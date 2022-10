Ngăn chặn nhiều thực phẩm chứa chất cấm nhờ kiểm nghiệm chặt

TPO - Nhờ trang thiết bị ngày càng tiên tiến, có độ chính xác cao, nhanh hơn, quản lý an toàn thực phẩm ngày càng đi vào chiều sâu và chặt chẽ hơn. Mỗi năm Viện, các Viện trực thuộc Bộ Y tế đã lấy vài nghìn mẫu các chủng loại, đặc biệt là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, kiểm nghiệm. Vì thế đã ngăn chặn kịp thời một số sản phẩm hỗ trợ sinh lí nam, giảm béo chứa chất cấm.

Thông tin trên được Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm An toàn thực phẩm Quốc gia Lê Thị Hồng Hảo đưa ra tại hội nghị Khoa học kiểm nghiệm thực phẩm do Viện Kiểm nghiệm An toàn thực phẩm Quốc gia tổ chức, ngày 20/10.

Bà Lê Thị Hồng Hảo cho biết sản phẩm thực phẩm sản xuất trong nước và nhập khẩu rất nhiều vì thế để đưa ra bằng chứng chính xác thì khoa học kiểm nghiệm phải phát triển đầu tiên và nhờ đó mới có barie để kiểm soát an toàn thực phẩm.

Chia sẻ thêm đến vấn đề ô nhiễm vi nhựa, Viện trưởng Lê Thị Hồng Hảo cho biết, đây là một vấn đề mới, cần đặt ra hướng nghiên cứu trong thời gian tới. Tuy nhiên, thế giới cũng chưa có quy định cụ thể về vấn đề này, chưa có nghiên cứu sâu. Ô nhiễm nhựa đặc biệt là vi nhựa là một trong những mối đe dọa và thách thức đối với môi trường, kinh tế và xã hội toàn cầu...

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh: “Trên thị trường hiện vẫn tồn tại các sản phẩm gian dối, kém chất lượng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người tiêu dùng vì thế cần nhiều biện pháp để kiểm soát...”.

Theo Thứ trưởng, những năm gần đây, hệ thống kiểm nghiệm thực phẩm của Việt Nam tại tuyến trung ương đã được các cấp, các ngành quan tâm đầu tư về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, bổ sung đồng bộ trang thiết bị tiên tiến, hiện đại, đặc biệt có những trang thiết bị tương đương thế giới; Đồng thời ưu tiên đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm nghiệm thực phẩm, do đó trình độ kiểm nghiệm của Việt Nam đã sánh ngang các nước.

Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan đang từng bước tiếp tục nâng cao năng lực đối với hệ thống kiểm nghiệm thực phẩm tại tuyến địa phương, tiến tới giảm dần khoảng cách, tạo sự đồng bộ tương đối giữa các vùng miền.

Hội nghị Khoa học kiểm nghiệm thực phẩm 2022 diễn ra từ ngày 20-21/10, là sự kiện nhằm tập hợp, công bố và chia sẻ kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm và các ứng dụng thực tiễn trong kiểm nghiệm thực phẩm của Việt Nam và quốc tế. Hội nghị có sự tham gia báo cáo của các nhà khoa học hàng đầu thế giới và Việt Nam trong lĩnh vực kiểm nghiệm thực phẩm đến từ các Viện nghiên cứu, Trường đại học, Cơ quan quản lý và đơn vị kiểm nghiệm.

Thông qua diễn đàn Hội nghị, các nhà quản lý, nhà khoa học sẽ cùng trao đổi, thảo luận, rút ra nhiều kinh nghiệm quý báu trong việc xây dựng, triển khai các kỹ thuật kiểm nghiệm thực phẩm. Đây cũng là cơ sở tiền đề mở ra hướng đi mới để hỗ trợ việc đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đầu tư cải tạo cơ sở vật chất kỹ thuật, bổ sung thiết bị hiện đại, xây dựng các phương pháp thử khó và mang tính chất phức tạp, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội và dần giải quyết được tính phức tạp của mẫu thực phẩm ngày càng đa dạng hơn đang lưu thông trên thị trường.