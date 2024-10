Nguy cơ mất tài sản vì lập hợp đồng bán đất giả cách để con rể vay lãi

TPO - Thời gian qua, Ban Bạn đọc báo Tiền Phong nhận được trả lời của các cơ quan chức năng về đơn thư của bạn đọc.

1. Đơn của bà Ngô Thị Mừng, trú tại thôn 1, xã Hòa Nam (Di Linh, Lâm Đồng) kêu cứu sự việc: Năm 2022, vì cần tiền kinh doanh nên con rể của bà Mừng đã vay 10 tỷ đồng với lãi suất mỗi tháng 8% (96%/năm) của một người trú tại thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng). Khi cho vay, người này đã gợi ý con rể bà Mừng cần mượn tạm thửa đất của mẹ vợ để thế chấp. Để làm điều này, hai bên sẽ lập một hợp đồng mua bán đất giả, đến khi con rể bà Mừng thanh toán hết nợ sẽ trả lại thửa đất cho chủ cũ.

Sau khi được con rể đề nghị, năm 2023, bà Mừng đã chấp thuận làm hợp đồng bán mảnh đất rộng gần 10 ngàn mét vuông tại xã Hòa Nam cho người cho vay nặng lãi. Nhưng sau đó, con rể của bà Mừng kinh doanh bị lỗ nên không thanh toán được khoản vay lãi nặng trên. Trước nguy cơ mất đất do đã lập hợp đồng mua bán, bà Mừng tố cáo sự việc tới các cơ quan chức năng.

Ngày 3/10/2024, Công an huyện Di Linh có văn bản (số 30) trả lời báo Tiền Phong, cho biết: Qua xem xét xác minh nội dung đơn, thấy nội dung sự việc diễn ra tại thành phố Bảo Lộc, đồng thời bà Mừng cũng đã gửi đơn trình báo sự việc đến Công an thành phố Bảo Lộc và được cơ quan này thông báo giải quyết. Do đó, Công an huyện Di Linh đã tiến hành hướng dẫn bà Mừng tiếp tục liên hệ với Công an thành phố Bảo Lộc để giải quyết theo quy định của pháp luật.

2. Đơn của một số hộ dân trú tại thị trấn Văn Quan (huyện Văn Quan, Lạng Sơn) kiến nghị sự việc: Năm 2018, UBND huyện Văn Quan ban hành quyết định phê duyệt dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Chợ Trung tâm và Khu dịch vụ thương mại thị trấn Văn Quan. Tuy nhiên, theo phản ánh trong đơn của các hộ dân tại thị trấn Văn Quan, việc bồi thường, bố trí tái định cư cho gia đình họ khi bị thu hồi đất để thực hiện dự án trên chưa thoả đáng.

Trước sự việc trên, UBND huyện Văn Quan có văn bản trả lời báo Tiền Phong, cho biết: Dự án công trình Chợ trung tâm thị trấn Văn Quan đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn chấp thuận chủ trương tại Nghị quyết số 37 (ngày 11/12/2017), sau đó UBND huyện Văn Quan đã ban hành quyết định để thực hiện dự án này. Trong quá trình thực hiện dự án xây dựng chợ trung tâm thị trấn Văn Quan, việc bồi thường khi thu hồi đất được áp dụng theo các quy định hiện hành, đúng hiện trạng sử dụng đất của các hộ dân. Khi phát hiện một số sai sót trong quá trình tính toán đền bù, UBND huyện Văn Quan cũng đã tiến hành khắc phục, xử lý để đảm bảo đúng quy định. Đối với các kiến nghị của công dân vượt thẩm quyền của huyện, UBND huyện Văn Quan có trách nhiệm báo cáo, xin ý kiến của các Sở, ngành có liên quan để trình UBND tỉnh Lạng Sơn xem xét, quyết định.

Văn bản trả lời trên cũng cho biết, khi thu hồi đất, các hộ dân đã được giao một lô đất tái định cư theo quy định. Nhưng do các gia đình này có nhiều nhân khẩu, nên ngày 26/7/2022, UBND huyện Văn Quan đã có văn bản (số 709) gửi UBND tỉnh và Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Lạng Sơn đề xuất hỗ trợ giao thêm đất tái định cư có thu tiền sử dụng đất đối với các hộ dân nói trên. Tuy nhiên, sau khi xem xét đề xuất trên, UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu UBND huyện Văn Quan tiếp tục xác minh kỹ lưỡng các hồ sơ, tài liệu liên quan, tham vấn các cơ quan chức năng để có phương án xử lý đảm bảo quy định pháp luật. Hiện nay, UBND huyện Văn Quan đang tiếp tục kiểm tra, xem xét và xin ý kiến của Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Lạng Sơn để báo cáo, đề xuất, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.