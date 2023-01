Người bệnh tim có cần kiêng sex?

TP - Cuộc đối thoại giữa bác sĩ tim và bác sĩ nam khoa mà chuyên mục Thì thầm bên gối thực hiện, sẽ cho chúng ta lời giải đáp: Người bệnh tim/huyết áp có cần kiêng yêu hay không?

BS tim Phạm Như Hùng: Bác sĩ nam khoa cho biết quan điểm của khoa học tình dục và quan điểm cá nhân về một trong những vấn đề nhiều bệnh nhân tim quan tâm. Họ có cần kiêng sex?

BS nam khoa Nguyễn Hoài Bắc: Các nhà khoa học nhận thấy, nam giới khoẻ mạnh, thể lực trung bình thì một cuộc yêu thực sự chỉ diễn ra trong vòng 5-10 phút, như vậy năng lượng tiêu hao cũng chỉ đạt mức khoảng trên dưới 30 calo. Với mức độ và cường độ tiêu hao năng lượng như thế này sẽ tương đương với mức độ của một người đi nhẹ nhàng với tốc độ 4 km/h trong vòng 30-45 phút hoặc leo hết hai tầng cầu thang (khoảng 20-25 bậc).

Tuy nhiên, các bệnh lý tim mạch thường là một rào cản lớn khiến người ta lảng tránh chuyện yêu. Những rào cản này có thể xuất phát từ tâm lý lo lắng cũng như hạn chế về thể lực do bệnh mạn tính, do suy tim, do rối loạn chuyển hóa. Do vậy, bất kỳ khi nào bạn cảm thấy có sự thay đổi dù là nhỏ trong đời sống tình dục của mình thì đừng ngại ngần chia sẻ với các bác sĩ chuyên khoa nam học.

Bệnh nhân tim mạch chắc chắn không thể nào “quan hệ” như người khỏe mạnh được. Bác sĩ tim có thể cho biết thêm những thông tin cảnh báo?

BS tim Phạm Như Hùng: Các nghiên cứu cho thấy quan hệ tình dục làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim lên 2,7 lần ở bệnh nhân có bệnh lý tim mạch so với người bình thường. Nguy cơ đột tử xảy ra khi quan hệ tình dục chiếm tỉ lệ 0,6-1,7% ở bệnh nhân có bệnh lý tim mạch. Như vậy nguy cơ là có và gia tăng ở người có bệnh lý tim mạch, đặc biệt trên những bệnh nhân đã có tổn thương động mạch vành như nhồi máu cơ tim, suy tim, rối loạn nhịp tim, bệnh cơ tim phì đại, phình tách động mạch chủ...

Tuy nhiên, tình dục là một nhu cầu thiết yếu của con người. Cuộc sống có yêu đương mới đầy đủ hương vị. Nhiều bệnh nhân tim mạch vẫn có thể quan hệ tình dục một cách bình thường. Đó là những bệnh nhân có cơn đau thắt ngực độ I và II, những bệnh nhân suy tim độ NYHA I và II, những bệnh lý van tim nhẹ đến trung bình, hầu hết những bệnh tim bẩm sinh, những bệnh nhân không có triệu chứng nhồi máu cơ tim, những bệnh nhân bị bệnh lý mạch vành đã được tái thông mạch thành công. Dĩ nhiên, đã là người có bệnh thì nên hỏi ý kiến của các bác sĩ.

Một số tình trạng bệnh tim nặng như suy tim nặng, bệnh van tim nặng, nhồi máu cơ tim không ổn định hoặc các tình trạng bệnh lý tim mạch chưa ổn định thì không nên có các hoạt động tình dục.

BS nam khoa Nguyễn Hoài Bắc: Suy giảm chức năng tình dục sau bệnh tim có phải là do tim không được cung cấp máu đủ cho hoạt động thể lực này?

BS tim Phạm Như Hùng: Điều này là đúng. Tuy nhiên, nó còn rất nhiều các nguyên nhân khác nhau. Những bệnh nhân có bệnh lý tim mạch đều có những stress nhất định. Những căng thẳng này có thể ảnh hưởng đến tâm lý ham muốn và ảnh hưởng đến cuộc yêu. Tập luyện thể lực giúp cho bệnh nhân tim mạch gia tăng khả năng gắng sức, giảm nguy cơ khi hoạt động tình dục và giảm cả nguy cơ nhồi máu cơ tim tái phát.

Suy giảm chức năng tình dục trên bệnh nhân tim mạch cũng có thể do một số thuốc điều trị bệnh gây ra, đặc biệt là các thuốc chẹn beta, lợi tiểu. Do vậy, với những bệnh nhân tim mạch còn trong lứa tuổi hoạt động tình dục bình thường bác sĩ sẽ chú ý khi kê thuốc, trừ khi là các thuốc thiết yếu và không thể thay thế.

