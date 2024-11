Ngân hàng KBank khẳng định vị thế dẫn đầu tại Thái Lan với danh hiệu 'Ngân hàng bán lẻ tốt nhất' 15 năm liên tiếp

Khẳng định vị thế hàng đầu của mình tại quê nhà với danh hiệu “Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Thái Lan” năm thứ 15 liên tiếp (2010-2024), ngân hàng KBank cam kết mang đến cho khách hàng Việt Nam những dịch vụ ngân hàng quốc tế vượt trội, với chất lượng cao và tiêu chuẩn quốc tế .

Điều gì giúp KBank giữ vững vị thế dẫn đầu của mình với giải thưởng xuyên suốt 15 năm tại Thái Lan?

Đây là năm thứ 15 liên tiếp KBank nhận được giải thưởng danh giá này từ The Asian Banker, tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực ngân hàng và tài chính tại châu Á, một trong những chuẩn mực danh giá để kiểm tra và chứng thực chất lượng dịch vụ ngân hàng tại khu vực. Thành quả này có được từ sự kiên định theo đuổi chiến lược lấy khách hàng làm trung tâm, cùng tinh thần đổi mới sáng tạo không ngừng, tận dụng hiệu quả nền tảng công nghệ số để mang đến những giải pháp tài chính an toàn và thuận tiện, đáp ứng những xu hướng mới của khách hàng.

Song hành cùng với triết lý kinh doanh “Hướng tới Dịch vụ Xuất sắc”, sự tận tâm và cam kết với khách hàng đã giúp ngân hàng KBank trở thành lựa chọn tin cậy của hơn 20 triệu khách hàng tại Thái Lan từ năm 1945 cho tới nay. Theo số liệu thống kê của NielsenIQ vào năm 2023, ngân hàng KBank đạt tỷ lệ hài lòng của khách hàng quê nhà lên đến 95%, khẳng định vị trí hàng đầu trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ tại xứ sở Chùa Vàng. Sự thành công này không chỉ đến từ chiến lược kinh doanh đúng đắn mà còn từ việc KBank luôn chú trọng đầu tư vào các chương trình đào tạo, phát triển năng lực đội ngũ nhân viên nhằm mang đến chất lượng phục vụ tốt nhất cho khách hàng.

Cam kết đưa dịch vụ chuẩn “Ngân hàng tốt nhất Thái Lan” tới người Việt

Ngân hàng KBank gia nhập vào thị trường Việt Nam với cam kết đưa đến những dịch vụ ngân hàng an toàn, đáng tin cậy và luôn lấy khách hàng làm trung tâm được đúc kết thông qua phương châm "Vì khách là trên hết". Mang trong mình bề dày kinh nghiệm trên trường quốc tế cùng sự am hiểu sâu sắc về thị trường bản địa, các dịch vụ và sản phẩm chủ lực từ Thái Lan của ngân hàng KBank đều được tùy chỉnh để đáp ứng những thách thức và nhu cầu đặc thù của khách hàng Việt Nam. Nhờ vậy, từ khách hàng cá nhân, chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ hay các tập đoàn lớn đều có thể trải nghiệm các giải pháp ngân hàng chất lượng khi đến với KBank. Tiêu biểu trong số đó phải kể đến dòng sản phẩm thẻ tín dụng hoàn tiền KBank Cashback Plus và ứng dụng ngân hàng số K PLUS Vietnam, giúp khách hàng có những trải nghiệm tài chính ưu việt và những giá trị cộng thêm đến từ chính các chi tiêu thường nhật.

Luôn tiên phong trong các trải nghiệm bắt kịp thời đại, tại Việt Nam, ngân hàng KBank cũng chú trọng ứng dụng công nghệ số hóa vào trong các sản phẩm và dịch vụ của mình. Từ các giải pháp thanh toán không tiền mặt cho tới trải nghiệm mobile banking thông qua ứng dụng K PLUS Vietnam, các giải pháp số từ KBank hướng đến sự thuận tiện và hiệu quả, cho một lối sống liền mạch không gián đoạn. Với chất lượng tương đương tại Thái Lan, K PLUS mang đến trải nghiệm đạt chuẩn quốc tế, được tin dùng bởi 24 triệu người dùng tại Việt Nam, Thái Lan và Lào (tính đến năm 2024).

Bề dày kinh nghiệm, sự tận tâm và chất lượng dịch vụ được khẳng định qua nhiều năm, KBank đã và đang khẳng định vị thế là ngân hàng bán lẻ tốt nhất tại Thái Lan và tiếp tục cam kết mang đến dịch vụ chất lượng cao cho khách hàng Việt Nam. Là một đối tác tài chính đáng tin cậy, ngân hàng KBank chắc chắn sẽ là lựa chọn lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm giải pháp tài chính toàn diện, hiện đại và uy tín.