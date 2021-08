Nhà sản xuất ‘Hương vị tình thân’ phát thiệp mời khán giả 'ăn cưới' Nam-Long

TPO - Nhà sản xuất phim “Hương vị tình thân” vừa tung ra thiệp cưới của cặp Hoàng Long-Phương Nam (Mạnh Trường-Phương Oanh), đồng thời tiết lộ thời gian của đám cưới này.

Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC) vừa tung ra tấm thiệp mời của cặp Nam-Long trên fanpage chính thức, kèm dòng chia sẻ hài hước: “Chính thức là tối thứ 4 tuần này, đám cưới, không tụ tập đông người được nên chỉ tổ chức qua ti vi thôi. Quý vị tham dự, để đỡ đói thì hoặc là ăn tối trước, hoặc là mang theo đồ ăn theo nhé. Trân trọng kính mời”.

Theo chia sẻ này, đám cưới của Nam-Long (Phương Oanh-Mạnh Trường) sẽ diễn ra ở tập 26 phần 2 (tối 1/9). Ở tập 24 phát sóng tối 30/8, Phương Nam vẫn đang bị cuốn vào câu chuyện với ông Sinh (NSƯT Võ Hoài Nam). Nam từng nhiều lần nghi ngờ ông Sinh chính là bố đẻ, nhưng ông Sinh thường kiếm lí do lảng tránh, do lo sợ ảnh hưởng tới sự an toàn của con gái. Trong tập 23, Nam nắm đủ bằng chứng trong tay, nhưng ông Sinh chưa chắc đã nhận Nam trong bối cảnh kẻ thù trong quá khứ đang truy đuổi ông.

Đám cưới của Nam-Long được khán giả đoán già đoán non trước đó thông qua nhiều tấm ảnh hậu trường. Đám cưới này chưa phải đại cục kết có hậu của họ, bởi đón chờ Nam ở phía trước là những sóng gió gia đình với bà mẹ chồng vốn phản đối cô tới cùng, với cô em dâu sẵn thù ghét, đố kỵ sâu sắc với Nam từ trước. Chưa kể tới bà Bích (Tú Oanh) vẫn có những hành động nông nổi đẩy Nam vào thế khó xử. Theo phiên bản Hàn Quốc, Nam và Long kết hôn nhưng nhanh chóng đường ai nấy đi do gia đình ông Khang biết sự thật bố Nam đi tù vì tội sát nhân. Thế nhưng ở phiên bản Việt, một số tình tiết được thay đổi. Khán giả không hy vọng Nam-Long cưới để đi đến ly hôn.

Ở gia đình ông Khang sau loạt sóng gió liên quan tới Nam-Long, thời gian tới người gây ra xáo trộn trong gia đình lại là bà Xuân (Quách Thu Phương). Sự rạn nứt trong mối quan hệ của ông Khang dẫn bà Xuân tới loạt hành động tiêu cực. Giao lưu với cô bạn tên Nguyệt, bà Xuân ngày càng không tìm được tiếng nói chung với chồng, thậm chí đã đưa đơn ly hôn. Trong một biến cố bị rò rỉ trước đó, bà Xuân đã có hành động nhảy cầu.