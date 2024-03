Nam thanh niên la hét, nhảy múa trên cột điện ở TPHCM

TPO - Nam thanh niên có biểu hiện bất thường, nghi ngáo đá leo lên cột điện trên quốc lộ rồi la hét, nhảy múa khiến người đi đường một phen hốt hoảng.

Trưa ngày 22/3, Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ Công an huyện Hóc Môn (TPHCM) phối hợp với các đơn vị liên quan giải cứu thành công nam thanh niên leo lên cột đèn chiếu sáng trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, khoảng 8h cùng ngày, người dân sinh sống trên quốc lộ 22 thấy nam thanh niên khoảng 30 tuổi đi đứng bất thường, có biểu hiện nghi ngáo đá.

Đến giao lộ quốc lộ 22 - Nguyễn Ảnh Thủ (giáp ranh giữa phường Trung Mỹ Tây, quận 12 và xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn), nam thanh niên đi ra giữa quốc lộ 22 và leo lên cột đèn chiếu sáng, đứng ở phần thanh sắt nằm ngang rồi nhảy múa.

Ngay sau đó, người dân gọi điện báo cơ quan chức năng vì lo sợ nam thanh niên té ngã, ảnh hưởng đến tính mạng và các phương tiện tham gia giao thông.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ Công an huyện Hóc Môn điều 2 xe chuyên dụng và hàng chục chiến sĩ đến hiện trường tiếp cận, tìm cách thuyết phục để đưa nam thanh niên xuống đất.

Lực lượng Công an phường Trung Mỹ Tây, Công an xã Bà Điểm, Đội CSGT An Sương... cũng có mặt đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông.

Hơn 30 phút vận động không hiệu quả, một nhóm cứu hộ dùng xe thang tiếp cận ở trên cao, một nhóm khác căng bạt bên dưới để đề phòng nam thanh niên nhảy xuống.

Lợi dụng lúc nam thanh niên sơ hở, cảnh sát khống chế, đưa xuống đất và chở về trụ sở để làm rõ danh tính, kiểm tra chất kích thích. Ảnh hưởng từ vụ việc, giao thông qua hiện trường bị ùn ứ kéo dài.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý.