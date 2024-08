Nhận diện những dự án chung cư tăng giá

TPO - Theo dữ liệu của PropertyGuru Việt Nam, hàng loạt dự án chung cư có giá rao bán tăng mạnh tại Hà Nội có thể kể đến như: Mon City, dự án Sudico Mỹ Đình, The Golden An Khánh, dự án Gold Season,…

Theo khảo sát của PropertyGuru Việt Nam, đà tăng giá của thị trường chung cư Hà Nội vẫn đang tiếp diễn và có xu hướng mạnh hơn trong khoảng 2 tháng gần đây. Đà tăng này được thiết lập sau khoảng tháng rưỡi thị trường chung cư Hà Nội có dấu hiệu chững lại, mặt bằng giá đi ngang.

Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là nhu cầu cao nhưng nguồn cung mới lại rất khan hiếm. Tình hình này không chỉ diễn ra trong phân khúc chung cư mà còn lan tỏa đến các phân khúc khác của thị trường, chẳng hạn như đất nền và nhà riêng.

Trong Q2/2024, nguồn cung mới giảm 34% theo quý và 25% theo năm, với 2.697 căn. Nguồn cung sơ cấp với 10.317 căn, giảm 20% theo quý và 49% theo năm. Phần lớn giao dịch mua căn hộ ghi nhận trong 6 tháng đầu năm đều thuộc về phân khúc căn hộ hạng B. Hạng B chiếm 96% trong tổng số 5.085 căn bán được. Phân khúc này cung cấp chất lượng dịch vụ đáp ứng tốt các nhu cầu sinh hoạt hàng ngày, giúp người mua cân bằng giữa chi phí mua nhà và chất lượng sống.

Tại quận Nam Từ Liêm, chung cư Hà Nội tiếp tục ghi nhận xu hướng đi lên mạnh của giá bán. Cụ thể, các căn 2 phòng ngủ 2 vệ sinh tại chung cư Mon City đã tăng từ 3,5-3,6 tỷ đồng/căn lên mức 3,7-3,9 tỷ đồng/căn. Căn 3 phòng ngủ tại dự án Sudico Mỹ Đình cũng tăng từ mức 4,4-4,6 tỷ đồng/căn lên mức 4,6-4,8 tỷ đồng/căn. Các căn hộ tại các đại đô thị Vinhomes Smart City ghi nhận mức tăng trung bình từ 150-250 triệu đồng/căn so với hai tháng trước đó.

Tại Hoài Đức, dự án Gemek tăng từ mức 2,7-2,8 tỷ đồng với căn 2 ngủ 2 vệ sinh lên mức 2,750-2,9 tỷ đồng/căn. Dự án The Golden An Khánh cũng ghi nhận mức tăng giá trung bình 200 triệu đồng/căn so với hơn một tháng trước đó. Tại quận Cầu Giấy, căn hộ 2 phòng ngủ 2 vệ sinh dự án Home City được chào giá 4,7-4,9 tỷ đồng/căn, tăng trung bình 200-300 triệu đồng/căn so với gần 2 tháng trước đó. Các căn hộ tại Nam Trung Yên, với loại 2 ngủ, giá cũng tăng từ mức 2,8-3 tỷ đồng/căn lên mức 3,1-3,4 tỷ đồng/căn.

Tại quận Thanh Xuân, thị trường chung cư Hà Nội ghi nhận căn hộ 2 phòng ngủ 2 vệ sinh tại dự án Gold Season tăng từ mức 4,2-4,4 tỷ đồng/căn lên thời điểm tháng 5 lên mức 4,4-4,6 tỷ đồng/căn thời điểm hiện tại. Mức tăng trung bình 250-300 triệu đồng/căn cũng đang diễn ra với các dự án như Thống Nhất Complex, Bohemia, Hanoi CenterPoint, Times Tower, Golden Palace… thuộc quận này.

Nhìn nhận về diễn biễn giá căn hộ chung cư Hà Nội, các chuyên gia bất động sản cho rằng người mua nên cân nhắc bài toán tài chính của chính mình, có thể lựa chọn thuê căn hộ nội đô hoặc chuyển hướng tìm nhà tại các tỉnh lân cận nơi có giá nhà hợp lý hơn. Bên cạnh đó, người mua nhà cần tự thu thập thông tin và hiểu rõ nguyên nhân khiến giá biến động để đưa ra quyết định đúng đắn.