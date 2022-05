Ngọc Trinh 'nổ' mua 11ha đất và chiêu trò gắn mác người nổi tiếng thổi giá bất động sản

TPO - Việc kiều nữ Ngọc Trinh nổ mới "tậu" khu đất rộng hơn 11ha ở TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) hay trước đó là thông tin người nổi tiếng với nghề "tay trái" buôn đất, khiến nhiều người lên tiếng cảnh báo đây chỉ là chiêu trò câu like, gắn mác người có "tên tuổi" trong làng giải trí để thổi giá đất, gây “sốt ảo”.

Người nổi tiếng rầm rộ đi buôn đất, bán nhà

Thông tin Ngọc Trinh “khoe” trên mạng xã hội mới mua một khu đất có diện tích đến 11ha ở xã Đại Lào, Bảo Lộc (Lâm Đồng) gây xôn xao. Trước đó, trong một chương trình giải trí phát trên YouTube, Ngọc Trinh cũng xác nhận với bạn thân việc này. Ngoài ra, “Nữ hoàng nội y” còn hứa sẽ làm vlog giới thiệu về khu đất mới mua.

Ngay sau đó, các trang mạng xã hội rầm rộ đăng tải lại ảnh Ngọc Trinh cắm trại ở khu đất tại Bảo Lộc và cho biết khu đất này “Nữ hoàng nội y” mới mua, có diện tích lên tới 11ha, khiến nhiều người tò mò. Không những thế, nhiều cò, mồi, môi giới cũng "ăn theo" giới thiệu các khu đất bên cạnh.

Tuy nhiên, theo UBND TP Bảo Lộc, phòng ban chức năng bước đầu xác định khu đất Ngọc Trinh chụp hình thuộc hẻm 61 B’Lao Srê (xã Đại Lào, Bảo Lộc) nhưng đó không phải là đất xây dựng homestay của người mẫu này. Trong các hồ sơ thủ tục liên quan đất đai trên địa bàn xã Đại Lào không có chủ nhân nào tên là Trần Thị Ngọc Trinh (tên thường gọi là Ngọc Trinh).

Các dự án homestay nghỉ dưỡng trên địa bàn TP Bảo Lộc đều được địa phương cấp phép và quản lý chặt chẽ, trong các dự án chờ cấp phép cũng không có tên người mẫu Ngọc Trinh.

Nhiều người mới đây cũng không khỏi ngạc nhiên khi ca sĩ N.S bất ngờ thông báo ra mắt một tập đoàn mang tên mình, với lĩnh vực kinh doanh là bất động sản, nông nghiệp và du lịch. Thậm chí, trên Fanpage có gần 1 triệu người theo dõi, ca sĩ này cho biết tập đoàn mới ra đời của mình hiện sở hữu hơn 50ha đất và đây là vốn tự có, không hề vay mượn từ bất kì ngân hàng nào.

Trước đó, thông tin ca sĩ M. bán hết 21 lô đất trong vòng 1 buổi tối livestream, hay diễn viên H.T quyết định “rẽ ngang” sang thị trường bất động sản, một mình nắm 2 công ty bất động sản cùng lúc cũng từng thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận.

Cảnh báo chiêu trò lợi dụng tên tuổi người nổi tiếng thổi giá, tạo 'sốt ảo'

Một số ban ngành chức năng ở Lâm Đồng nhận định vụ việc Ngọc Trinh "tậu" homestay có thể là chiêu trò của một số đối tượng để câu like hoặc tạo chú ý của dư luận nhằm thổi giá đất.

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng cho biết ngành đang thu thập thông tin nhằm làm rõ vụ facebook của người mẫu Ngọc Trinh tung tin sai sự thật về việc mua đất tại TP Bảo Lộc (Lâm Đồng). Theo Sở này, cần xác minh cụ thể bản thân Ngọc Trinh, người quản lý hay ai đó đã đăng nội dung này lên facebook Ngọc Trinh.

Cũng mới đây, công an tỉnh Nghệ An đã tạm giữ hotgirl A.T.T.H (SN 1996, trú tại phường Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An) để điều tra làm rõ hành vi “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, A.T.T.H thường xuyên lên mạng xã hội đăng tải các hình ảnh ăn chơi tại các địa điểm sang trọng, đi xe ô tô Mercedes, ở chung cư cao cấp, khoe trong tài khoản lúc nào cũng có hàng tỷ đồng và tự giới thiệu bản thân là một doanh nhân bất động sản thành đạt để thu hút sự theo dõi của nhiều người và kêu gọi các nhà đầu tư.

Sau đó, để tạo niềm tin, A.T.T.H đã tự làm hợp đồng đặt cọc mua bán đất, làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi chuyển cho những người bỏ vốn đầu tư đất với mình. Với thủ đoạn như trên, từ tháng 1/2022 đến nay, hotgirl này đã sử dụng 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất làm giả để lừa đảo chị P.T.M.H (SN 1991), trú tại quận Hoàng Mai, TP Hà Nội gần 8 tỷ đồng.

Trước những thông tin vừa nêu trên, nhiều người dùng mạng liên tục bày tỏ sự ngao ngán với chiêu trò dùng những người có “tên tuổi” trên mạng xã hội và giới giải trí để câu like, “kích sóng ảo”, tạo “sốt đất ảo”.

Cụ thể, một người chia sẻ: “Mấy năm gần đây, không ít ca sĩ, diễn viên, người đẹp có chút tên tuổi không còn đi hát, đi đóng phim mà chuyển sang đi chốt lô đất, làm chủ dự án,… Chẳng biết lời lãi bao nhiêu nhưng hễ đi đến khu đất nào là khu ấy lại có thông tin đính kèm với tên “sao” nên thành ra lại “sốt đất”, cò mồi tứ phía lại đổ về làm “giá”,… Đây là vấn nạn chứ chẳng phải trò đùa”.

Do đó, không ít người đề nghị cần có chế tài để nghiêm trị những đối tượng lợi dụng tên tuổi người nổi tiếng để cố tình tạo “sóng thị trường”, gây bất ổn cho thị trường bất động sản.