Nghe bạn kể khổ, người phụ nữ rủ đi… trộm vàng

TPO - Sau khi vào bệnh viện thăm con của bạn nằm viện, nghe bạn kể hoàn cảnh khổ cực, người phụ nữ 46 tuổi liền rủ... đi trộm lấy tiền tiêu xài.

Ngày 31/3, Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với bà Nguyễn Thị Hồng Mai (48 tuổi, ở huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) và bà Mai Thị Hà Diễm Chi (46 tuổi, ở tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 29/3, công an tiếp nhận thông tin của ông Đ.V.Q. (58 tuổi, ở xã Bình Nam, huyện Thăng Bình) về việc có kẻ gian đã đột nhập vào nhà lấy trộm 3 cây vàng và 15 triệu đồng.

Qua điều tra, sáng 30/3, Công an huyện Thăng Bình xác định bà Nguyễn Thị Hồng Mai và bà Mai Thị Hà Diễm Chi là 2 nghi phạm gây ra vụ trộm nên mời về cơ quan làm việc.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận hành vi trộm cắp. Theo đó, ngày 28/3, bà Mai đang chăm con ốm tại bệnh viện thì bà Chi đến thăm. Nghe hoàn cảnh gia đình bà Mai khổ cực, bà Chi rủ bạn đi trộm để kiếm tiền tiêu.

Sáng 29/3, bà Mai lấy xe máy đến nhà nghỉ chở bà Chi đi trộm. Khi đến xã Bình Nam, phát hiện nhà ông Q. đóng cửa, bà Mai đứng ngoài cảnh giới, còn bà Chi đập cửa kính rồi đột nhập vào nhà tìm tài sản lấy trộm.

Sau đó, cả hai chạy xe máy đến tiệm vàng ở thị trấn Nam Phước (huyện Duy Xuyên) để bán số vàng vừa trộm, được 66,1 triệu đồng. Bà Chi đã chia cho bà Mai 26 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT đã khám xét nhà nghỉ nơi bà Chi đang thuê, thu giữ thêm 1,4 cây vàng đã trộm của ông Q.

Công an huyện Thăng Bình cho biết thêm, bà Chi mới chấp hành xong án phạt tù về tội trộm cắp tài sản, vừa ra tù vào tháng 10/2022. Công an huyện đang phối hợp với công an các địa phương tiếp tục điều tra mở rộng.