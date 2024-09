Nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn làm 2 người chết ở cửa ngõ TPHCM

TPO - Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng xác định ô tô 5 chỗ không giữ khoảng cách an toàn dẫn đến tai nạn liên hoàn với 3 phương tiện khác và làm 2 người tử vong.

Ngày 30/9, Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM đã có thông tin chính thức về vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 phương tiện trên đường Nguyễn Văn Linh (xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh) làm 2 người tử vong. Danh tính các nạn nhân được xác định là ông L.H.T. (40 tuổi, quê Bến Tre) và bà N.T.P. (36 tuổi).

Trước đó, vào khoảng 6h5 ngày 23/9, ông T. điều khiển ô tô 5 chỗ biển số TPHCM, chở theo bà P. (ngồi ghế phụ, bên phải) lưu thông trên làn đường ô tô (làn thứ 2) đường Nguyễn Văn Linh (4 làn xe) theo hướng từ quận 7 về huyện Bình Chánh.

Khi gần đến quốc lộ 1, ô tô do ông T. điều khiển va chạm vào phía sau xe tải mang biển kiểm soát tỉnh Đồng Tháp do ông Đ.H.C. (42 tuổi, ngụ quận 12) cầm lái đang lưu thông phía trước cùng ở làn thứ 2 và đang giảm tốc độ do phía trước có gờ giảm tốc.

Sau vụ va chạm, xe tải bị đẩy về phía trước và tông vào ô tô 7 chỗ biển số Trà Vinh do ông H.M.P. (29 tuổi, quê Trà Vinh) điều khiển lưu thông phía trước cùng chiều cũng ở làn thứ 2. Sau đó, xe tải tiếp tục lao qua làn bên trái (làn thứ 3) va chạm vào ô tô khách 16 chỗ biển số TPHCM do ông P.V.H. (46 tuổi, ngụ quận 7) điều khiển đang lưu thông cùng chiều phía trước.

Sau khi gây tai nạn, ô tô 5 chỗ lao lên dải phân cách phân chia phần đường ô tô và phần đường hỗn hợp rồi va vào gốc cây trên dải phân cách, sau đó văng trở lại làn thứ 1.

Vụ tai nạn giao thông liên hoàn đã làm ông T. và bà N. tử vong trên xe. Ô tô 5 chỗ bị biến dạng, xe tải và ô tô 7 chỗ hư hỏng nặng. Riêng chiếc xe khách 16 chỗ bị hư hỏng nhẹ.

Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng nhận định nguyên nhân ban đầu là do tài xế ô tô 5 chỗ lưu thông không giữ khoảng cách an toàn giữa 2 xe theo quy định dẫn đến việc gây tai nạn giao thông.

Theo PC08, nếu chạy quá gần với xe phía trước thì người điều khiển phương tiện sẽ không có đủ thời gian cũng như không có đủ khoảng cách an toàn để phanh và dừng xe lại khi xảy ra những tình huống bất ngờ như xe phía trước thắng gấp, chuyển hướng đột ngột hoặc xảy ra va chạm… Việc giữ khoảng cách an toàn với xe chạy trước sẽ giúp cho người lái xe có đủ thời gian để xử lý các tình huống xảy ra trên đường và là một trong những biện pháp hữu hiệu để phòng tránh tai nạn giao thông.

“Khi lái xe, chúng ta cần phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, tuân thủ tốc độ, tập trung chú ý quan sát, đừng vì lơ là, chủ quan mà dẫn đến các vụ tai nạn giao thông cho bản thân, gia đình và những người tham gia giao thông khác”, đại diện PC08 khuyến cáo.