Nghe tiếng động lạ, người dân hoang mang phát hiện bê tông bỗng nhiên trồi lên mặt đất

TPO - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, tại Quảng Ngãi có mưa lớn, một đoạn kênh mương dẫn nước về đồng ruộng ở xóm Bình Bắc 2, thôn Trà Bình, xã Tịnh Trà, huyện Sơn Tịnh bỗng nhiên trồi lên mặt đất gần một mét, khiến người dân hoang mang, lo lắng.

Theo một số người dân, vào khoảng 4 giờ 30 phút ngày 14/10, nhiều người nghe tiếng động ngoài khu vực tuyến kênh mương bê tông Thạch Nham (xóm Bình Bắc 2, thôn Trà Bình, xã Tịnh Trà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi), chạy ra quan sát thì thấy cả một đoạn kênh bằng bê tông dài bất ngờ bị trồi lên cao khỏi mặt đất gần một mét.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt (42 tuổi, trú xóm Bình Bắc 2, thôn Trà Bình, xã Tịnh Trà) cho hay, khoảng 5h20p khi đi làm về thì thấy cây cầu bắc ngang qua vườn nhà bị sụp, lúc đó tưởng đâu xe tải lùi xe khiến hư cầu. Tuy nhiên, khi tiến lại gần thì thấy kênh mương bỗng nhiên trồi lên khỏi mặt đất.

“Đến khoảng 9h đêm, mưa càng to thì kênh mương càng trồi lên cao hơn nữa. Nhà thì ở sát, lo lắng căn nhà cũng bị hiện tượng như vậy, nên tôi liền vào nhà lấy giấy tờ rồi chạy về nhà mẹ ngủ đến sáng nay chạy lên lại thì thấy nó xuống dần dần”, bà Nguyệt nói thêm.

Theo ghi nhận của PV, cả một đoạn kênh mương và cây cầu bê tông nhỏ bắc qua tuyến kênh này cũng bị đứt gãy do hiện tượng kênh trồi lên. Hiện tượng bất thường này đã làm cho hàng chục hộ dân sống dọc tuyến kênh này cảm thấy lo lắng và bất an.

Bà Phạm Thị Thủy (49 tuổi, trú xóm Bình Bắc 2, thôn Trà Bình, xã Tịnh Trà) chia sẻ, sống ở đây từ bé cho đến bây giờ, đây là lần đầu tiên bà thấy hiện tượng lạ này. Lúc đó khoảng 4h30p trời mưa lớn, kênh mương nước bỗng nhiên bị trồi lên khỏi mặt đất. Đỉnh điểm khoảng 12 giờ khuya trồi lên cao khoảng gần một mét.

“Người dân ở đây rất hoang mang, cũng chẳng hiểu lý do gì mà kênh mương lại trồi lên như vậy, đến sáng nay thì hạ xuống từ từ. Tôi mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc tìm lý do và xử lý để người dân an tâm sinh sống”, bà Thủy nói.

Ông Trương Quang Vinh – Chủ tịch UBND xã Tịnh Trà nhận định, kênh mương này trồi lên như vậy là do mưa lớn, nước thấm nhiều trong lòng đất khiến đất khu vực này bị sình nên làm cho đoạn kênh này bị bồng lên như vậy.

Theo ông Hà Thế Vinh - Giám đốc Công ty Thủy lợi Quảng Ngãi - đơn vị quản lý tuyến kênh Thạch Nham cho hay, hiện tượng này trước giờ chưa từng xảy ra. Trong hôm nay, chúng tôi sẽ cử lực lượng đến hiện trường kiểm tra để xác định nguyên nhân, từ đó mới có hướng xử lý.

Một số hình ảnh kỳ lạ mương bê tông bỗng nhiên trồi lên mặt đất: