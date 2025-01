Nhà thuốc Long Châu chính thức bán thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Từ hôm nay 1/1/2025, người dân đã có thể mua thuốc trực tuyến từ nhà thuốc Long Châu trên ứng dụng VNeID. Giải pháp này không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn đảm bảo tính minh bạch, an toàn và bảo mật thông tin nhờ hệ thống công nghệ.

Trước đó, ngày 13/12/2024, FPT Long Châu và Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân (Trung tâm RAR) thuộc Cục C06 – Bộ Công an đã tổ chức Lễ công bố triển khai dịch vụ xác thực điện tử của nhà thuốc FPT Long Châu qua VNeID.

Với sự hợp tác này, người dân có thêm dịch vụ mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID. Tiện ích mua thuốc trực tuyến trên ứng dụng VNeID là một cấu phần của sổ sức khỏe điện tử, nhằm hoàn thiện toàn trình chăm sóc sức khỏe của người dân. Đây là một tính năng thiết yếu đáp ứng nhu cầu của người dân trong việc chủ động theo dõi lịch sử khám chữa bệnh, toa thuốc và lịch sử mua thuốc trên VNeID.

Quy trình mua thuốc qua VNeID được thiết kế thân thiện với người dùng, tối ưu hóa với các bước đăng nhập nhanh chóng, giúp hoàn tất giao dịch chỉ trong vài thao tác trên điện thoại.

Việc triển khai tính năng mua thuốc trực tuyến trên VNeID được coi là bước tiến mới trên hành trình chuyển đổi số hướng đến mục tiêu gia tăng lợi ích cho người dân trong bảo vệ và chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Thứ nhất, tạo hệ sinh thái về hồ sơ sức khỏe trên VNeID từ sổ sức khỏe, đơn thuốc điện tử đến nhà thuốc điện tử để người dân theo dõi sức khỏe toàn diện. Thứ hai, người dân không cần trực tiếp đến nhà thuốc mà vẫn có thể đặt mua theo đơn thuốc và nhận thuốc tại nhà thông qua dịch vụ giao hàng. Điều này không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn giảm thiểu chi phí di chuyển, đặc biệt với người cao tuổi hoặc người bệnh không tiện đi lại.

Thứ ba, người dân có thể quản lý thông tin chi tiết của từng đơn hàng, bao gồm trạng thái giao hàng, thông tin sản phẩm và lịch sử mua sắm. Tính năng này giúp người dân kiểm soát và bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình một cách hiệu quả hơn. Người dân mua hàng được đảm bảo sản phẩm chính hãng từ nhà thuốc uy tín, đáp ứng các tiêu chuẩn pháp luật về dược phẩm. Điều này giảm thiểu rủi ro khi mua thuốc từ các nguồn không rõ nguồn gốc. Thứ tư, giảm nguy cơ bị lây nhiễm chéo các bệnh truyền nhiễm khi mua thuốc. Thứ năm, tăng cường an toàn thông tin cá nhân. Việc sử dụng tài khoản VNeID giúp giảm thiểu nguy cơ bị đánh cắp thông tin cá nhân nhờ các tiêu chuẩn bảo mật về an ninh an toàn cao.

Hướng dẫn mua thuốc trực tuyến từ ứng dụng VNeID Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VNeID, chọn dịch vụ “Hồ sơ sức khoẻ”, sau đó chọn “Nhà thuốc” Bước 2: Chọn ứng dụng “Nhà thuốc Long Châu” Bước 3: Đồng ý và xác nhận chia sẻ thông tin để đăng nhập hệ thống Nhà thuốc Long Châu Bước 4: Sau khi đăng nhập thành công, người dùng có thể tiếp tục mua thuốc tại hệ thống Nhà thuốc Long Châu Sau khi mua hàng tại Nhà thuốc Long Châu từ VNeID, khách hàng có thể kiểm tra lại lịch sử mua thuốc bằng cách vào ứng dụng VNeID, chọn Hồ sơ Sức khỏe - Nhà thuốc - Lịch sử mua thuốc Hướng dẫn mua thuốc bằng tài khoản định danh điện tử từ ứng dụng Nhà thuốc Long Châu Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng Nhà thuốc Long Châu bằng tài khoản định danh điện tử Bước 2: “Xác nhận chia sẻ” thông tin để đăng nhập vào hệ thống Bước 3: Sau khi hoàn tất đăng nhập, người dùng có thể tiếp tục mua sắm.