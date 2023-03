Người phụ nữ Nghệ An bị máy cắt gạch 'chém' rời tay phải

TPO - Trong lúc lao động, chị B. bị máy cắt gạch cắt đứt rời 1/3 cánh tay phải. Các bác sĩ đã thực hiện nối vi phẫu thành công, trả lại cánh tay nguyên vẹn cho người phụ nữ.

Ngày 29/3, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, các bác sĩ vừa thực hiện nối vi phẫu thành công trả lại cánh tay nguyên vẹn cho chị Hoàng Thị B. (47 tuổi, trú xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) bị đứt rời do tai nạn lao động.

Trước đó, ngày 23/3, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tiếp nhận bệnh nhân Hoàng Thị B. trong tình trạng hôn mê, mất máu cấp, glasgow 9 điểm.

Người nhà bệnh nhân cho biết, vào lúc 13h30 cùng ngày, trong lúc lao động, chị B. bị máy cắt gạch cắt đứt rời 1/3 cánh tay phải. Sau tai nạn, chị B. được chuyển đến bệnh viện huyện Can Lộc xử lý giảm đau, truyền dịch, thắt cầm máu phần trung tâm bằng sợi chỉ dài 7cm.

Phần cánh tay đứt rời được làm sạch cho vào túi bóng có chứa đầy dung dịch Natri clorid 0,9%, đồng thời cho vào thùng xốp có đá lạnh để bảo quản.

Sau khi tiếp nhận, chị B. được các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đặt nội khí quản, hồi sức chống sốc. Đồng thời, kíp trực đã kích hoạt báo động đỏ, hội chẩn các khoa liên quan và quyết định phẫu thuật tối cấp cứu để nối cánh tay đứt rời.

TS.BS Nguyễn Đức Vương, Trưởng Khoa Chấn thương – Chỉnh hình Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, nối chi thể đứt rời là một phẫu thuật cấp cứu tối khẩn cấp. Mọi công việc cần diễn ra nhanh chóng và đồng thời để tận dụng thời gian vàng nhằm cứu sống chi thể khi không còn được nuôi dưỡng bởi cơ thể.

“Chúng tôi đã huy động 10 bác sĩ bao gồm ekip mạch máu vi phẫu, chấn thương – chỉnh hình, gây mê hồi sức, tiến hành cắt lọc tổ chức dập nát, kết hợp xương, ghép mạch máu, nối gân cơ, thần kinh, giải phóng khoang. Các bác sĩ phải chạy đua với thời gian để nối thành công cánh tay cho bệnh nhân”, TS.BS Nguyễn Đức Vương chia sẻ.

Sau 5 giờ đồng hồ chạy đua với thời gian, các bác sĩ đã phẫu thuật nối thành công cánh tay cho chị B. Hiện, bệnh nhân được chuyển về khoa Chấn thương - chỉnh hình theo dõi. Vết mổ dịch thấm băng ít, mạch quay, mạch trụ bắt rõ, đàn hồi máu rõ, chi hồng ấm.