Nghi phạm đâm 3 người hàng xóm rồi bỏ trốn đã bị bắt

TPO - Công an tỉnh Hưng Yên đang phối hợp với công an các tỉnh Hải Dương, Thái Bình, Nam Định truy bắt 5 đối tượng trốn khỏi nơi giam giữ tại huyện Mỹ Hào, xảy ra một ngày trước.

TPO - Hai cán bộ của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Nghệ An vừa bị khởi tố do liên quan đến vụ án 'Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ' xảy ra tại Xí nghiệp Thủy lợi Đô Lương.

TPO - Loạt cán bộ thuộc UBND xã Phi Liêng, Ban Quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng và Hạt kiểm lâm huyện Đam Rông đã bị Công an huyện khởi tố để làm rõ hành vi thông đồng, 'tiếp tay' cho đối tượng phá rừng.

TPO - Viện KSND tỉnh Long An đã hoàn tất cáo trạng, truy tố ông Lê Tùng Vân (90 tuổi) và 5 đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Tịnh Thất Bồng Lai.

TP - Ngày 9/6, Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) bắt giữ 3 đối tượng Vũ Đức Tính (SN 1993, trú tại phường Thái Bình, TP Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình), Vũ Đức Tình (SN 1988, trú tại Hoà Chính, Chương Mỹ, Hà Nội) và Dương Gia Hà (SN 1995, ở Vị Xuyên, Hà Giang) để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Ông Lê Tùng Vân xuất hiện tại TP.HCM làm căn cước công dân trong khi đang bị khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú. Nhận được tin này, Công an Long An lập tức đưa ông trở lại địa phương.