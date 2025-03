Nằm giữa Hà Nội - Bắc Ninh - Bắc Giang, Phổ Yên được săn tìm vì giá thấp chạm đáy

Những ngày qua, giá đất Bắc Giang, Bắc Ninh đang nằm trong cơn sốt khi có thông tin sáp nhập Tỉnh. Nằm giữa các thành phố này, sát vách với Hà Nội, cơn sốt đất bắt đầu lan xuống Phổ Yên do mức giá nơi đây còn mềm và sắp đón nhiều đòn bẩy lớn từ quy hoạch, hạ tầng, làn sóng đô thị vệ tinh.

Giá thấp chạm đáy

Từ sau tết, thị trường đất nền nhà phố phía Bắc đã bắt đầu nóng trở lại. Tuy nhiên vừa qua các thông tin sáp nhập tỉnh thành càng đẩy cơn sốt đất lên cao trào. Theo ghi nhận của phóng viên VOV, giá đất Bắc Giang đang tăng từng giờ. Lô góc 190m2 giá khoảng 23 tỷ, tuy nhiên chỉ 1 đến 2 ngày sẽ nhanh chóng lời vài trăm triệu. Còn theo thông tin tổng hợp từ báo Lao Động, giá đất nền cạnh các KCN vị trí đẹp tại trung tâm TP. Bắc Giang phổ biến ở mức 90-120 triệu

Tại Bắc Ninh, cuộc săn đất âm ỉ thời gian dài và đến đầu năm nay cũng nóng trở lại. Tổng hợp từ Vietstock, 3 năm qua giá đất nền TP.Bắc Ninh đã tăng tới 2.5 lần, giá trung bình của toàn thành phố ở mức 64-92 triệu đồng. Riêng dự án ở vị trí đẹp, quy hoạch bài bản đang ở mức 150 - 300 triệu/m2. Còn ở Từ Sơn, vị trí đẹp cao nhất khoảng 165 triệu đồng,.

Không kém phần sôi động, tại Vĩnh Phúc, từ đầu 2025 đến nay, 84% vị trí có giá đất tăng 1-1.5 lần. Nhìn chung, cơn sốt đất lần này tiếp tục tập trung vào các khu vực sát vách Hà Nội và có nền công nghiệp phát triển, thiết lập mặt bằng giá mới cho miền Bắc.

Sau làn sóng tăng giá ở các khu vực kể trên, cơn sốt này đang có dấu hiệu lan về thành phố Phổ Yên. Theo một môi giới tại đây, những ngày qua các đoàn săn đất bắt đầu trở lại, giao dịch các dự án ấm lên, các chủ đầu tư cũng bắt đầu tăng giá. Tuy nhiên khác với tình trạng sốt cục bộ, tăng mạnh, giá đất tại Phổ Yên có nhịp điều chỉnh hợp lý nên vẫn còn dư địa tăng tốt.

Giới chuyên gia phân tích, việc sốt đất lan tới Phổ Yên là xu hướng tất yếu. Thứ nhất, giá bất động sản nơi đây đang thấp chạm đáy so với các thành phố có nền kinh tế tương đương. Giá phổ biến của các dự án tại trung tâm thành phố này đang ở mức 30-40 triệu tùy vị trí. Như vậy, mức giá của Phổ Yên chỉ đang bằng 1/4 vị trí tương tự của Bắc Giang và bằng 1/6 vị trí tương tự của Bắc Ninh tạo nên sức hút lớn nhờ giá trị thực cùng tiềm năng tăng giá đột biến.

Một số dự án nổi bật sắp ra mắt thị trường trong thời gian tới phải kể tới City Rise nằm trên Quốc lộ 3, phường Ba Hàng - khu vực trung tâm Phổ Yên, liền kề các khu công nghiệp lớn nhất Thái Nguyên như KCN Yên Bình (nơi đặt nhà máy Samsung lớn nhất thế giới), KCN Điềm Thụy, KCN Sông Công. Đáng chú ý, đây là dự án tiên phong mô hình tích hợp tiện ích toàn diện "all - in -one" đầu tiên của Phổ Yên với nhiều tiện ích cao cấp bậc nhất thành phố này như bộ đôi clubhouse triệu đô, bể bơi resort, sân pickleball, sân tập golf, trung tâm năng khiếu trẻ em, phòng gym và spa, xông hơi, công viên, bóng rổ, khu vui chơi trẻ em, khu thể thao,..

Mặc dù chưa chính thức đưa ra thị trường song những ngày qua, cùng với xu hướng sốt đất lan rộng, lượng tìm kiếm và tìm hiểu dự án bắt đầu tăng cao.

Thứ 2, về vị trí địa lý, các khu vực kinh tế phát triển bậc nhất miền Bắc, gồm Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc và TP Thái Nguyên, đồng nghĩa trở thành trung tâm kết nối giữa các vùng đang có cơn sốt đất. Do đó, việc sốt đất lan xuống khu vực này là điều dễ hiểu

Thứ 3, kể cả khi không có sốt đất hoặc sốt đất qua đi, Phổ Yên vẫn sẽ là điểm đến bền vững của nhà đầu tư nhờ vị sát sát vách Hà Nội, đến sân bay Nội Bài chỉ 30km và đến Quận Hoàn Kiếm chỉ 45 km. Trong làn sóng phát triển mạnh đô thị vệ tinh thì những vùng sát vách như Phổ Yên sẽ là điểm đến đầu tiên để giãn dân, phát triển kinh tế và đô thị hóa.

Thứ 4/ Nhờ vào vị trí đặc biệt, Phổ Yên từ lâu đã xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc với trụ cột công nghiệp hàng đầu cả nước. Không ngẫu nhiên, nhà máy Samsung lớn nhất thế giới chọn đặt nơi đây đã thổi bùng lên làn sóng phát triển mới cho khu vực. Giá trị sản xuất công nghiệp của Phổ Yên chiếm 92% của cả Tỉnh Thái Nguyên và đứng top 4 của cả nước. Hiện thành phố này đang có khoảng 100,000 chuyên gia và người lao động làm việc trong các KCN. Tuy nhiên các đòn bẩy hậu cần từ nhà ở đến thương mại, dịch vụ đều chưa đáp ứng theo chuẩn cao cấp tạo lệch pha cung cầu. Chưa kể nơi đây đang quy hoạch thêm 1802 ha KCN, trong đó có khu công nghệ thông tin tập trung sẽ củng cố vị trí thủ phủ công nghiệp, thung lũng silicon miền Bắc của Phổ Yên.

Thời gian tới, sốt đất vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Việc tìm kiếm những thành phố có nền tảng vững chắc, bệ phóng trong tương lai và giá mềm như Phổ Yên được xem là hướng đi an toàn bền vững cho các nhà đầu tư.