Nhà đầu tư “đỏ mắt” tìm mua đất nền sổ đỏ liền kề KCN VSIP Bình Dương

Sự nổi sóng và sức nóng của thị trường nhà đất tại các thành phố vệ tinh gần TP.HCM đã giúp nhiều nhà đầu tư thắng đậm, khi quyết định xuống tiền nhanh chóng để chọn mua những nền đất trong các dự án có hạ tầng hoàn chỉnh, pháp lý minh bạch và đã có sổ đỏ riêng từng nền.

Thời điểm vàng để đầu tư đất nền có sổ đỏ tại Bình Dương

Đưa gia đình chuyển hẳn vào Bình Dương để sinh sống và làm việc, hai tháng qua anh Ngô Công Tuấn - kỹ sư chế tạo máy tại một công ty trong KCN VSIP 1 lặn lội đi tìm mua đất để xây nhà nhưng vẫn chưa tìm được lô đất nào gần nơi anh làm việc, một số lô ưng ý thì bị đẩy giá cao hơn so với thực tế cả trăm triệu đồng. Theo lời anh Tuấn tìm hiểu hiện nay tại TP.Thuận An các dự án đất nền ở khu vực trung tâm hoặc gần khu công nghiệp đang ở mức từ 40 - 60 triệu/m2, với tài chính từ 2 tỷ trở lại muốn sở hữu được một nền đất như mong muốn, anh Tuấn phải di chuyển ra vùng lân cận xa hơn.

Sau khi biết được thông tin về dự án phố thương mại chuyên gia VSIP - An Residence, nằm sát cạnh KCN VSIP 1 nhưng mức giá chỉ 36 triệu/m2 (đã gồm VAT) và đã có sổ đỏ riêng từng nền, lại được ngân hàng hỗ trợ vay đến 80% trong 30 năm đã khiến anh Tuấn vô cùng bất ngờ và không bỏ lỡ cơ hội chọn mua ngay một nền đất tại đây. “Ở thời điểm này, để tìm được dự án đất nền với mức giá hấp dẫn như An Residence là điều không dễ, với giá bán này tính ra tôi đã có được khoản lời ngay so với mặt bằng giá đất chung tại khu vực này.” – anh Tuấn vui mừng nói.

Theo báo cáo quý 1/2022 của kênh batdongsan.com.vn, xét ở yếu tố giá bán, trong các tỉnh lân cận TP.HCM thì Bình Dương có giá đất nền tăng mạnh nhất so với cùng kỳ năm 2021 với mức tăng hơn 27%. Trong tháng 3.2022, đất nền tại đây cũng là phân khúc có lượng tìm mua dẫn đầu thị trường với mức tăng trưởng 62% so với tháng trước đó.

Lý giải điều này, các chuyên gia cho rằng đất nền là một trong những phân khúc luôn được giới đầu tư săn đón do thanh khoản tốt, khả năng sinh lời cao. Bên cạnh đó, do giá nhà đất tại các đô thị lớn như TP.HCM liên tục tăng cao nên người dân có xu hướng mua đất nền tại các tỉnh giáp ranh như Bình Dương. Vì mặt bằng giá nơi đây còn khá hợp lý, tiềm năng tăng trưởng tốt nhờ công nghiệp và hạ tầng phát triển mạnh mẽ. Đặc biệt, những dự án liền kề KCN VSIP 1 - nơi đang tập trung hơn 50.000 chuyên gia nước ngoài cùng 1 triệu kỹ sư, giới tri thức trẻ sinh sống làm việc, lại có mức giá cạnh tranh như An Residence hiện nay được xem là “hàng hiếm”, sẽ thu hút mạnh mẽ sự chú ý từ người có nhu cầu ở thực lẫn nhà đầu tư.

Trước những biến động của thị trường, lạm phát gia tăng cùng việc siết chặt tín dụng bất động sản thời gian tới thì thời điểm hiện nay được giới phân tích đánh giá là cơ hội vàng để khách hàng quyết định đầu tư vào các dự án đất nền có sổ đỏ bởi sẽ đảm bảo được sự an toàn vốn, tránh những rủi ro không đáng có. Đây cũng là thời điểm mà khách hàng nên xem xét xuống tiền với những sản phẩm thật sự chất lượng, dự án được quy hoạch bài bản, pháp lý rõ ràng, mang lại giá trị thực và có tầm nhìn trung, dài hạn thay vì “lướt sóng” ngắn hạn.

Phố thương mại chuyên gia mở ra tiềm năng sinh lời vượt trội

Cách TP.HCM chỉ từ 20 phút di chuyển, phố thương mại chuyên gia VSIP - An Residence tọa lạc ngay trung tâm TP. Thuận An, Bình Dương. Thế nên, một trong những lợi thế lớn nhất của về dự án An Residence chính là tính kết nối liên vùng mạnh mẽ. Có thể thấy, An Residence là tâm điểm liên kết khu vực khi dự án nằm ngay mặt tiền đường 22/12 - Thuận An Hoà, đây là nút giao thông huyết mạch kết nối toàn Bình Dương thông qua tuyến Quốc lộ 13 – ĐT743 và cao tốc Mỹ Phước – Tân Vạn.

Nằm trong khu dân cư sầm uất hiện hữu, An Residence có quy mô 200 nền với diện tích đa dạng từ 67-126 m2. Dự án gồm các dòng sản phẩm shophouse (một trệt, 3 lầu) và nhà phố (một trệt, 2 lầu), phù hợp nhu cầu an cư và đầu tư.

Điểm cộng lớn của dự án còn đến từ việc kết nối hệ sinh thái tiện ích ngoại khu đa dạng với chỉ vài phút di chuyển, cư dân đã đến ngay với TTTM Aeon Mall, Lotte Mart và sân golf Sông Bé. Liền kề dự án là các siêu thị, chợ truyền thống sầm uất, hệ thống trường học các cấp, hệ thống các bệnh viện Quốc tế nổi tiếng như Columbia Asia, bệnh viện Becamex, Hanh Phuc Hospital…

Thời gian tới, khi phố thương mại tại An Residence đi vào hoạt động sẽ giúp khu vực này nhộn nhịp và sôi động hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh bán lẻ, đem lại lợi nhuận kép từ việc khai thác cho thuê hoặc kinh doanh các ngành nghề với nguồn doanh thu ổn định.

Tính tới thời điểm hiện tại An Residence đã hoàn thiện hạ tầng 100% với công viên cây xanh, đèn chiếu sáng, hệ thống điện, nước và viễn thông ngầm hóa hoàn chỉnh. Cư dân dự án đã có thể nhận nền và xây dựng ngay.