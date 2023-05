Ngôi sao 'Hunger Games' tự tung ảnh nóng

TPO - Nữ diễn viên Willow Shields cho biết cô bị hacker tấn công, đe dọa phát tán ảnh riêng tư của cô. Ngôi sao "Hunger Games" quyết định tự mình chống lại kẻ xấu.

Ngày 1/5, trang Unilad đưa tin nữ diễn viên Willow Shields chia sẻ hình ảnh khỏa thân lên trang Instagram của mình và cho biết đây là hành động để những kẻ xấu không thể lợi dụng ảnh riêng tư của cô nhằm trục lợi.

"Tôi bị hacker tấn công và tống tiền vì những bức ảnh khỏa thân riêng tư - thứ không bao giờ tôi chia sẻ với thế giới. Tôi đang cố lấy lại quyền kiểm soát và tôi chia sẻ chúng với các bạn trước. Đây là bức ảnh họ đã gửi qua email và đe dọa công khai cho gia đình, bạn bè và cả thế giới biết. Họ nói rằng còn những bức ảnh gây sốc hơn và sẽ dùng chúng để chống lại tôi", Willow Shields chia sẻ về tình huống khó khăn cô đang gặp phải.

"Tôi sẽ không để người khác đưa ra những quyết định liên quan tới cơ thể mình. Tôi đã báo cho FBI nhờ họ can thiệp và tìm ra kẻ này. Tôi chia sẻ điều này bởi vì tôi biết có nhiều người cũng bị tin tặc tấn công bởi nội dung khiêu dâm, rò rỉ ảnh khỏa thân. Bọn tội phạm cố gắng hủy hoại cơ thể và tâm trí của chúng ta. Nhưng tôi sẽ không cảm thấy sợ hãi. Đây là cơ thể tôi và tôi sẽ chia sẻ nó với bất kỳ ai mà tôi muốn", Willow Shields lựa chọn công khai những hình ảnh nhạy cảm để kẻ xấu không thể lợi dụng cô.

Hành động đứng lên vì bản thân, chống lại tin tặc của Willow Shields nhận được sự tán dương của đông đảo công chúng. Nhiều người gọi nữ diễn viên là "Queens" vì lòng dũng cảm của cô.

Willow Shields sinh năm 2000, từng tham gia loạt phim Đấu trường sinh tử (Hunger Games), Spinning Out, When Time Got Louder, Into the Rainbow, Detective Knight: Independence.