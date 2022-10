Nam MC Hàn Quốc bị đánh ngay ở tòa án

TPO - Bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền tích góp trong 30 năm, Park Soo Hong kiện anh trai ra tòa. Cha nam nghệ sĩ đã có mặt và nhiều lần tác động vật lý đến nam MC giữa phiên tòa.

Theo SBS ngày 4/10, nam MC Park Soo Hong xuất hiện tại Văn phòng Công tố Quận Tây Seoul, tham gia phiên tòa xét xử vụ kiện anh trai Park Jin Hong với tội danh tham ô. Bố anh là ông Park và anh rể Lee đã có mặt với tư cách nhân chứng.

Theo đại diện Park Soo Hong, trong phiên chất vấn, cha nam nghệ sĩ đã tức giận và liên tục ra tay đánh anh nhiều lần. Ông đe dọa tính mạng bằng lời lẽ nặng nề, tổn thương tinh thần nghiêm trọng. Cảnh sát và xe cứu thương được điều động đến giải quyết vụ việc. Park Soo Hong được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Luật sư Noh Jong-eon, người đại diện theo pháp luật của nam danh hài cho biết: “Người không bị thương nặng nhưng cú sốc tâm lý là rất lớn”. Park Soo Hong đang nghỉ ngơi và được vợ chăm sóc tại bệnh viện Yonsei, Sinchon.

Ngày 16/4, tờ Chosun Ilbo đưa tin Park Soo Hong đệ đơn kiện anh trai và chị dâu với tội danh lừa đảo và yêu cầu bồi thường số tiền 11,6 tỷ won (9,4 triệu USD). Sau khi ký hợp đồng quản lý, Park Jin Hong bị cáo buộc lừa đảo, tham ô số tiền 10 tỷ won (8,1 triệu USD) trong thời gian kiểm soát tài chính. Chosun Ilbo cho biết 8 bảo hiểm nhân thọ có giá trị lớn được đăng ký dưới tên Park Soo Hong nhưng anh không hề hay biết. Luật sư nam nghệ sĩ chia sẻ thêm: "Nếu Park Soo Hong qua đời, người thụ hưởng sẽ nhận được tới hơn 700.000 USD".

Bên cạnh đó, anh trai Park Soo Hong còn thành lập công ty riêng với mục đích tạo hợp đồng giả và biển thủ tiền. Tất cả khoản chi tiêu cá nhân được Park Jin Hong ghi vào phí đầu tư của thẻ tín dụng doanh nghiệp. Do đó, những khoản mua sắm hay phục vụ nhu cầu cá nhân của vợ chồng anh trai Park Soo Hong đều được anh chi trả suốt 10 năm qua.

Park Soo Hong sinh năm 1970, là nam MC - danh hài nổi tiếng Hàn Quốc. Vào những năm đầu thập niên 1990, anh hoạt động nghệ thuật với vai trò là thành viên nhóm hài Team Potato. Park Soo Hong còn là nhân vật quen thuộc trong các chương trình tạp kỹ như Is Separation a Big Deal?, Happy Together, Rumor Has It... Năm 2021, anh kết hôn với người vợ kém 23 tuổi không hoạt động trong ngành giải trí.