Ngân hàng NCB đẩy mạnh cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng

Với mong muốn tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) không ngừng nâng cấp sản phẩm, dịch vụ, mang đến cho khách hàng các dịch vụ đa tiện ích, có khả năng cá nhân hóa theo ý muốn người dùng cùng các gói tín dụng được “may đo” phù hợp với nhu cầu của từng nhóm khách hàng.

Cá nhân hóa trải nghiệm người dùng trên ứng dụng NCB iziMobile

Thời gian qua, bên cạnh việc chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện, NCB cũng đồng thời nâng cấp ứng dụng ngân hàng số NCB iziMobile dành cho khách hàng cá nhân lên phiên bản mới với giao diện khoa học, các tính năng ưu việt được thiết lập dựa trên thói quen giao dịch của người dùng. Nhiều tiện ích trên NCB iziMobile đã ghi điểm với khách hàng như: thanh toán hóa đơn tự động, tính năng chia sẻ báo có đặc biệt hữu ích với các chủ cửa hàng, rút tiền mặt không cần thẻ vật lý, mở mới thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng ảo chỉ trong 1 phút và thỏa sức mua sắm online ngay sau khi thẻ được kích hoạt thành công…

Xu hướng cá nhân hóa cũng được thể hiện rõ qua tính năng đặt nickname tài khoản mà NCB đã triển khai trong thời gian gần đây. Tính năng này cho phép người dùng sở hữu tài khoản ngân hàng dễ nhớ, mang cá tính riêng bằng nickname thay cho số tài khoản truyền thống khi giao dịch trên kênh ngân hàng số.

Đối với nhóm khách hàng là chủ hộ kinh doanh, tài khoản nickname không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, tránh nhầm lẫn khi giao dịch mà còn tạo ấn tượng về thương hiệu một cách tự nhiên, gần gũi. Với chủ tài khoản là dân văn phòng, học sinh, sinh viên, việc đặt nickname tài khoản lại là cách tạo dấu ấn, thể hiện cá tính riêng, mang đến "làn sóng" tươi trẻ, mới mẻ trong giao dịch tài chính.

Bên cạnh việc tăng tính tương tác trong trải nghiệm khách hàng, NCB cũng tập trung xây dựng một hệ sinh thái số hóa đồng bộ, kết nối và tích hợp công nghệ cao nhằm tăng cường chất lượng phục vụ khách hàng. Đồng thời, đưa ra những ưu đãi đa dạng, mang đến giá trị thiết thực và đáp ứng nhu cầu thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng cao của khách hàng.

Tính riêng 5 tháng đầu năm 2024, số lượng khách hàng sử dụng ngân hàng số NCB iziMobile đã tăng hơn 80% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, số lượng khách hàng kích hoạt mới tăng 135% so với cùng kỳ 2023. Các giao dịch được thực hiện qua ứng dụng được đảm bảo chính xác, an toàn, bảo mật, tốc độ xử lý nhanh chóng.

Thiết kế các gói tín dụng chuyên biệt với lãi suất ưu đãi

Không chỉ nâng tầm trải nghiệm, đáp ứng mọi nhu cầu trong đời sống hàng ngày, NCB còn đồng hành cùng khách hàng trên hành trình hiện thực hóa các mục tiêu lớn thông qua các sản phẩm tín dụng linh hoạt, phù hợp với nhu cầu vay vốn của từng nhóm khách hàng.

Điển hình là gói vay mua hoặc xây dựng, sửa chữa bất động sản với lãi suất siêu ưu đãi được NCB thiết kế chuyên biệt nhằm giúp các gia đình trẻ hiện thực hóa mục tiêu sở hữu ngôi nhà mơ ước hay cải tạo mái ấm với chi phí “mềm” hơn.

Với gói vay này, NCB hỗ trợ khách hàng vay mua hoặc xây dựng, sửa chữa bất động sản trong ngắn hạn với lãi suất 4,99%/năm trong 3 tháng đầu tiên. Nếu vay dài hạn hơn, khách hàng chỉ cần trả mức lãi suất 7,49%/năm trong 24 tháng đầu tiên. Chương trình áp dụng từ ngày 01/06/2024 đến khi có thông báo mới.

Bên cạnh đó, NCB cũng cung cấp giải pháp về vốn hiệu quả dành riêng cho các khách hàng là tiểu thương, hộ kinh doanh.

Cụ thể, từ 01/06/2024, khách hàng vay vốn để khởi nghiệp và phát triển kinh doanh tại NCB sẽ được hưởng lãi suất cho vay chỉ từ 5,99%/năm. Với thời gian ưu đãi lên đến 5 tháng, thủ tục phê duyệt nhanh gọn cùng chính sách miễn phí trả nợ trước hạn đối với khoản vay tất toán trước ngày đến hạn dưới 30 ngày, gói tín dụng này giúp các cá nhân, hộ kinh doanh giảm "gánh nặng" chi phí trong ngắn hạn, từ đó xây dựng kế hoạch kinh doanh hiệu quả hơn và tăng tốc trong những tháng cao điểm cuối năm.

Từ việc cung cấp các sản phẩm có thể tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng đến các gói tín dụng “đo ni đóng giày”, NCB đang khẳng định những nỗ lực không ngừng nghỉ trên chặng đường đổi mới toàn diện, nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu và xu hướng của thị trường, người dùng. Trong thời gian tới, NCB cho biết sẽ tiếp tục cung cấp những sản phẩm, dịch vụ được cá nhân hóa dựa trên sự thấu hiểu khách hàng, để mỗi trải nghiệm của khách hàng đều là những giá trị được may đo, tinh chỉnh một cách chọn lọc.

Dự kiến cuối năm nay, NCB sẽ cho ra mắt giải pháp quản lý gia sản hỗn hợp số lần đầu tiên có mặt tại thị trường Việt Nam, mang đến cho khách hàng cơ hội gia tăng tài sản đa dạng, trải nghiệm số vượt trội và các tiện ích tài chính ưu việt.

Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm và các chương trình ưu đãi, khách hàng có thể tham khảo tại website NCB https://www.ncb-bank.vn/, liên hệ các phòng giao dịch/chi nhánh của NCB trên toàn quốc hoặc Hotline (028) 38 216 216 - 1800 6166.