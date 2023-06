Ngày càng có nhiều bạn trẻ lựa chọn thực hiện giấc mơ Du học nghề Đức cùng Tân Thành Edu

Để hiện thực hóa giấc mơ học tập, làm việc và định cư tại Đức, nhiều bạn trẻ Việt Nam đã lựa chọn đăng ký tham gia chương trình Du học nghề Đức tại Tân Thành Edu.

Quá nhiều cơ hội hấp dẫn từ chương trình du học nghề Đức

Cộng hòa liên bang Đức thu hút các bạn trẻ Việt Nam tới học tập, sinh sống vì mô hình đào tạo nghề tiên tiến, mức lương cạnh tranh và chính sách định cư tốt nhất khu vực châu Âu.

Với Du học nghề Đức, bạn được học tập miễn phí, có mức lương hấp dẫn ngay từ khi bắt đầu học nghề, chương trình đào tạo kép vừa học vừa thực hành giúp trang bị kiến thức, kĩ năng và kinh nghiệm sớm. Ngay sau khi ra trường, 100% học viên có việc làm tại những doanh nghiệp uy tín; cùng với đó, bằng nghề Đức có giá trị toàn Châu Âu, mở rộng khả năng làm việc ở các quốc gia khu vực.

Với những ai yêu thích du lịch, Đức là một điểm đến lý tưởng. Đặc biệt, nếu có trong tay chiếc visa Đức là bạn đã có chiếc vé thông hành thuận tiện đi lại các nước trong khu vực châu Âu. Nếu có mong muốn định cư nước ngoài, thì Đức được gọi tên là điểm đến tiềm năng bởi chỉ sau 5 năm đặt chân đến Đức, bạn dễ dàng được định cư theo đúng quy định.

Dễ thấy, một số chương trình đại học, cao đẳng truyền thống ở Việt Nam và một số quốc gia có thời gian học tập kéo dài, nặng về lý thuyết, chi phí học tập cao mà tỷ lệ có việc làm đúng ngành nghề sau tốt nghiệp lại thấp. Các chương trình Xuất khẩu lao động có thời hạn lao động ngắn, khó xin thẻ xanh định cư. Chính vì lý do đó, Du học nghề Đức ngày một thu hút giới trẻ Việt hơn, nhiều học sinh tham gia chương trình ngay sau khi vừa tốt nghiệp THPT, có trường hợp đang học cao đẳng, đại học nhưng vẫn chuyển hướng. Ngoài ra, còn có những bạn từng đi Xuất khẩu lao động, du học tại quốc gia khác khi về nước vẫn đăng ký làm thủ tục sang Đức.

Tân Thành Edu – nâng đỡ giấc mơ Du học nghề Đức

Xác định được hướng đi cho mình đến nước Đức qua con đường Du học nghề, nhiều bạn trẻ sẽ phải đối mặt bài toán tìm điểm xuất phát và lộ trình cụ thể cho mình như: Cần chuẩn bị gì? Kinh phí ra sao? Học tập thế nào để đầu ra tốt, định cư bền vững?

Thấu hiểu những băn khoăn đó, Tân Thành Edu luôn đưa ra lời giải thấu đáo nhất. Là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực Du học nghề Đức tại Việt Nam, mỗi năm, Tân Thành Edu đón hơn 1.000 học sinh đăng ký học tiếng Đức, giúp hơn 300 bạn bay đến Đức an toàn, ổn định học tập và công việc.

Hiện nay, Tân Thành Edu là đơn vị trên thị trường có tỷ lệ đỗ visa cao hàng đầu. 100% đội ngũ giáo viên dạy tiếng Đức của Tân Thành Edu sở hữu trình độ tiếng Đức từ C1 trở lên, có kỹ năng sư phạm bài bản và luôn tâm huyết với nghề. Nhờ đó, các bạn học viên được trang bị nền tảng ngôn ngữ tốt, giao tiếp tự tin và luôn nhận được sự yêu mến từ các đơn vị trường nghề và doanh nghiệp tại Đức.

Tân Thành Edu – lựa chọn tối ưu cho hành trình học tập, làm việc, định cư Đức

Chia sẻ lý do lựa chọn đăng ký Du học nghề Đức tại Tân Thành Edu, các học viên khẳng định sự hài lòng về chương trình đào tạo, định hướng nghề đa dạng, trợ cấp học nghề và lương sau tốt nghiệp cao, thủ tục xử lý visa nhanh, chi phí hợp lý.

Cụ thể, chương trình đào tạo tiếng Đức siêu tốc của Tân Thành Edu cho phép học viên nhanh chóng lấy được bằng A2, B1 chỉ 4 - 8 tháng. Nhờ mạng lưới đối tác tại Đức rộng khắp, Tân Thành Edu cung cấp cho học viên nhiều sự lựa chọn, nhiều ngành nghề hấp dẫn, phù hợp nhu cầu thị trường và được giới trẻ ưa thích như: Điều dưỡng; Nhà hàng, Khách sạn; Điện tử, Cơ khí;… Học viên được cam kết mức lương 25 - 35 triệu đồng/ tháng trong suốt 3 năm học nghề, thu nhập sau tốt nghiệp từ 75 - 90 triệu đồng/ tháng.

Tân Thành Edu hỗ trợ học viên đẩy nhanh các thủ tục pháp lý, hồ sơ, thường giải quyết lấy visa chỉ trong tối đa 1 tháng, đa số học viên nhận visa trong 1 - 2 tuần. Học viên không cần lo ngại bị ghép đoàn mà được xử lý bay sớm ngay khi có visa, giúp tiết kiệm tối đa thời gian chờ đợi.

Bên cạnh đó, học viên tự do chọn thành phố, bang, đến học nghề mà không phát sinh bất cứ chi phí nào. Để đảm bảo chất lượng học tập và sinh hoạt cho các bạn Du học sinh, Tân Thành Edu đặt văn phòng đại diện tại Đức, luôn sẵn sàng đón tiếp, hỗ trợ các bạn 24/7.

Thông tin công ty: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Giáo Dục Tân Thành Địa chỉ: Số 111 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội Website: https://tanthanhedu.vn/ Hotline: 0977.00.9595 Email: tuyensinh@tanthanhedu.vn