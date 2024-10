Nam Định thua đậm CAHN ngay tại Thiên Trường

V.League 24/25 vòng 5 CAHN vs CAHN 18h00 ngày 28/10 4 giờ trước Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất 51 phút trước HẾT GIỜ! Thép Xanh Nam Định 0-3 Công an Hà Nội Được đánh giá cao hơn nhưng Thép Xanh Nam Định bất ngờ phơi áo 0-3 trước CLB Công an Hà Nội. Đây là trận thua thứ 2 của nhà đương kim vô địch V-League ở mùa giải mới. 54 phút trước KHÔNG VÀO! Xuân Son vẫn vô duyên 90+5': Từ quả đá phạt của Hendrio, Xuân Son bật cao đánh đầu cận thành nhưng không thể đánh bại Nguyễn Filip. 57 phút trước Hiệp 2 có 7 phút bù giờ 1 giờ trước Nguyễn Filip nhận thẻ vàng 88': Nguyễn Filip nhận thẻ vàng vì lỗi câu giờ. 1 giờ trước KHÔNG VÀO! Hendrio sút phạt nguy hiểm 83': Hendrio sút phạt xuyên hàng rào Công an Hà Nội, nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. 1 giờ trước Văn Toản nhận thẻ đỏ! 81': Sau khi xem lại video, trọng tài Đình Thịnh thay đổi quyết định và rút thẻ đỏ đuổi Văn Toản khỏi sân. Công an Hà Nội chỉ còn 10 người trên sân. 1 giờ trước VAR lại vào cuộc, Văn Toản có thể bị đuổi 77': Rafaelson thoát xuống đối mặt với thủ môn Nguyễn Filip nhưng bị Văn Toản phạm lỗi. Trọng tài chính chỉ rút thẻ vàng với cầu thủ Công an Hà Nội, nhưng tổ VAR cho rằng ông nên xem lại video. 1 giờ trước KHÔNG VÀO! Nguyễn Filip cứu thua cho đội khách 69': Nguyễn Xuân Son có pha đánh đầu cận thành, bóng đập người hậu vệ Công an Hà Nội đổi hướng nhưng Nguyễn Filip vẫn bay người cản phá thành công. 1 giờ trước VÀO! Alan nâng tỷ số lên 3-0 cho Công an Hà Nội 61': Leo Artur đột phá bên cánh phải trước khi căng ngang vào trong. Nỗ lực phá bóng của hậu vệ Nam Định giúp Alan có cơ hội tuyệt vời để ghi bàn và tiền đạo này không bỏ qua. 3-0 cho Công an Hà Nội. 1 giờ trước Thép Xanh Nam Định đang bế tắc 55': Sau bàn thua sớm ở hiệp 2, các cầu thủ Thép Xanh Nam Định xuống tinh thần trông thấy. Điều này khiến các đợt tấn công của họ càng bế tắc hơn. 1 giờ trước VÀO! Leo Artur nâng tỷ số lên 2-0 cho Công an Hà Nội 48': Công an Hà Nội tấn công nhanh, Vũ Văn Thanh phá bẫy việt vị thoát xuống bên cánh phải căng ngang dọn cỗ cho Leo Artur ghi bàn dễ dàng ở cự ly gần. 2-0 cho Công an Hà Nội. 1 giờ trước Hiệp 2 bắt đầu 2 giờ trước Hết hiệp 1: Thép Xanh Nam Định 0-1 Công an Hà Nội Hiệp 1 trận đấu diễn ra không hấp dẫn như kỳ vọng của người hâm mộ, nhưng kịch tính vẫn xảy ra khi trọng tài 2 lần phải tham khảo VAR. Đúng vào phút cuối hiệp, Vũ Văn Thanh tỏa sáng giúp Công an Hà Nội vượt lên. 2 giờ trước VÀO! Vũ Văn Thanh mở tỷ số cho Công an Hà Nội 45+3': Tận dụng sơ hở của hàng thủ Nam Định, Vũ Văn Thanh ập vào vòng cấm và lập công giúp đội khách vượt lên. 2 giờ trước Hiệp 1 có 5 phút bù giờ 2 giờ trước Trọng tài hủy bàn thắng của Nam Định 40': Sau khi tham khảo tổ VAR và xem lại video quay chậm, trọng tài Đình Thịnh quyết định hủy bàn thắng của Thép Xanh Nam Định. Ông cho rằng Xuân Son đã phạm lỗi trước khi chuyền bóng cho Hoàng Anh ghi bàn. 2 giờ trước VÀO! Hoàng Anh mở tỷ số cho Thép Xanh Nam Định 37': Lý Công Hoàng Anh nhận đường chuyền của Xuân Son và sút bóng cực mạnh vào góc gần bên phải. Nguyễn Filip không kịp phản ứng. 1-0 cho Nam Định, nhưng VAR đã vào cuộc kiểm tra bàn thắng này. 2 giờ trước KHÔNG VÀO! Xuân Son sút bóng trúng xà ngang 35': Thép Xanh Nam Định phản công nhanh, Hendrio chọc khe cho Xuân Son thoát xuống đối mặt với Nguyễn Filip. Xuân Son sút bóng đánh bại thủ môn đội khách, nhưng bóng dội trúng xà ngang. Sau đó, Lucas Silva ập vào đánh đầu bồi vọt xà. 2 giờ trước Hàng công Nam Định đang chơi mờ nhạt 26': Nguyễn Xuân Son đang lùi khá sâu và chơi như tiền vệ khiến sức công của Nam Định giảm sút. Hai vệ tinh Lucas Silva và Hendrio cũng chơi không tốt từ đầu trận. 2 giờ trước Thẻ vàng cho Hendrio 20': Sau khi xem kỹ video quay chậm, trọng tài Đình Thịnh quyết định chỉ rút thẻ vàng với Hendrio. 2 giờ trước VAR! Hendrio có thể bị đuổi 18': Hendrio tranh bóng không thành công với Quang Hải và đạp vào chân ngôi sao đội khách. Tổ VAR đã yêu cầu trọng tài xem lại tình huống này. 2 giờ trước KHÔNG VÀO! Bóng trúng cột dọc Nam Định 12': Cầu thủ Nam Định mắc sai lầm, Văn Thanh chuyền cho Phan Văn Đức thoát xuống bên cánh trái. Văn Đức dứt điểm quyết đoán đánh bại Nguyễn Filip nhưng bóng đi trúng cột dọc bật ra ngoài. 2 giờ trước Chưa có tình huống nguy hiểm nào xuất hiện 10': Hai đội chơi bóng với tốc độ khá chậm và tập trung tranh chấp ở giữa sân. Lối đá này khiến tình huống nguy hiểm chưa xuất hiện ở cả 2 cầu môn. 2 giờ trước Thế trận cân bằng 3': CLB Công an Hà Nội đang nhập cuộc tự tin tại Thiên Trường, qua đó tạo ra thế trận cân bằng với đội chủ nhà Nam Định. 2 giờ trước Trận đấu bắt đầu 3 giờ trước Xem trực tiếp Thép Xanh Nam Định vs Công an Hà Nội trên kênh nào, ở đâu? Trận đấu tại Thiên Trường có VAR hỗ trợ và được tường thuật trực tiếp trên FPT Play, TV360. 3 giờ trước Đội hình xuất phát

