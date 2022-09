Nhà đầu tư phương Nam tham gia “cuộc đua” săn tìm shophouse ở Hà Nội

Sở hữu lợi nhuận từ cho thuê đạt khoảng từ 8-10%/ năm cùng với tiềm năng tăng giá luôn ở ngưỡng 10-30%/ năm, shophouse vẫn đang tạo ra “cơn sốt” trên thị trường. Đây là một trong những lý do khiến nhiều nhà đầu tư phương Nam tiến ra phía Đông Hà Nội để săn tìm sản phẩm shophouse tại Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire .

Shophouse thủ đô được “chọn mặt, gửi vàng”

Dù giá xăng dầu đã liên tục giảm thì giá nhiều mặt hàng vẫn chưa chịu “xuống thang”, đặc biệt là trong ngành xây dựng, mặt bằng giá nhiều loại nguyên, vật liệu đã tăng 50% so với 2 năm trước. Chi phí tiêu dùng tăng bào mòn khoản thu từ tiết kiệm, trong khi một số kênh đầu tư khác như vàng, chứng khoán lại quá rủi ro. Điều này càng khiến bất động sản trở thành kênh đầu tư chủ yếu để gia tăng giá trị tài sản.

Trong các phân khúc, nhà ở thấp tầng là sản phẩm được nhiều người “chọn mặt, gửi vàng”, đặc biệt là shophouse. Loại hình này có tính thanh khoản tốt, tỉ suất cho thuê cao cùng số lượng giới hạn. Thêm vào đó, lợi nhuận của shophouse luôn vượt trội bởi lợi thế vừa sử dụng để ở, vừa có thể kinh doanh hoặc cho thuê mà không phải tốn chi phí cải tạo.

Các nhà đầu tư phía Nam nhìn thấy rõ tiềm năng vàng của shophouse nhưng lại rơi vào thế bí vì “giỏ hàng” ngày càng vơi đi. Từ cuối năm 2021 đến nay, nguồn cung của loại hình này ở TP.HCM giảm 85% so với cùng kỳ và dự kiến vẫn duy trì ở mức thấp cho đến đầu 2023. Nguyên nhân được cho là vấn đề pháp lý và quỹ đất hạn chế khiến cho các dự án mới được phê duyệt chỉ ở mức nhỏ giọt. Trong quý I, thành phố chỉ có 5 dự án đủ điều kiện huy động vốn bán sản phẩm nhà ở hình thành trong tương lai, giảm 66% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, ở phía Đông Hà Nội, riêng Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire đã tung ra hơn 1 vạn căn thấp tầng, trong đó, 84% là shophouse, liền kề, chưa kể các shop khối đế. Nguồn cung dồi dào, diện tích lại rất đa dạng từ 48 – 112 m2, giúp nhà đầu tư có nhiều phương án lựa chọn phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của mình. Đặc biệt, so với TP.HCM, giá bán của Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire đang ở mức rất cạnh tranh, đảm bảo biên lợi nhuận hấp dẫn.

Tiềm năng vượt trội nhờ giao thương sôi động

Với loại hình shophouse, mức độ đắt giá luôn tỉ lệ thuận với sự sôi động của các hoạt động giao thương. Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire sở hữu hàng loạt ưu thế đảm bảo cho điều này, trước hết là thị trường tiêu thụ rộng lớn tại chỗ. Theo quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt, quy mô dân số của đại đô thị là khoảng 38 nghìn người. Chưa kể, tại giai đoạn 1 của dự án, cộng đồng 45 nghìn người đã chuyển tới sinh sống, có thể dễ dàng kết nối qua lại nhờ các tuyến xe buýt điện VinBus. Với nguồn cư dân thu nhập cao, tầng lớp trung và thượng lưu chiếm đa số tại đây sẽ là “tập khách hàng” đầy tiềm năng mà các sản phẩm, dịch vụ mở ra tại các khu shophouse hướng tới.

Thị trường của các loại hàng hóa, dịch vụ ở Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire còn mở rộng ra toàn bộ khu vực, nhờ sự hoàn thiện về hạ tầng giao thông. Nằm giữa một trong những khu vực tập trung nhiều tuyến đường nghìn tỉ nhất ở thủ đô, đặc biệt là cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, mọi hướng kết nối đều được rút ngắn, với thời gian di chuyển vào nội đô chỉ 20 phút, tới sân bay Nội Bài hay xuống Hải Phòng chỉ còn 45 phút, 90 phút xuống Hạ Long… Bên cạnh đó, còn là hàng loạt công trình hạ tầng đang xây dựng, giúp giao thương hai chiều ngày càng thuận tiện.

Sự hấp dẫn của Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire cũng được tạo ra bởi hệ thống tiện ích - dịch vụ cao cấp. Trong đó, “kỳ quan” Tổ hợp công viên Biển tạo sóng nhân tạo Royal Wave Park quy mô đầu thế giới với diện tích lên tới 18 ha đã chính thức vận hành từ 3 tháng nay. Tới tháng 12/2022, sẽ có thêm công viên ven kênh Silk Park dài hơn 2,6 km và quảng trường Kinh đô ánh sáng Kingdom Avenue rộng 5,8 ha hoàn thành… với hàng loạt tiện ích mới mẻ, hấp dẫn.

“Hệ sinh thái” các thương hiệu của tập đoàn Vingroup sẽ sớm có sự hiện diện của trường mầm non và phổ thông liên cấp Vinschool (khai giảng năm học đầu tiên vào tháng 8/2023); Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall (hoàn thành vào tháng 12/2023); Bệnh viện Vinmec Health Resort đẳng cấp 5 sao đầu tiên tại Việt Nam với 18 biệt thự an dưỡng tiêu chuẩn tổng thống (khai trương tháng 7/2024)… Đặc biệt, khi tích hợp với giai đoạn 1 của dự án, quy mô các dịch vụ tại đây sẽ là lớn bậc nhất thế giới, đảm bảo sự đắt giá cho loại hình shophouse tại đây.

Hiện tại, chủ đầu tư đang áp dụng chính sách “ưu đãi vàng” dành riêng cho khách hàng khu vực miền Nam mua Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire như sau: - Hỗ trợ tài chính với tổng thời gian lên tới 30 tháng, trong đó: + Được chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0% tới 18 tháng. 12 tháng tiếp theo, nếu lãi suất trung bình tại thời điểm khách hàng phải trả lãi của 3 ngân hàng Vietcombank, Vietinbank và BIDV cao hơn mức lãi suất đảm bảo tham chiếu 9,5%/năm, chủ đầu tư sẽ hỗ trợ khách hàng trả cho ngân hàng phần chênh lệch, loại bỏ hoàn toàn nỗi lo biến động lãi suất. + Ân hạn nợ gốc tới 30 tháng cho khách hàng ký cọc từ 15/7/22 - Cam kết tiền thuê 10%/2 năm với nguồn khách hàng dồi dào. Biệt thự được bàn giao với nội thất cơ bản, có thể triển khai ngay các hoạt động kinh doanh sinh lời. - Cơ hội nhận voucher mua xe ô tô điện VinFast lên tới 200 triệu đồng.