Ngôi nhà bóng bay nổi tiếng trong phim hoạt hình sắp 'trình làng'

TPO - Ngôi nhà bóng bay nổi tiếng trong phim hoạt hình Up từng giành giải Oscar vào năm 2010 sẽ được tái hiện thông qua sản phẩm du lịch mới của ứng dụng đặt phòng Airbnb.

Trong tháng 5, ứng dụng đặt phòng Airbnb sẽ tái hiện ngôi nhà mang tính biểu tượng từ "bom tấn" phim hoạt hình Up khởi chiếu từ năm 2009 của hãng phim Disney Pixar. Tác phẩm này từng nhiều giành danh hiệu tầm cỡ, điển hình như giải Oscar cho phim hoạt hình xuất sắc nhất. Ngôi nhà mới của Airbnb nhằm kỷ niệm 15 năm bộ phim ra đời và người hâm mộ có thể sớm qua đêm trong đó.

Brian Chesky - Giám đốc điều hành Airbnb - cho biết doanh nghiệp đã đầu tư xây dựng ngôi nhà và gắn 8.000 quả bóng bay để mô phỏng những quả bóng chứa đầy khí heli mà nhân vật chính trong phim sử dụng để làm cho ngôi nhà bay lên.

Phiên bản ngôi nhà của Airbnb sẽ không bay, nhưng Chesky cho biết du khách sẽ có thể xem cần cẩu nâng ngôi nhà ở New Mexico (Mỹ) lên cao khoảng 15 m so với mặt đất. Vì lí do an toàn, người tham quan không được ở trong nhà khi nó đang lơ lửng trên không. Hiện tại, du khách có thể yêu cầu đặt phòng nghỉ tại nhà từ nay đến ngày 13/5, với chi phí 97 USD/đêm.

Ngôi nhà được thiết kế tỉ mỉ đến từng chi tiết nhằm tái hiện không gian sống của Carl Frederickson trong bộ phim với 2 giường ngủ và một phòng tắm. Bên trong còn lưu giữ cuốn sổ phiêu lưu của nhân vật Ellie, giúp khách như bước vào một thế giới trước đây chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng.

Tất cả nội thất trong phòng khách, phòng đọc sách, phòng ngủ và phòng tắm đều được mô phỏng nguyên bản từ bộ phim hoạt hình. Trong phim, nhà bếp có một cửa sổ nhìn ra hoang mạc, và Airbnb đã chọn xây dựng ngôi nhà tại Abiquiu, bang New Mexico (Mỹ), nơi có cảnh quan phù hợp, để du khách có thể ngắm nhìn thiên nhiên như nhân vật Carl Frederickson.

Không chỉ nghỉ dưỡng, du khách còn có thể tham gia vào các cuộc phiêu lưu theo chủ đề để tích lũy huy hiệu như nhân vật tình nguyện viên Russell. Kết thúc thời gian lưu trú, du khách sẽ nhận được một món quà bất ngờ.

Ngoài ngôi nhà bay, biệt thự X-Mansion trong bộ phim "X-Men 97" cũng đang được xây dựng tại Westchester, New York (Mỹ). Hiện tại, Airbnb cũng mở đặt phòng đến ngày 13/5, thời gian lưu trú bắt đầu từ tháng 6 tới.

Theo đại diện của Airbnb, những sản phẩm kể trên là một phần trong chiến dịch mới hấp dẫn của ứng dụng đặt phòng nổi tiếng thế giới. Doanh nghiệp muốn thể hiện là đơn vị bán trải nghiệm chứ không chỉ là những lựa chọn cơ sở lưu trú thông thường. Ứng dụng Airbnb có trụ sở tại thung lũng Silicon, Mỹ.

Tại Việt Nam, mô hình này đang là đối tác với khoảng 45.000 cơ sở homestay trên khắp cả nước.