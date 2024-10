Người trẻ Viettel mang công nghệ Việt ‘vun đắp’ cho cộng đồng mã nguồn mở toàn cầu

Việc chuyên gia công nghệ Viettel góp mặt thường xuyên tại các diễn đàn mã nguồn mở hàng đầu thế giới không chỉ khẳng định vai trò làm chủ công nghệ của người Việt mà còn đóng góp cho sự phát triển cộng đồng.

Gần 1 tháng trôi qua nhưng Đinh Thị Hường - Kỹ sư Giải pháp Cloud sinh năm 2000 của Viettel Solutions – vẫn nhớ rõ chuyến công tác châu Âu hồi trung tuần tháng 9. Được trao cơ hội tham dự Open Source Summit Europe 2024 tại Áo và thuyết trình về chủ đề “Tối ưu hóa Sao lưu và Khôi phục Kubernetes Đa cụm” trước hàng trăm nhà phát triển, chuyên gia công nghệ và lãnh đạo cộng đồng nguồn mở hàng đầu thế giới, Hường rất tự hào và cũng có thêm được những trải nghiệm hữu ích.

Nữ kỹ sư 10x này không chỉ có cơ hội thể hiện được thành quả của team ở Viettel Solutions trước các chuyên gia trong lĩnh vực mã nguồn mở, mà còn mang tri thức và nỗ lực của người Việt đóng góp cho cộng đồng công nghệ toàn cầu. Bên cạnh đó, sự kiện này cũng giúp cô gái 10x có cơ hội mở rộng kiến thức cũng như cập nhật những xu hướng công nghệ mới nhất.

Ngoài ra, sự hiện diện của Hường tại Open Source Summit Europe 2024 còn mang một ý nghĩa khác với nữ kỹ sư IT GenZ. Từ những trải nghiệm của bản thân ở Viettel Solutions, nơi người trẻ được trao cơ hội để giải quyết các bài toán hóc búa, Hường khẳng định nam hay nữ đều có cơ hội tương đương trong việc phát triển bản thân và chinh phục thử thách. Chính từ những thuận lợi đó, cô gái trẻ mong muốn có thể ”nhả vía” để truyền cảm hứng và khuyến khích nhiều bạn nữ trẻ tuổi khác tham gia vào ngành này.

Chưa đầy nửa tháng trước chuyến công tác của Hường, một nhóm các kỹ sư IT của Viettel Solutions đã tham gia OpenInfra Summit Asia 2024 và OCP Regional Summit APAC 2024 diễn ra tại Hàn Quốc. Và đã trở thành ”thông lệ”, những nhân sự trẻ và tài năng của Viettel Solutions lại được trao cơ hội.

Vương Thúy Quỳnh, nữ kỹ sư IT GenZ, tham dự và trình bày đề tài "Our journey with Active-Active Load Balancer for Octavia" (Hành trình của chúng tôi với bộ cân bằng băng tải Active-Active cho Octavia). Không chỉ thành công về mặt giải pháp, sản phẩm này đã được áp dụng vào hệ thống thực tế và chứng minh được hiệu quả.

Việc đưa tới cộng đồng mã nguồn mở quốc tế một giải pháp hữu dụng đã trở thành cách đóng góp tốt cho sự phát triển của cộng đồng, nơi tri thức được chia sẻ giúp rút ngắn thời gian phát triển và gia tăng quy mô ứng dụng. Ở chiều ngược lại, Quỳnh tin rằng các kỹ sư trẻ như mình có cơ hội nhận được đóng góp từ chuyên gia, kỹ sư quốc tế trong cùng lĩnh vực giúp cải thiện và nâng cao giải pháp.

”Mình hy vọng tính năng mà nhóm kỹ sư Viettel Solutions hoàn thiện sau khi tham dự các hội thảo quốc tế sẽ tiếp tục được cộng đồng Openstack đón nhận trong thời gian tới”, cô kỹ sư sinh năm 1998 chia sẻ.