Sau chức vô địch V-League 2023/24, Thép Xanh Nam Định tiếp tục đầu tư mạnh mẽ để tăng cường lực lượng. Bên cạnh mục tiêu bảo vệ chức vô địch quốc gia, đội bóng thành Nam còn quyết tâm tiến xa ở đấu trường AFC Champions League 2.

Tuy nhiên, Thép Xanh Nam Định dường như đang đi vào vết xe đổ của CLB Hà Nội ở mùa giải trước. Việc chiêu mộ quá nhiều ngoại binh khiến đội bóng này thiếu đi sự kết dính cần thiết. Nếu tách riêng từng cầu thủ, Thép Xanh Nam Định đang sở hữu nhiều ngôi sao đắt giá mà nhiều CLB khác ở V-League thèm muốn. Thế nhưng, họ chưa thể kết hợp cùng nhau tạo ra tập thể mạnh.

Bên cạnh đó, việc phải sử dụng hai đội hình gần như khác nhau ở 2 đấu trường cũng khiến HLV Vũ Hồng Việt đau đầu. Sau trận thua sốc trước Hà Tĩnh, Nam Định đã bất bại 6 trận liên tiếp, nhưng hòa đến 3 trận (50%) trong đó.

Ở hướng ngược lại, CLB Công an Hà Nội thậm chí khởi đầu tệ hơn cho dù đã có bộ khung và HLV mơ ước. Sau 4 vòng đấu, đội bóng của HLV Polking mới giành vỏn vẹn 5 điểm và đứng hạng 8.

Dù sao, Thép Xanh Nam Định và CLB Công an Hà Nội vẫn chưa tụt lại quá xa trong cuộc đua vô địch. Nam Định thậm chí có thể chiếm vị trí đầu bảng ngay sau vòng đấu này nếu thắng đậm Công an Hà Nội. Ngược lại, đội bóng ngành công an cũng sẽ chen chân vào nhóm đầu bảng nếu giành trọn 3 điểm tại Thiên Trường.

