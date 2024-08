Người được Tổng thống Macron gọi là tượng đài nước Pháp

TPO - Lúc sinh thời, Alain Delon nổi tiếng với tư cách huyền thoại diễn xuất, biểu tượng cho vẻ quyến rũ của phái mạnh. Tuy nhiên, ông cũng được nhớ đến là người đàn ông bội bạc, bạo hành gia đình và kỳ thị đồng tính.

Ngày 18/8, hãng thông tấn quốc gia Pháp Agence France-Presse dẫn tuyên bố từ gia đình thông báo Alain Delon qua đời ở tuổi 88 tại nhà riêng ở Douchy (tỉnh Aisne, Pháp).

Trước đó vào đầu năm, con trai ông là Anthony cho biết cha mình được chẩn đoán mắc bệnh u lympho tế bào B - một loại bệnh ung thư máu ác tính. Căn bệnh khiến tình trạng sức khỏe của tài tử gạo cội tụt dốc nhanh chóng và cái chết là không thể tránh khỏi.

Ngay sau khi tin buồn được công khai, vô số những lời tri ân dành cho Delon tràn ngập mạng xã hội. Các phương tiện truyền thông hàng đầu của Pháp đồng loạt nhắc lại sự nghiệp lững lẫy mà ông gây dựng qua nhiều thập kỷ.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vinh danh Delon trên X: “Alain Delon đã đóng những vai diễn huyền thoại và khiến thế giới mơ ước. Trầm ngâm, nổi tiếng, bí ẩn, ông ấy còn hơn cả một ngôi sao: một tượng đài của nước Pháp”.

Biểu tượng của điện ảnh Pháp

Alain Delon sinh ngày 8/11/1935 tại Sceaux, một vùng ngoại ô phía nam Paris. Ông có tuổi thơ đầy biến động khi phải sống với cha mẹ nuôi ở Fresnes do cha mẹ ruột ly hôn vào năm ông lên 4 tuổi. Sau đó, ông theo học tại một trường nội trú Công giáo La Mã. Khi mẹ ruột tái hôn, ông được đón về sống cùng.

Năm 17 tuổi, Delon gia nhập Hải quân Pháp. Trước khi bước chân vào ngành điện ảnh, ông làm nhiều công việc lặt vặt, từ bồi bàn đến người khuân vác ở chợ thịt Paris từ năm 1956.

Ông xuất hiện lần đầu trên phim vào năm 1957, vào vai sát thủ trong bộ phim kinh dị Quand la femme s'en mêle (tựa tiếng Anh là Send a Woman When the Devil Fails).

Vai diễn đặt nền móng đầu tiên làm nên tên tuổi của Delon, từ một người vô danh trở thành nhân vật quan trọng hàng đầu trong nền điện ảnh châu Âu vào những năm 1960. Sự hiện diện của Delon là không thể nào quên, dù đóng vai những anh hùng suy đồi về đạo đức hay nam chính lãng mạn. Ông ghi dấu ấn bằng ngoại hình điển trai, thần thái quyến rũ và khả năng diễn xuất đỉnh cao.

Ở giai đoạn sự nghiệp thăng hoa nhất, ông hợp tác với nhiều đạo diễn tài hoa như René Clément (Plein Soleil, 1960, có tựa là Purple Noon ở Mỹ), Luchino Visconti (Rocco and his Brothers, 1960 và The Leopard, 1963) và Jean-Pierre Melville (Le Samouraï, 1967)...

Ông cũng xuất hiện trong nhiều tác phẩm tiếng Anh như The Yellow Rolls-Royce (1964), Texas Across the River (1966) và Red Sun (1971), nhưng không thể lặp lại thành công mà ông đạt được ở điện ảnh châu Âu.

Trong suốt sự nghiệp, ông được ghi nhận tài năng với các giải thưởng uy tín. Trong đó, uy tín nhất là giải César, được ví như Oscar của Pháp, cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất năm 1985 cho vai diễn kẻ nghiện rượu trong bộ phim Our Story của Bertrand Blier. Ông cũng có giải Gấu vàng tại Liên hoan phim quốc tế Berlin lần thứ 45 (1995) và giải Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes (2019). Ngoài ra, ông nhận đề cử Quả cầu vàng cho vai diễn trong The Leopard.

Bên cạnh diễn xuất, Delon cũng thử sức với vai trò nhà sản xuất phim, với 26 phim tính đến năm 1990.

Nhà sản xuất phim người Pháp Alain Terzian đánh giá Delon là gã khổng lồ cuối cùng của điện ảnh nước nhà.

“Đây là một trang mới trong lịch sử điện ảnh Pháp. Mỗi lần ông ấy đến một nơi nào đó đều có một sự tôn trọng gần như tâm linh, gần như tôn giáo. Ông ấy thật hấp dẫn”, Terzian chia sẻ trên kênh phát thanh France Inter.

Tài năng và ngoại hình tạo cho Delon sự tự tin hiếm người có. Ông tuyên bố trên Femme vào năm 1996: “Tôi thích được yêu như cách tôi yêu chính mình”.

Đối với tài tử gạo cội, vẻ ngoài điển trai là lợi thế lớn giúp ông đạt được thành công mà nhiều người mơ ước. Vào tháng 8/2002, Delon nói với tạp chí L'Humanite Hebdo sẽ giải nghệ nếu nhan sắc tàn phai.

“Các bạn sẽ không bao giờ thấy tôi già và xấu xí. Vì tôi sẽ rời đi trước, nếu không tôi sẽ chết”, Delon nhấn mạnh.

