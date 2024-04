Ngành Công nghệ Thông tin trường Đại học CMC: Xét học bạ từ 23 điểm, cam kết 100% việc làm

Công nghệ thông tin đã và đang trở thành ngành học thu hút sự quan tâm của đông đảo thí sinh trong các kỳ tuyển sinh nhờ cơ hội việc làm rộng mở. Năm 2024, trường Đại học CMC xét tuyển sớm ngành Công nghệ Thông tin bằng phương thức xét học bạ với mức điểm từ 23 điểm với nhiều chính sách học bổng hấp dẫn.

Ngành Công nghệ Thông tin xét học bạ từ 23 điểm

Với phương thức xét học bạ, năm 2024, Trường Đại học CMC xét tuyển ngành Công nghệ thông tin với 2 hình thức:

- Xét học bạ theo tổ hợp 3 môn, lấy điểm trung bình môn của năm lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12.

- Xét học bạ theo tổ hợp 3 môn, lấy điểm trung bình môn của riêng lớp 12.

Với các thí sinh có tiếng Anh trong tổ hợp 3 môn, thí sinh có thể lựa chọn hình thức lấy điểm tiếng Anh nhân đôi. Nếu tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển từ 23 điểm trở lên, thí sinh đã có cơ hội trúng tuyển vào ngành Công nghệ thông tin tại Trường Đại học CMC.

Chương trình đào tạo chuẩn quốc tế

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Thông tin của Trường Đại học CMC tập trung vào các định hướng: Kỹ thuật phần mềm, An toàn thông tin, Kỹ thuật máy tính, Điện toán đám mây, Công nghệ Thông tin Việt – Hàn, Công nghệ Thông tin Việt – Nhật và được thiết kế theo chuẩn kiểm định của Hội đồng kiểm định các chương trình đào tạo kỹ thuật – công nghệ của Mỹ (Accreditation Board for Engineering and Technology – ABET). Đây được xem là một tiêu chuẩn "vàng" của thế giới về đào tạo kỹ thuật và công nghệ, minh chứng cho chất lượng đào tạo của nhà trường.

Với định vị là đại học trong lòng doanh nghiệp, trường Đại học CMC được biết đến là một môi trường “đào tạo những gì doanh nghiệp cần”. Sinh viên sẽ được tiếp cận với những kiến thức chuyên ngành mới nhất trong lĩnh vực Công nghệ thông tin nhờ vào hệ thống giáo trình được liên tục cập nhật. Các chuyên gia hàng đầu và lãnh đạo các công ty thành viên trong Tập đoàn Công nghệ CMC sẽ trực tiếp giảng dạy một số môn chuyên ngành hoặc trao đổi, truyền đạt kinh nghiệm cho sinh viên khi trên lớp và khi thực hành, thực tập. Cơ sở vật chất đào tạo ngành Công nghệ thông tin cũng được trường đầu tư theo chuẩn quốc tế với hệ thống phòng lab và trang thiết bị do Tập đoàn Công nghệ Synopsys, Cadence cung cấp bản quyền.

Ngoài ra, Trường Đại học CMC còn tập trung đào tạo ngoại ngữ chất lượng cao. Hầu hết các công cụ lập trình, mạng máy tính, thuật toán,.... đều sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh. Chính vì vậy chương trình Công nghệ Thông tin hệ song ngữ được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh sẽ tạo nên một lợi thế lớn cho sinh viên trường Đại học CMC khi bắt tay vào công việc thực tế sau khi tốt nghiệp.

Bên cạnh đó, với 2 định hướng đào tạo Công nghệ Thông tin Việt - Nhật và Việt - Hàn, ngoài các kiến thức chuyên ngành Công nghệ thông tin, sinh viên sẽ được đào tạo về ngôn ngữ Nhật - Hàn với các giảng viên đầu ngành, mở ra cơ hội việc làm tại thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc.

Cam kết việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp

Với mạng lưới doanh nghiệp liên kết trong nước và quốc tế, cùng lợi thế trực thuộc Tập đoàn Công nghệ CMC, đại diện Trường Đại học CMC khẳng định, nhà trường cam kết việc làm cho 100% sinh viên ngành Công nghệ thông tin hệ song ngữ nhập học năm 2024.

Theo đó, sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ được cam kết việc làm tại Tập đoàn Samsung, Microsoft và các công ty thành viên của Tập đoàn Công nghệ CMC như: CMC Telecom, CMC Global, CMC Technology & Solution, CMC Cyber security…

Bên cạnh đó, sinh viên CMC còn có cơ hội thực tập và nghiên cứu tại các công ty thành viên của Tập đoàn CMC và Top 500 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam (VNR500). Nhiều sinh viên ngay từ năm thứ 2 đã bắt đầu thực tập và nghiên cứu khoa học tại Viện Nghiên cứu ứng dụng Công Nghệ CMC (CMC ATI). Đây là cơ hội cho sinh viên được tích luỹ kinh nghiệm và làm quen với thị trường lao động một cách chủ động và tự tin ngay khi còn ngồi trên ghế giảng đường.