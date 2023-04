Nhà dân nứt toác cạnh công trường dự án khách sạn 19 tầng ở Cần Thơ

TPO - Cho rằng quá trình xây dựng khách sạn 19 tầng ở quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ gây nứt nhà, một số hộ dân gửi đơn phản ánh đến các cơ quan chức năng.

Hàng chục hộ dân sinh sống tại hẻm 38, đường Nguyễn Thái Học, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ vừa có đơn phản ánh về việc phải sống trong lo lắng, bất an khi nhà ở của họ bị lún, nứt tường ở nhiều vị trí.

Theo ghi nhận của phóng viên, phía sau công trình khách sạn Wink Trung tâm Cần Thơ có hàng chục căn nhà bị sụt lún, nứt tường.

Bà Phan Thị Mỹ Linh (50 tuổi, ngụ số 38/3, đường Nguyễn Thái Học, phường Tân An) cho biết, khoảng 2 tháng nay, gia đình bất an khi nhiều vết nứt lớn xuất hiện trên tường và dưới nền nhà.

“Nhiều đêm, tôi nghe tiếng nổ liên tục, âm thanh rất lớn dưới nền gạch. Khi kiểm tra, gia đình phát hiện gạch bị bong tróc, vỡ từng mảng lớn. Để an toàn cho việc đi lại trong nhà, tôi phải dùng keo dán chằng chịt vào những vết nứt nói trên”, bà Linh nói.

Bà Nguyễn Thị Kim Hạnh (63 tuổi) bức xúc nói: “Nhà tôi cách khách sạn Wink chừng vài bước chân. Ban ngày tôi không dám mở cửa sổ. Nếu mở thì ảnh hưởng bởi bụi, tiếng ồn từ công trình này. Tôi cho rằng, việc đào móng, đóng cọc bê tông… của công trình này đã làm nứt tường, sụt lún nền nhà của nhiều hộ dân ở lân cận dự án. Hiện tầng trệt, tầng 1 ngôi nhà của tôi có nhiều vết nứt lớn, khiến thành viên trong gia đình rất lo sợ”.

Bà Giảng Thị Ngữ (82 tuổi), một trong những hộ dân lớn tuổi ở đây nói: “Nhà tôi bị nứt nhiều chỗ, từ cột cho đến nền. Chưa hết, tiếng ồn và bụi từ công trình này đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sức khoẻ của người dân quanh khu vực, đặc biệt là người già như tôi. Do đó, tôi mong muốn địa phương xem xét, đền bù ổn thoả để sửa chữa nhà, ổn định cuộc sống”.

Ngày 28/4, trao đổi với Tiền Phong, ông Huỳnh Trung Trứ - Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cho biết: nhận được thông tin phản ánh của người dân, quận đã chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị phối hợp với Sở Xây dựng xuống kiểm tra, làm việc với chủ đầu tư dự án khách sạn Wink Trung tâm Cần Thơ.

“Hiện địa phương đang cho rà soát, kiểm tra hiện trạng, thống kê số hộ bị ảnh hưởng bởi dự án như thế nào để có phương án bồi thường, khắc phục. Nếu thật sự nhà dân bị ảnh hưởng bởi dự án, chủ đầu tư phải bồi thường, hỗ trợ cho người dân. Trường hợp những hộ bị ảnh hưởng nặng, địa phương sẽ cho di dời để đảm bảo an toàn. Chúng tôi cũng đề nghị Sở Xây dựng kiểm tra, yêu cầu chủ đầu tư đảm bảo các điều kiện an toàn trong quá trình thi công, không để ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh”, ông Trứ nói và cho biết, dự này do Sở Xây dựng cấp phép.

Khách sạn Wink Trung tâm Cần Thơ (toạ lạc tại đường Phan Đình Phùng, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ ) được khởi công tháng 9/2022. Khách sạn này được thiết kế cao 19 tầng, bao gồm 214 phòng và 24 căn hộ dịch vụ với tổng diện tích xây dựng khoảng 12.700 m2.