Ở đây chúng ta cần đặt câu hỏi: Rối loạn cương dương, liệt dương... phải chăng là dấu hiệu sớm của những bệnh lý tim mạch? Một người rơi vào tình trạng đó cần phải làm gì?

BS nam khoa Nguyễn Hoài Bắc: Nam giới rối loạn cương dương có nguy cơ mắc bệnh tim thiếu máu lên 1,87 lần, bệnh suy tim lên 8 lần so với những người bình thường. Ngoài ra, rối loạn cương dương cũng được coi là một trong các yếu tố làm tăng nguy cơ tử vong do các bệnh lý tim mạch lên 1,43 lần. Sở dĩ có mối liên quan này là do rối loạn cương dương và các bệnh lý tim mạch có chung các yếu tố nguy cơ gây bệnh như lối sống không lành mạnh như ít hoạt động thể lực, hút thuốc lá, rượu bia, béo phì, rối loạn mỡ máu, tiểu đường và chung cơ chế gây bệnh như rối loạn chức năng của tế bào nội mô mạch máu, Do vậy rối loạn cương dương được coi như một dấu hiệu sớm cảnh báo các nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch ở nam giới. Bạn đừng ngại ngần đến gặp bác sĩ để được khám, tư vấn và điều trị hợp lý.

BS Phạm Như Hùng: Bác sĩ nam khoa đã từng điều trị cho bệnh nhân tim nào chưa? Việc chữa bệnh cho họ có điều gì đặc biệt hơn so với bệnh nhân đơn thuần? Có cần sự phối hợp giữa bác sĩ tim và bác sĩ nam khoa hay không?

BS nam khoa Nguyễn Hoài Bắc: So với những nhóm người bệnh rối loạn cương dương khác thì việc điều trị rối loạn cương dương cho nhóm người có bệnh lý tim mạch thường phải thận trọng hơn nhiều. Ngoài những rào cản về tâm lý của người bệnh, thể lực của người bệnh còn có sự tương tác rất phức tạp giữa các thuốc điều trị tim mạch và các thuốc điều trị rối loạn cương dương. Bệnh nhân cần cung cấp cho bác sĩ các thông tin liên quan đến bệnh sử tim mạch của bản thân và các thuốc điều trị để tránh tối đa những tương tác bất lợi này. Nhân đây, xin hỏi BS tim một vấn đề mà nhiều bệnh nhân tim mạch quan tâm: Nếu xuất hiện cơn đau thắt ngực khi quan hệ tình dục, có nên tiếp tục cho đến hết cuộc yêu?

BS tim Phạm Như Hùng: Dù không phải tất cả các cơn đau ngực khi đang quan hệ tình dục sẽ được chẩn đoán là có bệnh lý tim mạch nguy hiểm, nhưng đau ngực có thể là một chỉ dấu của bệnh lý động mạch vành. Vì thế, khi có triệu chứng này chúng ta nên dừng cuộc yêu. Ngoài ra, với các triệu chứng khác như khó thở, nhịp tim không đều xuất hiện khi đang quan hệ tình dục, chúng ta cũng nên dừng lại cuộc yêu.

BS nam khoa Nguyễn Hoài Bắc: Khi “quan hệ” có phải tốt nhất là người có bệnh tim nên nằm ở dưới?

BS tim Phạm Như Hùng: Điều này không hoàn toàn đúng. Bởi các tư thế phải phụ thuộc vào khả năng gắng sức và những giới hạn của chúng ta. Nếu thấy mệt nhiều, khó thở hoặc đau ngực thì nên chuyển những động tác nhẹ nhàng hơn. Thường khi chúng ta nằm dưới thì sẽ mất ít sức hơn so với nằm trên nên có thể sẽ đỡ gánh nặng hơn cho người bệnh có bệnh tim. Một số trường hợp, việc dùng gối để nâng cao đầu có thể cũng giúp ích cho bệnh nhân tim mạch trong khi yêu.

BS nam khoa Nguyễn Hoài Bắc: Hiện nay có thuốc tim gì hỗ trợ để người bệnh vẫn có cuộc sống vợ chồng bình thường?

BS tim Phạm Như Hùng: Quan trọng nhất với bệnh nhân tim mạch là phải tuân thủ điều trị thuốc, sẽ giúp cải thiện chức năng tim mạch. Khi có trái tim khỏe chúng ta có thể có cải thiện về sức khỏe tình dục. Hiện nay, chưa có một số liệu nào chứng minh hiệu quả của một thuốc tim mạch đối với việc cải thiện chức năng tình dục ở bệnh nhân tim mạch.

Một số loại thuốc giúp nâng cao khả năng tình dục ví dụ như sildenafil, vardenafil, tadanafil có thể có hại cho bệnh nhân tim mạch như trong bệnh mạch vành. Cũng cần thận trọng ở những bệnh nhân bệnh cơ tim phì đại hoặc hẹp chủ nặng.