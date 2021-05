Nghỉ học vì dịch COVID-19: Học sinh cuối cấp lo 'sốt vó', trường ôn tập thế nào?

TPO - Nhiều học sinh cuối cấp ở TPHCM đang lo “sốt vó” bởi vào giai đoạn “nước rút” ôn thi lớp 10 và thi tốt nghiệp THPT thì dịch COVID-19 bùng phát khiến TP phải ra quyết định đóng cửa trường học.

Tùy cơ ứng biến!

Mặc dù là ngày nghỉ nhưng ngày 9/5 ông Hoàng Sơn Hải, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, quận Tân Bình, TPHCM vẫn đến trường để kiểm tra công tác vệ sinh phòng học của cán bộ, nhân viên. Theo ông Hải, thực hiện chỉ đạo của UBND TPHCM, nhà trường cho toàn bộ khối 10 và 11 tạm dừng đến trường và chuyển sang học trực tuyến cho đến khi kết thúc năm học. Riêng đối với lớp 12, Ban giám hiệu quyết định vẫn tổ chức dạy học và ôn tập tại trường.

“Với phương án này, các em học sinh khi đến trường phải tuân thủ quy định 5K, khuyến khích thầy và trò đeo khẩu trang kể cả trong lớp học, không tụ tập đông người trong giờ nghỉ giải lao… Ngoài ra, nhà trường còn bố trí phòng cách lý, giãn cách lớp học (1 phòng học, 1 phòng trống). Phương án chia đôi sĩ số lớp học cũng được tính đến nhưng do thiếu giáo viên ở một số bộ môn nên tạm thời trường chưa thực hiện”, ông Hải nói.

Sau khi họp bàn cân nhắc, bà Trương Thị Bích Thủy, Hiệu trưởng Trường THPT Trưng Vương, quận 1 cho biết, Trường cũng sẽ tổ chức ôn thi cho học sinh lớp 12 tại trường bắt đầu từ ngày 12/5, đồng thời giãn cách học sinh trong lớp, đảm bảo dưới 30 em học sinh.

Tương tự, nhiều trường tư thục có tiếng ở TPHCM như Trường THPT Thành Nhân, Trường THPT An Dương Vương; THCS – THPT Trí Đức… cũng gửi thông báo đến phụ huynh cho phép giữ học sinh lớp 12 ở lại trường để ôn thi tốt nghiệp THPT một cách bài bản, chu đáo hơn.

Ông Nguyễn Đình Độ, Hiệu trưởng Trường THPT Thành Nhân cho biết, đa số học sinh của trường là nội trú nên việc giữ các em ở lại trường để ôn tập trực tiếp với thầy cô giáo là phương án tối ưu nhất, hiệu quả hơn học trực tuyến. Theo ông Độ, để phòng dịch trong thời gian này, nhà trường yêu cầu học sinh, cán bộ, giáo viên thực hiện nghiêm túc 5K, đồng thời yêu cầu phụ huynh hạn chế đến trường thăm con…

Hiệu trưởng Trường THPT An Dương Vương Trần Đức Thành cũng cho rằng, học sinh ở lại trường là an toàn hơn khi để các em về nhà và học trực tuyến. Tuy nhiên, vấn đề ông Thành lo nhất là phụ huynh đến thăm con và giáo viên bộ môn ngoài việc giảng dạy thì còn phải về với gia đình. Do đó, nhà trường khuyến khích tất cả mọi người thực hiện tốt 5K của Bộ Y tế cũng như đề cao trách nhiệm bản thân…

Phương án cho học sinh khối 10 và 11 học trực tuyến, riêng khối 12 vẫn đến trường học tập bình thường cũng được Trường THPT Nguyễn Du, quận 10 tính đến. Tuy nhiên, trước tình hình dịch đang phức tạp, ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng nhà trường quyết định cho tất cả học sinh của trường học trực tuyến, sau 1 tuần, tùy tình hình thực tế, trường sẽ có những điều chỉnh đối với khối 12.

Lo lắng!

Đối với khối lớp 9, đã số các trường đều tổ chức cho học sinh ôn tập trực tuyến. Bà Trần Thúy An, Hiệu trưởng Trường THCS Minh Đức (quận 1) cho biết, Nhà trường sẽ chuyển sang dạy học trực tuyến, ôn tập tuyển sinh lớp 10 cho các em học sinh ba môn Ngữ văn, Toán và tiếng Anh qua mạng internet bằng ứng dụng MsTeams từ ngày 10 đến ngày 25/5.

