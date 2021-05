Nghệ sĩ hài Trà Mỹ: Cuộc đời buồn sau tiếng cười 'thả ga' trên sân khấu

TPO - Ở tuổi U60 diễn viên hài Trà My vẫn giữ được sự trẻ trung đến khó tin, đồng nghiệp lý giải một phần nhờ mối tình đặc biệt của chị, một phần nhờ... bóng đá.

Xuất hiện trong trường quay Quán Thanh Xuân tháng 4 với chủ đề “Sân cỏ thanh xuân” (sẽ phát sóng vào 20h40 ngày 1/5/2021 trên VTV1), diễn viên hài Trà My “bị” nhận ra ngay mặc dù chị đã mặc đồng phục cờ đỏ sao vàng giống như hơn 300 khán giả khác.

Vô cùng thuần thục, Trà My sắm ngay vai trò “trùm cổ động viên” một cách hết sức tự nhiên. Chị cầm cờ, hướng dẫn khán giả cổ vũ, đánh trống, thổi kèn... đâu ra đấy. Được biết, ngoài đời, Trà My cũng là một fan cuồng bóng đá. Chị kể: hồi đầu những năm 90 chị có thâm niên đi diễn ở nông thôn. Ở đó không có sân khấu chuyên nghiệp nên đoàn toàn diễn ở sân vận động. Và thế là, cứ đêm diễn, ban ngày diễn viên chia phe để đá bóng... cho khỏe. Trà My thường được phân công làm thủ môn, nhưng “cứ bóng vào là tôi né, không dại gì bắt, nhỡ nó đập trúng mặt là toi luôn”, chị hài hước kể.

Là một cổ động viên cuồng nhiệt của đội tuyển Việt Nam, Trà My nói rằng, chị rất vui khi biết QTX tháng 4 có sự xuất hiện của hai số 8 huyền thoại: Nguyễn Hồng Sơn (đội tuyển bóng đá nam) và Lưu Ngọc Mai (đội tuyển bóng đá nữ) cùng với vị HLV độc nhất vô nhị Mai Đức Chung.

Trà My cho biết chị hầu như không bỏ lỡ bất cứ trận đấu nào của ĐTVN, chính chị là người đứng ra kêu gọi bạn bè nghệ sĩ “chỉ cần chân tay bo” đến nhà để cùng cổ vũ bóng đá. Lần nào Trà My cũng chu đáo chuẩn bị đủ áo, ruy băng và kèn trống... để phân phát cho mọi người. Hàng xóm nhà chị ban đầu còn tò mò, sau mấy trận thì hình thành thói quen, cứ có bóng đá là sang nhà cô My cùng xem cho vui. Sau mỗi trận, nếu ĐTVN thắng, chị và các bạn lại cùng xuống đường “đi bão”.

Thường xuất hiện với vẻ ngoài vui vẻ, tràn đầy sức sống, ít ai biết đời tư của nghệ sĩ Trà My đặc biệt éo le. Sinh năm 1967, chị từng là diễn viên đoàn cải lương Thái Bình.

Năm 1986, Trà My kết hôn với nghệ sĩ cải lương Quản Trọng Bính. Tuy nhiên cặp đôi gặp phải cảnh hiếm muộn và phải chữa trị đến 15 năm mới có thể đón chào con trai đầu lòng Trọng Phúc. Phúc bất trùng lai, năm 2008, nghệ sĩ Trọng Bính phát hiện mắc ung thư giai đoạn cuối và qua đời 4 năm sau đó.

Cú sốc mất chồng, mất bố khiến 2 mẹ con nghệ sĩ Trà My phút chốc suy sụp. Cậu bé Trọng Phúc khi đó mới học lớp 5 đã gặp phải vấn đề tâm lý và phải đi điều trị một thời gian. Hai mẹ con chị đã phải học cách sống mà không có người trụ cột gia đình.

Bản thân Trà My từng từ chối nhiều cơ hội tình cảm dù trước khi mất chồng chị cũng khuyên nếu có cơ hội thì hãy đi bước nữa. Trọng Phúc trưởng thành sớm và hiểu chuyện hơn bạn bè cùng lứa cũng nhiều lần khuyên mẹ đi bước nữa nhưng Trà My đã chọn cách ở vậy để chuyên tâm nuôi dạy con trai.

Năm nay Trọng Phúc đã 20 tuổi, càng lớn càng chín chắn và trở thành chỗ dựa vững vàng cho mẹ. Phúc hiện đang là sinh viên ngành guitar, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Câu chuyện tình yêu của Trà My và Quản Trọng Bính cho đến nay vẫn là một nốt nhấn đẹp trong làng showbiz vốn không thiếu chính là những mối tình sớm nở tối tàn.