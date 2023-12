Nano Curcumin - Hỗ trợ giảm tác dụng phụ của hoá trị, xạ trị

Hiện nay, ung thư vẫn là mối đe dọa lớn cho sức khỏe người dân trên toàn cầu. Hóa trị và xạ trị, hai phương pháp quan trọng trong điều trị ung thư, thường gặp tác dụng phụ nặng nề như tổn thương các mô bình thường như tủy xương, đường tiêu hóa, tim, gan, thận, tế bào thần kinh và mô thính giác. Những tác dụng phụ này làm ảnh hưởng đến hiệu quả của hóa trị và xạ trị, gây giảm chất lượng cuộc sống của bệnh nhân, và có thể khiến nhiều người phải ngừng sử dụng hai phương pháp này.

Curcumin, chiết xuất từ củ nghệ vàng tự nhiên ở dạng kích thước nano, đã được các nhà khoa học nghiên cứu cho thấy khả năng hỗ trợ chống lại ức chế tủy do hóa trị/xạ trị, nhiễm độc đường tiêu hóa, nhiễm độc tim, nhiễm độc gan, nhiễm độc thận, nhiễm độc thần kinh, nhiễm độc tai và nhiễm độc gen. Từ đó giúp giảm thiểu các tác dụng phụ của hoá trị, xạ trị và cải thiện chất lượng cuộc sống của người bệnh.

I. Tác dụng phòng ngừa của Nano Curcumin chống lại độc tính do hóa trị

Nano Curcumin hỗ trợ cải thiện vấn đề do độc tính gây ra bởi hoá trị liệu lên đường tiêu hóa

Tác dụng phụ phổ biến của hóa trị là độc tính đường tiêu hóa, gồm nôn mửa, tiêu chảy, buồn nôn, và chán ăn ở bệnh nhân. Cụ thể, khi dùng Nano Curcumin trước khi tiến hành hóa trị với MTX, đã làm tăng cấu trúc niêm mạc ruột mà không làm giảm cân, và cũng tăng đáng kể tế bào MPO+ giúp tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh. Nano Curcumin cũng cải thiện tình trạng tiêu chảy, giảm cân, giảm niêm mạc hay mất niêm mạc do khi hoá trị bằng 5-FU. Những phát hiện này xác minh tác dụng bảo vệ của curcumin đối với rối loạn chức năng đường tiêu hóa do hóa trị.

Nano Curcumin hỗ trợ làm giảm độc tính trên tim do hóa trị liệu

Chất hoá trị Doxorubicin (DOX) thường được sử dụng trong điều trị khối u ác tính, nhưng gây tác dụng phụ đối với tim và có thể gây tử vong hoặc làm giảm hiệu quả điều trị. Một số bệnh nhân phải ngừng DOX vì gây nhiễm độc tim và làm suy giảm các enzyme chống oxy hóa.

Việc sử dụng Nano Curcumin trước và sau DOX trong 7 ngày hỗ trợ giảm huỷ hoại mô và cơ quan, tăng cường hoạt động của các enzyme chống oxy hoá. Nano Curcumin cũng làm giảm các biểu hiện ban đầu của nhiễm độc tim do adriamycin (ADR) gây ra (như tăng đoạn ST và nhịp tim). Ngoài ra, Nano Curcumin cũng ngăn chặn các biến đổi nghiêm trọng về thoái hóa cơ tim, tăng nồng độ malondialdehyde (MDA) và giảm sự oxy hóa.

Nano Curcumin hỗ trợ ngăn ngừa nhiễm độc gan do hóa trị

Trong quá trình điều trị hóa chất, có khoảng 5-10% tổng số bệnh nhân bị tổn thương hủy hoại tế bào gan. Một nghiên cứu của Bệnh viện K cho biết, khoảng 7% người điều trị hóa chất bị viêm gan và ở chu kỳ gần cuối, tỷ lệ này lên tới 70%.

Theo các nghiên cứu chỉ ra, Nano Curcumin có tác dụng hỗ trợ cải thiện tổn thương gan, giúp giảm các triệu chứng nhiễm độc gan trong quá trình hoá trị liệu bằng Cisplatin hay DOX. Cụ thể, Nano Curcumin phục hồi các acid amin có lợi như LPO, GSH, NP-SH, cùng hoạt động enzyme chống oxy hóa, ngăn ngừa nhiễm độc gan do cisplatin. Bên cạnh đó, sử dụng Nano Curcumin sau hoá trị liệu bằng MTX cũng giúp phục hồi hoạt động của enzyme chống oxy hóa ở gan, giúp giảm sự tấn công của các gốc tự do và cải thiện tổn thương gan do MTX tác động.

