Nhà đầu tư kỳ cựu giải mã hiện tượng 'sold-out' thần tốc của Vinhomes Wonder City

Không chỉ là chốn an cư đẳng cấp bậc nhất phía Tây Thủ đô, nhà phố nghỉ dưỡng tại Vinhomes Wonder City tạo sóng “chốt đơn” thần tốc còn bởi triển vọng sinh lời vượt trội. Quỹ căn cuối cùng tại đây đang được các nhà đầu tư săn lùng ráo riết, nhất là khi vốn đầu tư ban đầu chỉ từ 4,8 tỷ đồng.

Sản phẩm “hot” đón đầu thập kỷ đầu tư hạ tầng phía Tây Thủ đô

Sau nhiều năm tập trung vào các dự án tại khu Đông Hà Nội, anh Lương Xuân Lâm quyết định xoay trục chiến lược, chuyển hướng sang các đại đô thị mới phía Tây Thủ đô. Theo anh, khu vực này là “miền đất hứa” của giới đầu tư nhờ vị trí chiến lược, hạ tầng đang được đầu tư mạnh mẽ, cư dân tăng nhanh kéo theo nhu cầu nhà ở ngày một lớn.

“Sau nhiều năm khu vực này mới xuất hiện một dự án tiềm năng đến thế, đó là Vinhomes Wonder City nằm ngay trên trục Tây Thăng Long. Đặc biệt, dòng sản phẩm nhà phố của dự án hứa hẹn mở ra vô vàn cơ hội kinh doanh và đầu tư sinh lời hấp dẫn”, anh Lâm chia sẻ.

Cụ thể, theo phân tích của anh Lâm, nhà phố Vinhomes Wonder City hội tụ trọn vẹn những yếu tố vàng mà tệp khách thượng lưu cũng như giới đầu tư mong đợi, đó là “ở sướng - sống sang - kinh doanh thịnh vượng”.

Thứ nhất, đây là chốn an cư lý tưởng cho tầng lớp thành đạt với không gian sống vượt trội. So với những căn nhà phố cũ chật chội trong các quận nội thành, nhà phố tại đây có mặt tiền rộng đi kèm diện tích lớn từ 88m² - 211m², thiết kế 4 tầng linh hoạt, phù hợp mọi nhu cầu sử dụng. Đặc biệt, 100% căn đều có sân vườn rộng khoảng 20 - 36m², mang đến không gian xanh và riêng tư ngay tại nhà.

Bên cạnh đó, Vinhomes Wonder City còn ghi dấu ấn với hệ sinh thái xanh và tiện ích đẳng cấp lần đầu tiên xuất hiện trong khu vực. Dự án dành tới 24,9ha trong tổng quy mô 133,4ha cho không gian xanh, nổi bật với 51.000m² hồ nước trong lành, 19ha công viên rộng lớn – sẽ khởi công ngay trong tháng 4 và dự kiến hoàn thành vào tháng 10 năm nay, 3 quảng trường sân khấu hoành tráng 7.000m², sân tập golf 4.000m², gần 50 sân thể thao đa dạng, bể bơi Olympic chuẩn quốc tế và Wellness Center hiện đại với dịch vụ chăm sóc sức khỏe onsen, xông hơi, yoga, pilates… thời thượng. Cùng với đó là “bộ tứ đặc quyền” của Vingroup, bao gồm Vinmec, Vinschool - Vincom - và tiêu chuẩn vận hành Vinhomes. Tất cả kiến tạo một không gian sống thượng lưu đích thực với những trải nghiệm tiện nghi, đẳng cấp bậc nhất cho cư dân.

Thứ hai là khả năng kinh doanh đắc lợi từ thiết kế độc đáo. Với mặt tiền lớn, tối thiểu 8m, thiết kế đa công năng, nhà phố Vinhomes Wonder City dễ dàng triển khai nhiều loại hình kinh doanh từ cửa hàng, quán café đến văn phòng... Hơn nữa, với lượng cư dân đông đúc và dòng du khách đổ về tận hưởng hệ tiện ích nghỉ dưỡng đỉnh cao, các chủ sở hữu có thể dễ dàng khai thác dòng tiền bền vững.

