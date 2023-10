Người dân Đà Nẵng lo phải sống chung với lũ nhiều ngày

Đến chiều 14/10, nhiều khu vực tại Đà Nẵng vẫn bị nước bủa vây. Đặc biệt, tại khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu), 1.700 hộ dân với hơn 5.110 nhân khẩu đã được các lực lượng đưa đến nơi tránh lũ an toàn ngay trong đêm. Đây là khu vực ngập sâu và được xem là “rốn lũ” tại Đà Nẵng.

Tương tự, tại khu vực Khe Cạn (quận Thanh Khê) nơi dự án cống thoát nước vướng đền bù giải tỏa cả chục năm nay chưa thể xong khiến nước ngập cao, người dân phải kê đồ và di dời người ra khỏi vùng nguy hiểm.

Trong khi đó, để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, Điện lực đã tiến hành cắt điện tại các khu dân cư ngập sâu để đảm bảo an toàn, tránh nguy cơ rò rỉ điện. Đến chiều ngày 14/10, một số khu vực dân cư ở Đà Nẵng nước ngập sâu, dân vẫn chưa có điện trở lại.

Tại huyện Hòa Vang, hàng trăm nhà dân bị ngập, ruộng đồng trắng xoá. Nhiều nhất tại các xã Hòa Nhơn, Hòa Sơn, Hòa Phong. Một số tuyến đường nước dâng cao cả mét bị phong toả. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng cho hay, có hơn 3.700 người dân được sơ tán đến nơi an toàn. Trong đó phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu) nhiều nhất với gần 3.200 người.

Trong ngày lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã phân công nhau đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống mưa, ngập lụt tại các vũng trũng thấp.

Có mặt tại khu vực dân cư ở đường Mẹ Suốt, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã yêu cầu chính quyền quận Liên Chiêu tăng cường, huy động thêm lực lượng, phương tiện khẩn trương di dời người dân nhất là người già, trẻ nhỏ ra khỏi vùng thấp, ngập lụt, vùng có nguy cơ.

Sau khi di dời dân, cần phải bố trí lực lượng canh gác, không để người và phương tiện đi vào vùng ngập sâu, nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của người dân.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các quận huyện, đơn vị chức năng duy trì triển khai các hoạt động ứng phó với mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất... Tăng cường các hoạt động sơ tán nhân dân, nhất là tại các khu vực nguy hiểm trước 16h. Đảm bảo lương thực, thực phẩm cho nhân dân vùng bị ngập lụt, sạt lở đất và tại các địa điểm sơ tán dân, không để người dân bị thiếu đói, mưa rét…

Rạng sáng 14/10, Công an quận Liên Chiểu đã tiếp cận ngôi nhà có người mắc kẹt tại kiệt 161 đường Mẹ Suốt do nước chảy xiết. Lực lượng chức năng đã sử dụng phao tròn, áo phao, dây cứu nạn cứu hộ để di chuyển 12 người mắc kẹt tại đây đến nơi an toàn.

Mực nước tại hiện trường lúc lực lượng chức năng tiếp cận sâu từ 0,8m đến 2,2m. Sau gần 1,5 tiếng ứng cứu, lực lượng chức năng đã đưa 2 người già, 9 trẻ em và 1 phụ nữ thoát khỏi nơi nguy hiểm.