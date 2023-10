Ngành Kỹ thuật Quân đội - Hành trình tiến lên hiện đại

Đó là chủ đề cuộc thi viết do Báo Quân đội nhân dân (QĐND) và Tổng cục Kỹ thuật phối hợp tổ chức phát động vào sáng 6/10, nhằm tuyên truyền sâu rộng các hoạt động công tác kỹ thuật và Cuộc vận động 50 (Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông).

Theo Ban tổ chức, cuộc thi diễn ra từ tháng 10/2023 đến ngày 30/6/2024, nhằm tuyên truyền sâu rộng các hoạt động công tác kỹ thuật và Cuộc vận động 50 trên các cơ quan báo chí trong và ngoài Quân đội; thúc đẩy phong trào thi đua ngành Kỹ thuật Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy lên một bước mới, phát triển sâu rộng, ngày càng vững chắc. Thông qua cuộc thi, kịp thời phát hiện, tôn vinh, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, người tốt - việc tốt trong thực hiện công tác kỹ thuật và Cuộc vận động 50. Đồng thời, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng, người lao động trong ngành Kỹ thuật Quân đội tiếp tục vươn lên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Nội dung tác phẩm dự thi tập trung phản ánh các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng về công tác kỹ thuật; công tác tham mưu, chỉ đạo của Tổng cục Kỹ thuật trong nhiệm vụ bảo đảm trang bị, bảo đảm kỹ thuật phục vụ quân sự, quốc phòng. Các hoạt động của cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật toàn quân trong thực hiện Cuộc vận động 50 của toàn quân. Thành tựu của ngành Kỹ thuật Quân đội qua các thời kỳ; truyền thống "Chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường" của Tổng cục Kỹ thuật. Bên cạnh đó là những sáng kiến, sáng chế, kinh nghiệm và các mô hình hiệu quả của các đơn vị trong toàn quân về thực hiện Cuộc vận động 50; các đề tài, công trình nghiên cứu khoa học trong chế tạo, cải tiến, sản xuất, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật phục vụ quốc phòng và dân sinh... Các hoạt động của các đơn vị chuyên trách về công tác đào tạo, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm; xây dựng kho, trạm chính quy, mẫu mực, an toàn…; cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật làm công tác dân vận, xây dựng địa bàn, giúp dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai; xây dựng nông thôn mới. Cuộc thi cũng nhằm tôn vinh những tập thể, cá nhân có nhiều biện pháp, cách làm sáng tạo, có hiệu quả trong thực hiện Cuộc vận động 50; các cán bộ, chiến sĩ thuộc ngành Kỹ thuật Quân đội đã dũng cảm chiến đấu, hy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ kho, trạm, xưởng, trung tâm vũ khí, trang bị vật tư kỹ thuật, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân trong những tình huống hiểm nguy, thiên tai, thảm họa;… nêu bật phẩm chất truyền thống của cán bộ, chiến sĩ ngành Kỹ thuật quân đội trong thực hiện nhiệm vụ. Đối tượng tham dự cuộc thi là các phóng viên, biên tập viên chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp, các thông tin viên - cộng tác viên trong và ngoài Quân đội trên địa bàn cả nước. Ban tổ chức cuộc thi không nhận các tác phẩm mang tính hư cấu; không hạn chế số lượng tác phẩm dự thi. Độ dài mỗi tác phẩm không quá 2.500 chữ. Nếu tác phẩm nhiều kỳ thì mỗi tác phẩm không quá 3 kỳ. Khuyến khích các bài viết có ảnh minh họa, video clip kèm theo. Cơ cấu giải thưởng gồm: 1 giải đặc biệt (30 triệu đồng); 1 giải A (20 triệu đồng); 2 giải B (mỗi giải 10 triệu đồng); 3 giải C (mỗi giải 7 triệu đồng); 20 giải Khuyến khích (mỗi giải 3 triệu đồng). Lễ trao giải cuộc thi diễn ra vào dịp kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Tổng cục Kỹ thuật (7/2024).