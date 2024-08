NCB lần thứ 2 được HR Asia Awards vinh danh "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á"

Ngày 8/8, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) một lần nữa được Giải thưởng HRAA (HR Asia Awards) vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á - Best Companies to Work for in Asia 2024”, khẳng định những chuyển đổi tích cực và nỗ lực phát triển con người không ngừng nghỉ trong thời gian qua của ngân hàng.

Giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” là giải thưởng quốc tế uy tín và thường niên do Tạp chí HR Asia tổ chức, nhằm đánh giá, vinh danh những doanh nghiệp có chính sách nhân sự vượt trội, chế độ đãi ngộ hấp dẫn và môi trường làm việc hàng đầu khu vực. Việc đánh giá và lựa chọn được thực hiện theo mô hình đánh giá mức độ gắn kết tổng thể (TEAM). Đây là công cụ đánh giá trực tiếp và hiệu quả dành cho mọi quy mô nhân sự, tập trung vào 3 yếu tố: Giá trị cốt lõi (Core); Giá trị cá nhân (Self); Giá trị tập thể (Group). Bên cạnh đó, HR Asia cũng thực hiện các phỏng vấn chuyên sâu nhằm đánh giá chính xác hơn về chính sách nhân sự, chương trình phúc lợi và văn hóa doanh nghiệp của các đơn vị. Vượt qua các tiêu chí khắt khe của ban tổ chức, năm nay, NCB tiếp tục vinh dự được vinh danh là nơi làm việc tốt nhất tại Châu Á với số điểm xuất sắc 4,6 /5 điểm. Trong đó, cả 3 yếu tố Core – Self – Group của ngân hàng đạt số điểm lần lượt 4,43 - 4,67 - 4,71, vượt xa so với điểm trung bình của các doanh nghiệp tham gia khảo sát. Đặc biệt, với câu hỏi “Anh/chị có sẵn sàng giới thiệu NCB như một nơi làm việc lý tưởng với người thân, bạn bè không?”, 94,4% CBNV tham gia bình chọn đồng ý, trong khi chỉ số trung bình của các doanh nghiệp tham gia khảo sát là 78,4%. Đây là một tín hiệu cho thấy những chuyển đổi tích cực của NCB trong việc xây dựng môi trường làm việc hấp dẫn, tạo được các điểm chạm và dấu ấn tốt trong hành trình trải nghiệm của nhân viên. Đây là năm thứ hai liên tiếp Giải thưởng HRAA vinh danh NCB là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”. Trước đó, vào các năm 2018, 2020 và 2021, NCB cũng đã nhận giải thưởng “Môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam” từ tạp chí Global Banking & Finance Review (GBAF). Giải thưởng quốc tế uy tín năm nay đã một lần nữa ghi nhận những nỗ lực của NCB trong việc chuyển đổi toàn diện, chuẩn hóa mô hình quản trị, xây dựng các chính sách nhân sự cạnh tranh, tập trung phát triển nhân sự chất lượng cao để hướng đến phục vụ khách hàng theo tiêu chuẩn ngày càng cao. Ông Tạ Kiều Hưng – Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Quốc Dân cho biết: “Đội ngũ nhân sự là tài sản quý giá của NCB. Chúng tôi luôn chú trọng đầu tư và dành nhiều tâm huyết để xây dựng một môi trường làm việc chất lượng, mang đến cho cán bộ nhân viên những chính sách nhân sự và cơ hội phát triển bản thân tốt nhất, đồng thời góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Tài chính – Ngân hàng”. Cũng theo ông Hưng, hiện NCB đang triển khai Chiến lược phát triển mới cùng đơn vị tư vấn chiến lược uy tín hàng đầu thế giới. Trong hành trình đó, ngân hàng xác định, bên cạnh những giải pháp về kinh doanh, hạ tầng công nghệ và sản phẩm dịch vụ, thì nguồn lực con người là yếu tố mang tính quyết định. “NCB đang thu hút nhân tài tham gia vào công cuộc chuyển mình toàn diện của ngân hàng. Chúng tôi đang phát triển một môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động với các chính sách nhân sự rất tốt. Ở đó, nhân sự sẽ có nhiều thách thức nhưng cũng không ít cơ hội để nâng cấp và khẳng định bản thân”, ông Tạ Kiều Hưng khẳng định. Được biết, trong thời gian qua, NCB đã kiện toàn bộ máy nhân sự với sự tham gia của nhiều nhân sự các cấp có chuyên môn sâu rộng. Đến nay, NCB là một trong những ngân hàng sở hữu đội ngũ nhân sự, đặc biệt là nhân sự cao cấp giàu kinh nghiệm, năng lực chuyên môn và năng lực quản lý trên thị trường Tài chính - Ngân hàng. Nhiều điểm sáng trong chính sách nhân sự thời gian qua cũng đã giúp NCB trở thành nhà tuyển dụng uy tín, thu hút nhân tài như: Xây dựng chế độ đãi ngộ hấp dẫn, điều chỉnh mức thu nhập trên toàn hệ thống NCB cạnh tranh so với thị trường, tạo động lực cho CBNV; Lãnh đạo sẵn sàng “trao cơ hội, ứng niềm tin” giúp nhân sự có cơ hội phát triển, phát huy tốt nhất khả năng và giá trị bản thân; Xây dựng môi trường làm việc tạo cảm hứng với hệ thống cơ sở vật chất được nâng cấp toàn diện, sáng tạo… Bên cạnh đó, ngân hàng cũng xây dựng văn hóa doanh nghiệp ngày càng rõ nét với các giá trị cốt lõi “Trung thành – Tín nhiệm – Tận tâm – Tinh tế - Thăng hoa”, liên tục phát triển các hoạt động văn hoá doanh nghiệp như các cuộc thi đấu thể thao, team building, các hoạt động học tập, cuộc thi nghiệp vụ, các cuộc thi sáng tạo dành cho con em cán bộ nhân viên…. Nhờ đó, nâng cao sự gắn kết, tạo nên đời sống tinh thần phong phú cho CBNV và xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc, là mảnh đất màu mỡ để những “hạt giống” nhân tài nảy mầm và phát triển. P.V