Ngày hội Chuyên văn Chu Văn An 2024 – Sân chơi trí tuệ bổ ích cho học sinh trên địa bàn Hà Nội

Sáng hôm nay (25/2/2024), tại Hội trường Thăng Long - Trường THPT Chu Văn An đã diễn ra một sự kiện “Ngày hội Chuyên Văn” với sự tham dự của Ban Giám hiệu và tổ trưởng bộ môn Văn, các em học sinh có đam mê với môn Ngữ Văn của các trường THCS trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ngày hội Chuyên Văn lần thứ nhất năm 2024 là hoạt động được tổ chức bởi tổ Văn học – Nghệ thuật trường THPT Chu Văn An, hướng tới học sinh lớp 8, 9 nói riêng và học sinh THCS nói chung trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ngày hội hướng đến cái nhìn phong phú, đa dạng và đầy thú vị về không gian lớp chuyên Văn của ngôi trường trăm năm tuổi, khơi dậy tình yêu, sự hứng thú của các em học sinh với mái trường THPT Chu Văn An.

Đến với ngày hội, các bạn học sinh có định hướng trở thành học sinh chuyên Văn trường THPT Chu Văn An sẽ được tham gia vào buổi tọa đàm với Ban Giám hiệu nhà trường, các học sinh chuyên Văn tiêu biểu của trường và cô Nguyễn Thị Hương Thủy – Nhà giáo ưu tú, Tổ trưởng tổ Văn học – Nghệ thuật trường THPT Chu Văn An. Đây sẽ là cơ hội để các em được lắng nghe những chia sẻ bổ ích về phương pháp học tập, thi cử vào lớp chuyên Văn, cho các em tầm nhìn về tương lai rộng mở của học sinh chuyên Văn khi ra trường và sự đa dạng khi lựa chọn ngành nghề.

Một trong những mục tiêu quan trọng của Ngày hội Chuyên Văn Chu Văn An là việc các học sinh Chu Văn An đã được tiếp cận với mô hình học tập dân chủ, cởi mở và đầy khai phóng. Tất cả được thể hiện trong diễn đàn “Sắc” với chủ đề Giáo dục giới tính của dự án Redavancy, cùng sự tham gia của bốn đội tranh biện xuất sắc. Các đội là đại diện của tiếng nói Chu Văn An, thể hiện năng lực tư duy, tiếp cận vấn đề mới mẻ khả năng làm việc nhóm và sử dụng ngôn ngữ để thuyết phục.

Ngày hội Chuyên Văn Chu Văn An 2024 đã diễn ra thành công rực rỡ, để lại nhiều dấu ấn sâu sắc. Ngày hội thể hiện vẻ đẹp trí tuệ, là lời động viên các em học sinh đang chuẩn bị cho kỳ thi chuyển cấp đầy thử thách. Đây chính là một trong những cầu nối quan trọng để các em học sinh hiện thực hóa ước mơ được trở thành học sinh chuyên Văn Chu Văn An.