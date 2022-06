Nhà máy Điện Mặt trời An Hảo vận hành đạt hiệu quả rất cao", USAID Việt Nam khẳng định

Mới đây, trong chuyến thăm và làm việc với Tập đoàn Sao Mai về lĩnh vực khai thác - đầu tư năng lượng sạch , bà Christine Gandomi - Giám đốc Điều hành Văn phòng Môi trường & Năng lượng thuộc Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) tại Việt Nam (Trưởng đoàn) đã cho biết: “ Nhà máy Điện Mặt trời An Hảo vận hành đạt hiệu quả rất cao ”.

Cách nay 5 năm, được sự tư vấn ngay từ ban đầu của USAID Việt Nam, Nhà máy Điện mặt trời (ĐMT) An Hảo có tổng vốn đầu tư trên 6000 tỷ đồng, công suất phát điện 210MWp, trải rộng trên diện tích khoảng 275 ha, do Sao Mai Group làm chủ đầu tư. Công trình tọa lạc tại xã An Hảo - huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang có sức sản xuất lượng điện năng hơn 302 triệu KWh/năm, đã hoàn công trước 31/12/2020 sau 9 tháng khẩn trương xây dựng để được hưởng giá mua điện của EVN giai đoạn 1 là 9,35 cent và giai đoạn 2 là 7,06 cent/kwh.

Trở lại tham quan công trình để tận mắt chứng kiến cách thức vận hành hiện đại - khoa học, đoàn USAID Việt Nam đã bày tỏ niềm vui, dành nhiều thiện cảm, sự ấn tượng, đánh giá rất cao vì tính hiệu quả tối đa mang lại cho ngành năng lượng quốc gia. Đặc biệt, vị trí Nhà máy ĐMT An Hảo tọa lạc có không gian kiến trúc độc đáo thể hiện tầm nhìn tinh vi của nhà đầu tư, đã nâng tầm đẳng cấp của Sao Mai Solar trở thành Nhà máy ĐMT đẹp nhất Việt Nam. Nơi đây là điểm đến của rất nhiều đoàn du khách trong và ngoài nước về sự hùng vĩ và sắc màu cuộc sống ở phía Tây Nam tổ quốc.

Công trình đã thể hiện được sự đầu tư bài bản, tính chuyên nghiệp và chiến lược tham gia lĩnh vực năng lượng sạch với những bước đi sâu sắc.

Trước đó, Tập đoàn Sao Mai đã đầu tư gần 2 triệu USD để lắp đặt hệ thống điện áp mái trên nóc Nhà xưởng Cty IDI (thành viên Sao Mai Group), công suất 1,06 Mwp. Hệ thống được khánh thành vào tháng 5/2017 được xem Nhà máy ĐMT áp mái đầu tiên và có công suất lớn nhất Việt Nam lúc bấy giờ.

Tiếp đến, Sao Mai Group đã đầu tư 1.200 tỷ đồng để chi phối thành công Nhà máy điện mặt trời Europlast Long An, có công suất 50Mwp và cũng được vận hành ngay sau đó.

Sau khi thăm nhà máy ĐMT An Hảo, đoàn đã dành nhiều thời gian làm việc với Ban lãnh đạo Tập đoàn Sao Mai để thảo luận chương trình hợp tác trong lĩnh vực Năng lượng tái tạo. USAID mong muốn Sao Mai tham gia chương trình hỗ trợ về Năng lượng tái tạo của USAID thông qua dự án V-LEEP II.

Dịp này, Tập đoàn Sao Mai cũng đề xuất hy vọng có được sự tiếp tục đồng hành của USAID Việt Nam để định hướng chiến lược khai thác và đầu tư năng lượng sạch của Tập đoàn. Ngoài ra, với chức năng và tầm quan trọng của mình, USAID sẽ hỗ trợ tư vấn cho các dự án NLS để Sao Mai được tham gia đấu giá phát điện cạnh tranh theo chủ trương của Chính phủ trong thực hiện quy hoạch điện VIII sắp tới.

Tập đoàn Sao Mai trải qua gần 30 năm hình thành và phát triển, là cánh chim đầu đàn của cộng đồng doanh nghiệp tỉnh An Giang, có mặt trong TOP 10 doanh nghiệp có sức ảnh hưởng lớn nhất Việt Nam, TOP 50 doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam và TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.

Sao Mai Group có thế mạnh và thương hiệu uy tín về lĩnh vực BĐS; tư vấn - thiết kế; nuôi trồng & chế biến thủy sản xuất khẩu, sản xuất thức ăn thủy sản; chế biến gia vị 100% từ cá (dầu ăn, viên uống Collagen, Magarine, Shortening, nước mắm huyết cá, hạt nêm); chế biến bột cá - mỡ cá; dịch vụ du lịch, năng lượng tái tạo, xuất khẩu lao động và tư vấn tài chính.

Riêng về lĩnh vực du lịch, Sao Mai Group đang chi phối 3 doanh nghiệp: Cty Cổ phần Du lịch An Giang, Công ty Cổ phần Phát triển Du lịch An Giang (Cáp treo Núi Cấm) và Cty Cổ phần Du lịch Đồng tháp. Ngoài ra, Tập đoàn còn sở hữu 02 Resort bao gồm; Resort Sao Mai Vũng Tàu và Resort Sao Mai Thanh Hóa.

Trong chuyến thăm và làm việc với Tập đoàn Sao Mai, đoàn USAID Việt Nam cũng đã đến thưởng ngoạn thắng cảnh Khu Du lịch bảo tồn thiên nhiên Rừng tràm Trà Sư trực thuộc Cty CP Du lịch An Giang. Đây là rừng tràm ngập nước lớn nhất Việt Nam, tập hợp trên 150 cá thể động thực vật vô cùng quí hiếm, được Giuness Việt Nam ghi nhận các công trình kỷ lục: Cầu tre trong rừng dài nhất, rừng tràm đẹp nhất và là vườn sinh quyển bảo tồn các loài thiên điểu lớn nhất Việt Nam.