Ông Dương Văn Dân, Trưởng phòng GD&ĐT quận 8 cho biết, trước diễn biến khó lường của dịch bệnh, Phòng cũng chỉ đạo các trường sau kỳ thi lên phương án triển khai học trực tuyến, đặc biệt là ôn tập trên internet cho học sinh khối 9 để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sắp tới.

Chị Phạm Thanh Phương, phụ huynh có con học lớp 9 Trường THCS Phan Văn Trị, Gò Vấp lo lắng khi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 sắp đến thì dịch bùng phát, trường điều chỉnh kế hoạch dạy học. Theo chị Phương, con chị trước đây học bán trú, ngày học hai buổi thì nay nhà trường giảm xuống chỉ còn học một buổi, không tổ chức bán trú.

“Bên cạnh giảm số buổi học, nhà trường còn giảm sĩ số lớp học, các con phải ngồi giãn cách nhau 1m, đó là chưa kể phụ huynh phải làm cam kết thực hiện 5K nộp cho nhà trường… Có quá nhiều xáo trộn trong khi kỳ thi lớp 10 còn non 1 tháng khiến không chỉ các con mà phụ huynh chúng tôi cũng rất lo lắng”, chị Phương nói.

Em Trần Thanh Thảo, học sinh lớp 12 Trường THPT Phan Đăng Lưu cho biết, việc dịch bùng phát đúng thời điểm ôn thi tốt nghiệp THPT khiến học sinh chúng em rất lo lắng. “Mặc dù thầy cô giáo tìm đủ mọi cách, phương án để ôn tập cho chúng em nhưng do số tiết giảm, vừa học vừa phòng dịch nên chúng em rất áp lực, không thể tập trung cao độ như trước được. Chúng em hy vọng dịch bệnh sớm được kiểm soát và đề thi dễ thở, phù hợp với chương trình học để chúng em có được kết quả tốt nhất”, Thảo tâm sự.

Ngày 6/5, UBND TPHCM đã có quyết định cho học sinh, sinh viên dừng học tập trung tại trường từ 10/5, chuyển học online cho đến hết năm học 2020-2021. Riêng học sinh khối 9 và 12, để đảm bảo chất lượng cho kỳ thi cuối cấp và thi tốt nghiệp THPT, tùy vào điều kiện, hiệu trưởng cân nhắc, xây dựng phương án học trực tiếp và chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, cán bộ, giáo viên… Trước đó, chiều ngày 5/5, Sở GD&ĐT TPHCM đã chỉ đạo khẩn, yêu cầu các trường kết thúc thi học kỳ 2 trước ngày 9/5 và sẵn sàng học trực tuyến sau đó. Việc này khiến các trường phải điều chỉnh lịch thi một cách đột ngột, nhiều học sinh ngay sau đó phải thi liên tục gần chục môn học trong 3 ngày, kể cả thứ Bảy để kết thúc kỳ thi…

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, hiện dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Sở chưa thể kết luận được liệu có điều chỉnh hay dời lịch thi tuyển sinh lớp 10 hay không. Tuy nhiên, các em học sinh không nên quá lo lắng, bởi các trường vẫn đang ôn tập cho học sinh cuối cấp cả trực tuyến lẫn trực tiếp, đề thi sẽ không nằm ngoài kiến thức các em đã học...

Trước lo ngại về thời gian thi tốt nghiệp THPT và thi vào lớp 10 ở các địa phương bị ảnh hưởng do COVID-19, Phó giáo sư Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ giáo dục Trung học, Bộ GD&ĐT cho biết, dù tạm nghỉ nhưng hoạt động dạy học trực tuyến vẫn được các trường học duy trì, thời gian kết thúc năm học tạm thời chưa cần điều chỉnh. Vì vậy, kỳ thi tốt nghiệp THPT vẫn thực hiện đúng theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Đối với các kỳ thi chuyển cấp như thi vào lớp 10, việc quy định về hình thức thi, địa điểm, thời gian thi,… sẽ do các địa phương chủ động kế hoạch, điều chỉnh căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương. Do đó, học sinh, phụ huynh hoàn toàn yên tâm, tập trung ôn tập thật tốt cho kỳ thi cuối cấp quan trọng sắp tới.