Đánh giá cao dòng sản phẩm nhà phố nghỉ dưỡng/liền kề nhà vườn, bà Nguyễn Hà Linh – Doanh nhân Forbes 30 Under 30 phân tích: “Trong các sản phẩm, tôi rất ấn tượng với dòng sản phẩm liền kề nhà vườn. Bản thân tôi sống ở phố cổ từ lúc sinh ra, sau đó chuyển sang khu vực Đống Đa rồi Long Biên, các ngôi nhà đó ở trong nội đô rất chật chội, muốn có một khu sân vườn riêng thì phải hi sinh khoảng không gian sống, chồng tầng lên, hoặc hi sinh khoảng sân thượng.

Hơn nữa, tại Vinhomes Wonder City, điều mà Linh thích hơn ở các dự án khác là gần 100% căn có mặt tiền 8m trở lên. Với người thích thiết kế, khai thác dòng nhà ở để linh hoạt cho thuê, khai thác đầu tư, thì nhà mặt tiền 8m rất thu hút”.

Thứ ba, Vinhomes Wonder City là dự án được hưởng lợi trực tiếp từ hệ thống hạ tầng tỷ đô sẽ “xếp hàng về đích” trong giai đoạn 2025 - 2028.

Mới đây, lãnh đạo huyện Đan Phượng đã chỉ đạo thi công tuyến đường Tây Thăng Long đoạn 2,1km từ nút giao đường tỉnh 422 tới Tây Tựu đi qua Vinhomes Wonder City, đự kiến bắt đầu thi công chậm nhất vào ngày 6/4. Trong khi đó, dự án đường cao tốc vành đai 4 - vùng Thủ đô đi qua Đan Phượng cũng được đốc thúc triển khai, đảm bảo tiến độ khởi công vào ngày 19/5, đúng kế hoạch đề ra.

“Chiến lược của tôi là mua vào khi hạ tầng chưa hình thành và thanh khoản khi đường đã thông xe, mua vào khi dự án bắt đầu xây và thanh khoản khi dự án đã hoàn thiện, cư dân về ở đông đúc. Như thế sẽ đảm bảo 100% đánh đâu thắng đấy”, anh Lâm tiết lộ bí quyết đầu tư.

Giá bằng một nửa nhà phố nội đô, cạnh tranh hơn đất thổ cư lân cận

Nhà phố Vinhomes Wonder City hấp dẫn giới đầu tư còn bởi nền giá cạnh tranh hơn so với nhà phố nội đô cũng như đất nền trong khu vực.

Theo anh Lâm, với giá khởi điểm từ 200 triệu đồng/m², nhà phố tại Vinhomes Wonder City rẻ hơn đáng kể so với nhà phố trung tâm - vốn đã chạm ngưỡng 400 - 500 triệu/m². Trong khi đó, tiềm năng tăng giá của nhà phố “họ Vin” lại vượt trội nhờ vị trí đắc địa, tiện ích đẳng cấp và sự phát triển không ngừng của khu Tây trong thập kỷ đầu tư hạ tầng mới.

Nhà đầu tư kỳ cựu cũng cho biết, ngoài giá tốt, chính sách tại đây cũng vô cùng hấp dẫn. Đặc biệt với loại hình giãn xây 2 năm, số tiền đầu tư ban đầu chỉ 4,8 tỷ đồng, sau 2 năm mới phải thanh toán giá trị xây dựng. Đây được đánh giá là suất đầu tư “vừa sức” để ngay cả những nhà đầu tư vốn nhỏ hoặc đang bỏ tiền vào nhiều giỏ hàng khác vẫn có thể gia nhập thị trường.

Một động lực quan trọng khác đảm bảo khả năng tăng giá và thanh khoản của dòng sản phẩm nhà phố Vinhomes Wonder City chính là số lượng sản phẩm hữu hạn chỉ hơn 2.200 căn. Sau 4 ngày đầu mở bán, phân khu Hừng Đông đã sold-out 90% quỹ căn. Ngày 23/3, ngay khi mở bán phân khu cuối cùng - Bình Minh, dự án đã ghi nhận doanh số 1.200 tỷ đồng.

“Xuống tiền ngay từ thời điểm mở bán là cơ hội vàng để sở hữu nhà phố Vinhomes Wonder City với mức giá tốt nhất. 2 năm sau nhận nhà, trùng khớp với cột mốc hoàn thiện loạt công trình hạ tầng trọng điểm, lúc ấy giá trị BĐS sẽ tăng mạnh. Hơn nữa, khi đó đại đô thị đã sầm uất với hệ tiện ích đồng bộ. Đây sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho cả an cư và kinh doanh”, anh Lâm nhấn mạnh.