Trong chuỗi sự kiện này, hai lãnh đạo 9x của Viettel Solutions là Nguyễn Công Đức - Trưởng phòng Dịch vụ Hạ tầng Cloud và Nguyễn Trọng Vĩnh - Trưởng phòng Dịch vụ Nền tảng Cloud cũng mang tới hội nghị những tri thức và giải pháp cho một loạt vấn đề hóc búa mà cộng đồng quan tâm. Năm 2023, Công Đức và Trọng Vĩnh cũng đại diện Viettel Solutions tham dự KubeCon + CloudNativeCon North America 2023, mang tới thế giới cái nhìn rõ nét hơn về những thành tựu trong lĩnh vực điện toán đám mây (Cloud) của các kỹ sư Việt Nam.

Để trở thành diễn giải tại các sự kiện công nghệ quốc tế này, các ứng viên cần thiết kế bài thuyết trình với chủ đề hấp dẫn tập trung vào các xu hướng công nghệ mã nguồn mở, bao gồm các vấn đề nóng, đưa ra những ý tưởng mới hoặc giải quyết các thách thức phức tạp. Đặc biệt ứng cử viên cần chứng minh được kinh nghiệm hoặc năng lực chuyên môn liên quan đến chủ đề thuyết trình bằng các nghiên cứu, sáng kiến, hoặc cách tiếp cận độc đáo.

Lần đầu tiên được trao cơ hội dự một sự kiện quốc tế lớn, Vương Thúy Quỳnh khẳng định sự gặp gỡ và kết nối với các chuyên gia và những người cùng lĩnh vực khắp thế giới đã mở ra cho cô nhiều cơ hội học hỏi, cọ sát và hợp tác. Cùng với đó, sự tự tin và chuyên nghiệp của cô kỹ sư IT trẻ cũng được nâng cao.

“Bản thân mình may mắn vì được làm việc trong môi trường quy củ, chuyên nghiệp như Viettel Solutions. Từ ngày đầu tiên, mình luôn được các đồng nghiệp, chuyên gia trong lĩnh vực chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức và hỗ trợ”, Quỳnh chia sẻ.

Không chỉ được trao cơ hội giải những bài toán hóc búa, ngay cả khi đối diện với những khó khăn, thách thức, Quỳnh và các kỹ sư trẻ luôn nhận được hỗ trợ về kiến thức, chuyên môn đến kinh nghiệm của những người đi trước. Các lãnh đạo công ty luôn sẵn sàng hỗ trợ kết nối để người trẻ có nguồn lực tốt nhất trong việc giải quyết bài toán.

Cùng chia sẻ quan điểm, Đinh Thị Hường khẳng định môi trường năng động, được trao quyền, được công nhận năng lực và gỡ rối những lúc khó khăn ở Viettel Solutions chính là động lực để cô có thể “hết mình” với đam mê công nghệ. Việc được tạo điều kiện để mang những sản phẩm tốt tới trình bày tại các sự kiện công nghệ quốc tế uy tín chính là lời khẳng định cho văn hóa trao quyền và trao cơ hội ở Viettel.

Bên cạnh đó, những nhân sự trẻ chứng minh được năng lực cũng được Viettel Solutions ghi nhận xứng đáng. Câu chuyện của những lãnh đạo 9x hay quá trình thăng tiến khó tin của “sếp” Lê Quang Hiếu, người chỉ mất 5 năm để từ một nhân viên trở thành Phó Tổng giám đốc, chắc chắn sẽ là những minh chứng rõ ràng nhất.

Đó cũng là lý do tại sao Viettel Solutions lại trở thành thỏi nam châm thu hút những nhân sự trẻ. Theo một thống kê, nhân sự GenZ (sinh năm 1997 đổ về sau) chiếm tới 35% tổng số nhân sự của một trong những tổng công ty lớn của Tập đoàn Viettel.

Ngoài ra, Viettel Digital Talent – Chương trình thực tập sinh Tài năng mà Viettel tổ chức hàng năm cũng thu hút đông đảo nhân sự tiềm năng trong các lĩnh vực Cloud, Cyber Security, Data Science & AI, Internet of Things, Marketing – những mảng hot bậc nhất trên thị trường việc làm ở thời điểm hiện tại. Thậm chí, nhiều công dân toàn cầu cũng đã biết tới và lựa chọn đầu quân cho Viettel Solutions nói riêng hay Tập đoàn Viettel nói chung để có cho mình một môi trường phát triển lý tưởng và phù hợp nhất.