Thực tế cho thấy càng về già sự nghiệp của Delon càng tụt dốc. Trong những năm cuối đời, Delon vỡ mộng với ngành công nghiệp điện ảnh. Trong ấn bản năm 2003 của tuần báo Le Nouvel Observateur, ông viết: "Tiền bạc, thương mại và truyền hình đã phá hủy cỗ máy giấc mơ. Điện ảnh của tôi đã chết. Và tôi cũng vậy".

Lần cuối Delon xuất hiện trước công chúng là tại Liên hoan phim Cannes 2019 để nhận giải Cành cọ vàng danh dự. Trên sân khấu, ông cho biết điều khiến ông tự hào nhất cuộc đời là sự nghiệp. Hai tháng sau sự kiện, Delon bị đột quỵ

Đời tư tai tiếng

Tài năng và vẻ đẹp của Delon không cần phải bàn cãi. Tuy nhiên, đời tư lại là một phạm trù khác. Ông bị gắn mác ngoại tình, bạo hành gia đình và có những quan niệm kỳ thị người đồng tính.

Vào giai đoạn đầu sự nghiệp, Delon có cuộc tình nồng cháy với minh tinh quá cố mang hai dòng máu Đức - Pháp Romy Schneider (1938-1982) sau khi gặp gỡ nhau trên phim trường Christine vào năm 1958. Schneider bất chấp sự phản đối từ gia đình, theo chàng diễn viên nghèo sang tận Paris lập nghiệp. Họ đính hôn sau đó nhưng không bao giờ đi đến hôn nhân.

Delon phản bội tình yêu của Schneider. Năm 1963, nữ diễn viên Sissi nhận được lá thư chia tay từ vị hôn phu. Do quá sốc, bà cắt động mạch tay tự sát. May mắn, người quen phát hiện kịp thời và đưa bà đi cấp cứu.

Không lâu sau, Delon đính hôn với người mẫu kiêm diễn viên/đạo diễn Pháp Nathalie Delon - thời điểm đó đang mang thai. Hai người kết hôn và sinh con trai Anthony vào cùng năm. Cuộc hôn nhân duy trì được đến năm 1969. Nathalie là người vợ hợp pháp duy nhất của Delon.

Delon có thêm 2 người con khác, Anouchka (gái) và Alain-Fabien (trai), với Rosalie van Breemen. Ông cũng được cho là cha của Ari Boulogne, con trai của người mẫu kiêm ca sĩ người Đức Nico, mặc dù ông chưa bao giờ công khai thừa nhận.

Trong số các con, Delon yêu thương nhất là con gái Anouchka và xảy ra nhiều mâu thuẫn nhất với con trai Anthony. Trong tạp chí Vanity Fair Italia năm 2013, Anthony tố cha bạo hành mẹ anh khiến bà gãy tám xương sườn và hai lần vỡ mũi. Đầu năm nay, Delon thông qua luật sư dọa kiện con trai lớn với cáo buộc anh dàn dựng, đơm đặt về tình trạng sức khỏe suy yếu của ông trên các phương tiện truyền thông.

Cũng trong năm, 3 người con chính thức của Delon vướng vào một cuộc tranh chấp công khai về sức khỏe và việc chăm sóc cha. Theo kênh BFMTV trực thuộc CNN, Anthony và Alain-Fabien đã cáo buộc Anouchka che giấu tình trạng sức khỏe của Delon với họ và thao túng nam diễn viên.

Nguyên nhân được cho là do vấn đề thừa kế không đồng đều. Tờ Le Monde cho hay nam diễn viên để lại một nửa tài sản cho Anouchka, nửa còn lại chia cho các con trai.

Ngoài lùm xùm gia đình, Delon chịu không ít chỉ trích vì được cho là có nhiều quan điểm cấp tiến, lạc hậu.

Ông từng làm giám khảo cuộc thi Hoa hậu Pháp nhưng từ chức vào năm 2013 sau khi bất đồng quan điểm về một số tuyên bố gây tranh cãi, bao gồm các lời chỉ trích về phụ nữ, quyền LGBTQIA+ và người di cư.

Năm 2019, khi quyết định trao giải Cành cọ vàng danh dự cho những cống hiến của Delon cho điện ảnh thế giới, ban tổ chức Liên hoan phim Cannes bị công chúng và các tổ chức hoạt động xã hội chỉ trích dữ dội. Họ cho rằng tôn vinh một người từng thừa nhận tát phụ nữ, phản đối hôn nhân đồng giới và quyền nhận con nuôi của các cặp đôi đồng tính là đi ngược lại với tiến bộ nhân loại. Bản kiến ​​nghị yêu cầu loại bỏ giải thưởng cho Delon thu thập được hơn 25.000 chữ ký.

Trong một cuộc phỏng vấn trước đó, Delon bình luận: "Nếu một cái tát là nam tính, thì vâng, tôi là một đấng nam nhi. Nhưng tôi cũng từng bị tát, thậm chí là từ phụ nữ!".

Bất chấp làn sóng phẫn nộ từ dư luận, Thierry Frémaux, giám đốc Liên hoan phim Cannes, vẫn bảo vệ quyết định ban đầu: "Chúng tôi không trao giải Nobel Hòa bình cho Alain Delon. Chúng tôi trao giải Cành cọ vàng cho sự nghiệp diễn xuất của ông ấy. Delon đã nói những điều đó và ông ấy có quyền bày tỏ quan điểm của mình. Không phải là tôi đồng ý với ông ấy. Liên hoan phim Cannes lên án những nhận xét đó, nhưng không lên án quyền tự do ngôn luận”.