Hải Phòng 1-3 trước khi bị Thép Xanh Nam Định cầm hòa 2-2 vào phút chót.

Dù vậy, cần thừa nhận CLB Công an Hà Nội đang chơi tốt dần lên. Trong trận đấu tại Lạch Tray, đội bóng của HLV Gong Oh-kyun thi đấu vô hồn, bạc nhược và chịu thất bại khá dễ dàng trước Hải Phòng. Có thể một phần vì đây là đối thủ kỵ giơ của họ, một phần vì HLV Gong Oh-kyun chưa có đủ thời gian nghiên cứu HLV Chu Đình Nghiêm - một chiến lược gia đầy biến hóa ở V-League.

Đến trận đấu với Thép Xanh Nam Định, CLB Công an Hà Nội đã phần nào thể hiện hình ảnh mà họ mong muốn dưới thời HLV Gong Oh-kyun. Các cầu thủ áo đỏ thi đấu cân bằng, phòng ngự chắc chắn, tấn công sắc bén và có bài vở rõ ràng. Các bàn thắng của Bùi Hoàng Việt Anh và Nguyễn Quang Hải đều đến sau các tình huống phối hợp có ý đồ chứ không dựa vào may mắn hay khoảnh khắc cá nhân đơn thuần.Tuy nhiên, CLB Công an Hà Nội lại không thể duy trì sự tập trung, thủng lưới liên tiếp 2 bàn trong khoảng 5 phút cuối trận và mất điểm đầy đáng tiếc.

Không thể thắng đội đầu bảng V-League, nhưng ít nhiều CLB Công an Hà Nội đã cho thấy sự khởi sắc. Chính vì vậy, giới mộ điệu tin tưởng họ sẽ tìm lại niềm vui chiến thắng trong trận đấu với Quảng Nam vào tối nay, bất chấp đội khách có phong độ cao.

Quảng Nam là tân binh ở mùa này, nhưng các sự bổ sung chất lượng giúp họ nhanh chóng đứng vững. Sau khi giành vỏn vẹn 1 điểm trong 3 vòng đầu tiên, đội bóng của HLV Văn Sỹ Sơn đã giành 4 điểm từ 2 trận gần nhất. Ngoài ra, họ cũng đánh bại Hòa Bình để đi tiếp ở Cúp Quốc gia.

Với những gì đang thể hiện, Quảng Nam hoàn toàn có thể gây khó khăn cho CLB Công an Hà Nội. Tuy vậy, mọi chuyện có lẽ chỉ dừng lại ở đó. Rất khó cho đội khách giành điểm trên sân Hàng Đẫy khi CLB Công an Hà Nội đang khát thắng. Dù sao, chênh lệch chất lượng đội hình giữa hai đội vẫn rất lớn, đặc biệt ở nội binh.

Phong độ, lịch sử đối đầu Công an Hà Nội vs Quảng Nam

Thông tin lực lượng Công an Hà Nội vs Quảng Nam

CLB Công an Hà Nội vẫn mất Đoàn Văn Hậu vì chấn thương, nhưng tiền đạo Junior có thể trở lại. Ngoài ra, HLV Gong cũng thoát án kỷ luật của VFF và không bị cấm chỉ đạo trận này. Ở hướng ngược lại, Quảng Nam có đầy đủ lực lượng mạnh nhất.

Đội hình dự kiến Công an Hà Nội vs Quảng Nam Công an Hà Nội: Filip Nguyễn; Tấn Tài, Tấn Sinh, Việt Anh, Văn Thanh, Thành Long, Quang Hải , Văn Toản, Elias, Geovane, Bảo Trung. Quảng Nam: Đức An, Hoàng Hưng, Ngọc Hiệp, Stephen, Văn Ngọc, Pierre, Thanh Hậu, Đình Bắc, Yago, Samson, Paulo. Dự đoán tỷ số: Công an Hà Nội 2-0 Quảng Nam