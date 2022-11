Nguyên Giám đốc Công an tỉnh An Giang bị cách tất cả chức vụ trong Đảng

TPO - Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Bùi Bé Tư - nguyên Giám đốc Công an tỉnh An Giang và ông Nguyễn Thượng Lễ - nguyên Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang.

Ngày 30/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật Thiếu tướng Bùi Bé Tư - nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, nguyên Bí thư Đảng uỷ, nguyên Giám đốc Công an tỉnh An Giang; Đại tá Nguyễn Thượng Lễ - nguyên Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang.

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy: Ông Bùi Bé Tư trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã vi phạm nguyên tắc tổ chức, hoạt động, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; vi phạm quy định của Bộ Công an và quy chế làm việc trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ông Bùi Bé Tư cũng phải chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2015 - 2020; thiếu kiểm tra, giám sát để nhiều đơn vị của Công an tỉnh vi phạm nghiêm trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm dẫn đến bỏ lọt tội phạm, trong quản lý các đối tượng, trong công tác tổ chức cán bộ; một số cấp uỷ và nhiều lãnh đạo, cán bộ cấp dưới bị xử lý kỷ luật, bị khởi tố, điều tra.

Đối với ông Nguyễn Thượng Lễ trong thời gian giữ chức vụ Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã vi phạm nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và quy chế làm việc, quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu về các vi phạm, khuyết điểm của Bộ đội Biên phòng tỉnh; cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh các nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025.

Ông Lễ thiếu trách nhiệm, buông lỏng chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của Bộ Quốc phòng về công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, giải quyết các vụ việc có yếu tố nước ngoài, trong công tác quản lý bảo vệ biên giới, địa bàn, kiểm soát xuất, nhập cảnh tại cửa khẩu và kiểm soát qua lại biên giới, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, xử lý vi phạm hành chính; nhiều cán bộ cấp dưới bị xử lý kỷ luật.

Theo Ban Bí thư, vi phạm của ông Bùi Bé Tư và ông Nguyễn Thượng Lễ đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, ngành công an và lực lượng Bộ đội Biên phòng.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Bùi Bé Tư và ông Nguyễn Thượng Lễ.

Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng kỷ luật về hành chính đối với các cá nhân trên đồng bộ, kịp thời với kỷ luật Đảng.