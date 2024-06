Nhận định Ba Lan vs Áo, 23h00 ngày 21/6: Thắng để hy vọng

TPO - Nhận định bóng đá Ba Lan vs Áo, bảng D EURO 2024 lúc 23h00 ngày 21/6 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu hai đội. Ba Lan và Áo đều buộc phải thắng ở trận này để nuôi hy vọng đi tiếp.

Nhận định trước trận đấu Ba Lan vs Áo

Ba Lan và Áo gặp nhau tại Olympiastadion ở Berlin vào thứ Sáu để tìm kiếm điểm đầu tiên tại EURO 2024. Ba Lan đã thua Hà Lan 1-2 ở trận quân, nhưng họ chưa từng thua 2 trận liên tiếp trong lịch sử dự EURO. Đây sẽ là điểm tựa để “Đại bàng” hy vọng vào thế trận tốt trước Áo.

Dù vậy, mọi chuyện hứa hẹn rất khó khăn với Ba Lan khi Robert Lewandowski nhiều khả năng ngồi dự bị. Tiền đạo của Barcelona đã trở lại tập luyện, nhưng chưa hoàn toàn sung sức để đá chính.

Không có Lewandowski, các đường tấn công của Ba Lan trở nên đơn giản và dễ đoán. Trước Hà Lan, đội bóng của Michal Probierz bất ngờ vượt lên dẫn trước sớm nhờ pha đánh đầu hiểm hóc của Adam Buksa. Nhưng đó là tình huống dàn xếp đá phạt góc. Các đường lên bóng của Ba Lan trong suốt trận đấu luôn thiếu ý tưởng và thiếu “điểm đến” cần thiết để tạo ra cơ hội rõ ràng.

Ngược lại, Áo có màn trình diễn tốt trước Pháp cho dù thua 0-1. Đoàn quân của Ralf Rangnick đã gây ấn tượng đúng như kỳ vọng và chỉ chịu thua vì khoảnh khắc lóe sáng của Kylian Mbappe khiến Max Wober phản lưới nhà.

Áo cầm bóng nhiều hơn (52%), hoàn thành nhiều đường chuyền hơn (401 so với 390) và thực hiện nhiều đường chuyền ở một phần ba cuối sân (137 so với 108) so với Pháp, nhưng chỉ tung ra vỏn vẹn 5 pha dứt điểm, thấp thứ hai trong lịch sử dự EURO của họ. Đây là điều Áo cần cải thiện nếu muốn thắng Ba Lan tối nay.

Với tình thế hiện tại, cả Ba Lan và Áo đều cần chiến thắng, đặc biệt là Ba Lan. Ở lượt trận cuối cùng, “Đại bàng” sẽ gặp Pháp và rất khó cho họ giành trọn 3 điểm. Với Áo, đánh bại Hà Lan vẫn nằm trong khả năng, nhưng thầy trò Ralf Rangnick đương nhiên không muốn đẩy bản thân vào tình thế khó khăn, mất quyền tự quyết.

Với những gì thể hiện xuyên suốt từ vòng loại đến nay, Áo hoàn toàn đủ sức đánh bại Ba Lan nếu biết cách chắt chiu cơ hội. Đây cũng là thời điểm tốt để họ phá dớp 5 trận liên tiếp không thắng Ba Lan.

Lịch sử đối đầu và phong độ Ba Lan vs Áo

Lần gặp nhau duy nhất trước đây của Ba Lan và Áo tại một giải đấu lớn là trận hòa 1-1 ở vòng bảng EURO 2008.

Áo đã thắng 3 trong 5 lần gặp Ba Lan (Thua 2) đầu tiên từ năm 1935 đến năm 1994, nhưng hiện tại họ đã bất thắng trong 5 trận gần nhất gặp Ba Lan (Hòa 2, thua 3), tất cả đều diễn ra trong các trận đấu chính thức từ năm 2004 đến 2019.

Thông tin lực lượng Ba Lan vs Áo

Lewandowski có thể kịp hồi phục cho trận đấu này, nhưng nhiều khả năng anh chỉ góp mặt từ băng ghế dự bị. Trong khi đó, Áo có đầy đủ lực lượng mạnh nhất.

Đội hình dự kiến Ba Lan vs Áo Ba Lan: Szczesny; Bednarek, Salamon, Kiwior; Frankowski, Szymanski, Romanczuk, Zielinski, Zalewski; Swiderski, Buksa Áo: Pentz; Posch, Danso, Wober, Mwene; Seiwald, Grillitsch; Laimer, Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic Dự đoán tỷ số: Ba Lan 0-1 Áo