II. Tác dụng phòng ngừa của Nano Curcumin chống lại độc tính do xạ trị

Nguyên tắc của xạ trị là tế bào ung thư ác tính bị tiêu diệt bởi các tia bức xạ ion hóa. Mặc dù các tia xạ ngày càng được nhắm vào mục tiêu tốt hơn nhưng vẫn làm biến đổi các mô khỏe mạnh xung quanh và tác dụng phụ thay đổi tùy vào vùng chiếu xạ, độ mạnh của tia xạ và sự nhạy cảm của mỗi người. Cụ thể: Gây kích ứng da giống như viêm da cấp và thường xuất hiện vào ngày thứ 5-10 của xạ trị với các triệu chứng như da đỏ, nhạy cảm, ngứa, tróc da và phát triển đến xơ hóa (xơ cứng da). Ngoài ra, xạ trị còn gây viêm da do tia X mạn tính với biểu hiện trong vòng 6 tháng sau khi xạ trị, hay gặp ở bệnh nhân hút thuốc với triệu chứng là mạch nhỏ đỏ và tím lên ở vùng điều trị. Bệnh viêm da này trong nhiều trường hợp có thể phát triển thành xơ hóa. Viêm da do xạ trị xảy ra đối với khoảng 85%-95% bệnh nhân ung thư.

Theo nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học Mỹ, trong và sau quá trình xạ trị, bệnh nhân ung thư nên uống thêm Nano Curcumin sẽ hỗ trợ tăng sức đề kháng, giảm tình trạng viêm da.

Năm 2013, các nhà nghiên cứu Mỹ tại Trung tâm Da liễu ĐH Y khoa Rochester đã tiến hành thử nghiệm lâm sàng trên 30 bệnh nhân ung thư vú. Trong thử nghiệm, họ sử dụng 2 g Curcumin hoặc giả dược bằng đường uống 3 lần mỗi ngày (tức là 6g/ngày) trong suốt thời gian xạ trị. Mức độ viêm da được đánh giá hằng tuần. Kết quả cho thấy rõ ràng rằng Curcumin giúp giảm mức độ nghiêm trọng của biến chứng viêm da so với giả dược, và bệnh nhân sử dụng Curcumin ít gặp vấn đề bong tróc da hơn so với nhóm dùng giả dược.

III. Công nghệ bào chế Nano Curcumin trong điều trị bệnh

Curcumin được chứng minh có hiệu quả trong hỗ trợ điều trị nhiều bệnh mạn tính như ung thư, viêm loét dạ dày, và giảm stress. Tuy nhiên, curcumin gặp khó khăn trong việc hấp thụ do hầu như không tan trong nước và sinh khả dụng thấp. Khi dùng qua đường uống, chỉ có 7-10% curcumin hấp thụ vào máu, và sinh khả dụng thực tế chỉ đạt 2-3%. Để đạt liều 12g/ngày như các chuyên gia khuyên dùng, cần uống đến 24 viên nang Curcumin 500mg mỗi ngày, nhưng liều cao này gặp khó khăn về mùi vị và chi phí.

Nhiều phương pháp đã được áp dụng để tối ưu hóa hấp thụ curcumin, bao gồm công nghệ nano, bổ sung các chất phụ trợ bioperine, tổng hợp đồng phân, và tạo phức chelat curcumin với kim loại. Công nghệ nano đặc biệt hiệu quả trong việc nâng cao độ tan và hấp thụ curcumin, cũng như hỗ trợ cải thiện khả năng hấp thu của cơ thể, giảm chuyển hóa tại gan và ruột, kéo dài thời gian thải trừ, và kéo dài thời gian tồn tại hoạt tính của curcumin.

Thống kê cho thấy có đến 254 bằng sáng chế về Nano Curcumin, đặc biệt trong ứng dụng cho bệnh nhân ung thư, chiếm tỉ lệ lớn nhất là 24%. Công nghệ nano giúp cố định phân tử curcumin trong chất liệu polymer, tạo ra các hạt tiểu phân Nano với kích thước siêu nhỏ, từ 30nm đến 100nm, hỗ trợ điều trị tối ưu cho bệnh nhân ung thư.

