Người kiến tạo “Cộng đồng tinh hoa” - The Summit 216

The Summit 216 của Veracity được giới chuyên môn đánh giá là “bước đi khôn ngoan trong bài toán đầu tư”. Những người kiến tạo dự án đang từng bước đưa The Summit 216 khẳng định vị thế đẳng cấp của một dự án căn hộ hạng sang trên vị trí đất “vàng” của Thủ đô.

“Tâm và Tầm” của người kiến tạo

Để trở thành một chủ đầu tư dự án bất động sản uy tín cần phải có nhiều yếu tố trong đó cái “Tâm và Tầm” được xem là yếu tố cơ bản nhất để có thể khẳng định đẳng cấp, sự khác biệt của một dự án bất động sản cao cấp.

Cái Tâm giúp người chủ cảm được, hiểu được những giá trị đích thực mà sản phẩm bất động sản đó mang đến cho đối tượng khách hàng là những “cư dân tinh hoa” trên đất Thăng Long. Cái Tầm giúp khẳng định được sự hiểu biết, kinh nghiệm để đánh giá đúng tiềm năng của sản phẩm bất động sản, từ đó cho ra đời những sản phẩm khẳng định được thương hiệu, đẳng cấp so với nhóm sản phẩm đồng hạng.

Trong bối cảnh nguồn cung thị trường căn hộ hạng sang của Thủ đô tương đối phong phú, thì The Summit 216 do Veracity làm chủ đầu tư nổi bật lên ở vị trí “kim cương” đắt giá của phía Tây Thành phố, trên tuyến đường huyết mạch Trần Duy Hưng. Dự án The Summit 216 đang bước vào giai đoạn hoàn thiện để khẳng định đẳng cấp của căn hộ hạng sang – tâm điểm đầu tư phía Tây Thủ đô.

The Summit 216 sở hữu “vị trí hiếm” trên trục đường Trần Duy Hưng vốn được coi là tuyến phố thịnh vượng và tâm điểm giao thoa của ba quận Cầu Giấy - Ba Đình - Thanh Xuân. Cùng với đó, dự án còn sở hữu mạng lưới liên kết vùng không thể thuận tiện hơn, dễ dàng tiếp cận các tuyến giao thông huyết mạch tỏa đi bốn hướng như Đại lộ Thăng Long, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Trãi, đường vành đai 3, kết nối thẳng đi sân bay Nội Bài và các tỉnh lân cận.

Đặc biệt, The Summit 216 sở hữu hai tầng tiện ích đẳng cấp từ ngoại khu đến nội khu. Sát cạnh dự án là Bệnh viện đa khoa quốc tế Thu Cúc, đối diện là Vincom Plaza, BigC Thăng Long và trường THPT chuyên Amsterdam. Đây đồng thời cũng là khu vực tập trung nhiều chuyên gia người Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản sinh sống, làm việc nên xung quanh The Summit 216 tích hợp đầy đủ các tòa văn phòng, khách sạn, nhà hàng, trung tâm mua sắm, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, làm đẹp...

Như vậy, bằng chính cái “Tâm” và “Tầm” của mình, Chủ đầu tư đã định rõ được những giá trị nổi bật để The Summit 216 đương nhiên trở nên khác biệt và khan hiếm.

Tạo chuẩn mực để chọn lọc “cộng đồng cư dân tinh hoa”

Mang hoài bão và tư duy đột phá, chủ đầu tư Veracity đã vượt qua giới hạn chuẩn mực bình thường để vươn tới những đẳng cấp mới trong thiết kế căn hộ cao cấp theo chuẩn quốc tế. Căn hộ tại The Summit 216 được thiết kế theo chuẩn căn hộ khách sạn với kính tràn viền sang trọng, 100% lắp kính Low-E cách âm, cách nhiệt và chống tia UV với tầm nhìn panorama tuyệt mỹ. Đặc biệt, với mật độ căn hộ thấp, chỉ 9 căn trên một mặt sàn với tổng 288 sản phẩm, Chủ đầu tư muốn đảm bảo mỗi căn hộ khi bàn giao cho khách hàng đều đạt đến chữ “tinh” đắt giá nhất. Đây cũng như là một phương thức chọn lọc để xây dựng nên một cộng đồng “cư dân tinh hoa” tại đây.

The Summit 216 là dự án tiên phong định vị chuẩn sống Dual-lifestyle với hai tinh thần chủ đạo là Smart Living và Green Life; Công nghệ 4.0 được ứng dụng cho tòa nhà và từng căn hộ với tiện nghi “một chạm” trên smartphone, hệ thống lọc không khí và cấp khí tươi đến từng căn hộ; Hệ thống cánh tay Robot thông minh đảm bảo an toàn PCCC cao nhất, bãi đỗ xe thông minh, hệ thống an ninh 24/7…. Tất cả những yếu tố này đều hướng mang đến cho cư dân cuộc sống tiện nghi, an toàn và riêng tư tuyệt đối.

Để phục vụ cho cuộc sống xứng tầm của cư dân, chủ đầu tư dự án The Summit 216 dày công kiến tạo hệ thống tiện ích đặc quyền chuẩn resort gồm bể bơi bốn mùa, phòng tập Gym - Fitness, sân golf 3D, nhà hàng, quán café, khu mua sắm cao cấp…

Một yếu tố làm nên điểm khác biệt của The Summit 216 chính là việc lựa chọn đơn vị quản lý tòa nhà là Visaho Nhật Bản với gần 100 năm kinh nghiệm trong nghề. Cư dân sẽ càng thấy yên tâm hơn khi mọi dịch vụ và tiện ích trong toà nhà được vận hành trơn tru và ổn định.

Với những gì đang dần hình thành tại dự án The Summit 216, Chủ đầu tư Veracity đang thực hiện đúng quan điểm kiến tạo nên một sản phẩm bất động sản hạng sang ở Thủ đô với hệ giá trị kiềng ba chân vững chãi: vị trí độc tôn - tiện ích đặc quyền – phiên bản giới hạn.

Dự án: The Summit 216 Địa chỉ: 216 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Veracity Website: www.thesummit216.vn