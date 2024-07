Nam nghệ sĩ khiến 2 game show rượt đuổi căng thẳng

TPO - "Anh trai vượt ngàn chông gai" và "Anh trai say hi" rượt đuổi sát nút các chỉ số truyền thông. Màn tạo "meme" viral mạng xã hội của nghệ sĩ Tiến Luật là một trong những yếu tố giúp show "Anh trai vượt ngàn chông gai" vượt lên dẫn trước.

"Anh trai vượt ngàn chông gai" tạm dẫn trước trong cuộc đua cuối tuần

Cuộc đấu của 63 nam nghệ sĩ trên sóng truyền hình cuối tuần nóng hơn bao giờ hết khi khán giả chia phe theo dõi Anh trai vượt ngàn chông gai và Anh trai say hi.

Chiếu sau 2 tập so với đối thủ Anh trai say hi nhưng show về 33 anh tài vượt chông gai cho thấy độ phổ biến vượt kỳ vọng. Hai show so kè chỉ số truyền thông sát nút, bám đuổi nhau trên các nền tảng mạng xã hội

Theo Socialite - công ty cung cấp giải pháp nghiên cứu dữ liệu trực tuyến, tính từ 6-9/7, Anh trai vượt ngàn chông gai đạt 381.504, đứng đầu các chương trình giải trí cuối tuần, cao hơn 70 lần so với vị trí hạng 5 là show Mẹ vắng nhà ba là siêu nhân. Show Anh trai say hi đứng hạng hai, mang về 327.925 lượt thảo luận. Chương trình hẹn hò mới Đảo thiên đường chỉ thu về 10.533 lượt thảo luận, xếp thứ tư.

Nhiều từ khóa giúp các nghệ sĩ trở thành chủ đề bàn luận của khán giả như cảm xúc, ấn tượng, chấm điểm, chất lượng, mãi đỉnh, kịch trần, ký ức… Trong đó, cư dân mạng ngạc nhiên vì có từ khóa DBSK, Kim Jaelaw. Đây là từ được nhiều khán giả bình luận khi xem màn trình diễn Phía sau một cô gái nhóm “Quý ông đa tình” gồm Trương Thế Vinh, Liên Bỉnh Phát, Duy Nhất, Tiến Luật, Thiên Minh.

Khán giả hài hước ví 5 nghệ sĩ diện đồ trắng diễn ca khúc ballad của Soobin Hoàng Sơn giống nhóm nhạc DBSK của Hàn Quốc. Biểu cảm đau khổ của Tiến Luật khiến khán giả bật cười, gọi anh là Kim Jaelaw - ghép tên của cựu DBSK Kim Jae Joong, “law” nghĩa là Luật trong tiếng Anh”.

Sau tập 2, anh tài Tiến Luật “viral” trên mạng xã hội, đứng nhất chương trình về độ thảo luận với 41.336 lượt. BB Trần, Rhymastic, Binz, Thiên Minh lần lượt xếp trong top 5.

Bên kia “chiến tuyến”, tập 4 Anh trai say hi được đánh giá cao khi có nhiều ca khúc mới, giai điệu bắt tai, nổi bật là Catch me if you can do Quang Hùng MasterD phối lại. Từ khóa được đề cập của show có cả tiêu cực lẫn tích cực như thất vọng, bất ngờ, rạo rực, bản đồ, rap cuốn, Sến, đạo nhái, Hoàng Sa, Trường Sa, nổi da gà, bản quyền, bất tài, đẹp trai, say bye, tỏa sáng…

Gương mặt hút fan Negav dẫn đầu 30 anh trai với 34.447 lượt thảo luận, trong khi đó Quang Hùng MasterD xếp hạng hai với 31.287 lượt thảo luận, Hieuthuhai tụt một hạng, đứng thứ ba với 27.503 lượt thảo luận. Các gương mặt còn lại trong top 5 lần lượt là Công Dương, Đức Phúc, Isaac, Nicky.

Dữ liệu từ YouNet Media - đơn vị phân tích dữ liệu mạng xã hội - cho thấy kết quả tương tự khi show của Yeah1 dẫn đầu mục âm nhạc với 474.850 điểm thảo luận, nhiều hơn 12.630 điểm so với Anh trai say hi. Bên cạnh đó, bài hát chủ đề Hỏa ca show Anh trai vượt ngàn chông gai cũng có mặt trong top 6. Kết quả đo từ 2/7-8/7.

Về âm nhạc, hai show mang đến đa dạng dòng nhạc, được khán giả đón nhận. Trên Spotify, show nhà Yeah1 có tình hình khả quan hơn với màn ra mắt trên nền tảng này, nổi bật là Lặng, Nước hoa, Hỏa ca đứng đầu.

Vẫn tiếp tục tranh cãi

Lượng xem trên YouTube là điểm khiến nhiều khán giả hai bên tranh cãi. Nhiều bài đấu tố giữa khán giả hai show liên tục đăng tải trên các hội nhóm mạng xã hội những ngày qua.

Một số khán giả nghi vấn tập 3 Anh trai say hi có lượt người xem livestream cao gấp 8-10 lần Anh trai vượt ngàn chông gai, lên top 2 mục trending, nhưng số liệu thực tế về lượt bình luận, lượt thích không cao bằng show đối thủ.

Trong hội nhóm hơn 700.000 thành viên, một bài đăng chỉ ra tập 4 Anh trai say hi đột biến lượng xem thời điểm 3-4h sáng, từ 4 triệu lên 4,2 triệu lượt xem. Một bộ phận khác tố Anh trai vượt ngàn chông gai chạy quảng cáo.

Ban đầu, Anh trai say hi là show nổi trội về lượt xem trực tuyến. Trên YouTube, show thường hút hơn 200.000 mắt xem dù thời lượng dài, lên tới 2-3h30 phút mỗi tập. Chỉ trong một đêm, chương trình nhảy lên top đầu trending, các tập đều mang về hàng triệu lượt theo dõi. Riêng tập 4 đến lúc này đã hơn 4,4 triệu lượt xem.

Với Anh trai vượt ngàn chông gai, show chiếu trên kênh sóng Đài truyền hình Việt Nam, 30 phút sau mới chiếu trên YouTube, vì thế lượng người xem bị phân bổ. Tập 1, lượng người chỉ loanh quanh mức hơn 27.000 mắt xem, nhưng nhờ đánh giá tích cực từ khán giả, show nóng lên từng ngày. Đến tập 2, show đã hút hơn 234.000 mắt xem, gấp 10 lần tập 1.