Nam diễn viên TVB bị lộ video nóng cùng mỹ nữ trên ôtô

TPO - Từ Văn Hạo có hành vi tình ái quá mức với một cô gái trên ôtô. Đoạn camera này bị tiết lộ khiến ngôi sao trẻ trở thành cái tên bị bàn tán nhiều nhất hai ngày qua.

Ngày 21/8, trang HK01 đưa tin một đoạn video về nam nghệ sĩ trẻ có hành vi thân mật quá mức với cô gái xinh đẹp trong xe lan truyền khắp mạng xã hội gây xôn xao với khán giả Hong Kong, Trung Quốc. Người trong video là nam diễn viên, MC trẻ đang được lăng xê của đài TVB Từ Văn Hạo.

Theo HK01, khi bị phóng viên gọi điện phỏng vấn, lúc đầu Từ Văn Hạo phủ nhận người trong video là anh. Tuy nhiên, sau đó nam nghệ sĩ thừa nhận là nhân vật chính và khẳng định đang phát triển tình cảm với cô gái trong đoạn video.

"Khi đó tôi đang ở trạng thái độc thân. Tôi ra ngoài chơi với bạn bè và uống say. Tôi và cô gái đi cùng đang tìm hiểu nhau, cô ấy không tỉnh táo nên tôi đã đưa cô ấy về nhà trước, sau đó cũng về nhà mình", Từ Văn Hạo giải thích.

Từ Văn Hạo đang là nam thần trẻ tuổi được TVB o bế, sự nghiệp rộng mở. Từ Văn Hạo có ngoại hình điển trai, thường tham gia các môn thể thao như bơi lội, bóng rổ, thuộc kiểu "bạn trai trong mơ của các cô gái", do đó việc bị lộ video nóng trên xe khiến hình tượng nam nghệ sĩ trẻ bị ảnh hưởng.

Theo HK01, sự nghiệp của Từ Văn Hạo bắt đầu khởi sắc từ năm 2018, khi anh gia nhập đài TVB. Nhờ làm MC cho chương trình giải trí Young And Restless, tên tuổi Từ Văn Hạo được khán giả chú ý nhiều hơn. Trong show Happy Invincible Award, Từ Văn Hạo được ông trùm Tăng Chí Vỹ yêu mến và coi trọng. Nam nghệ sĩ từng tham gia phim truyền hình Hong Kong, Trung Quốc như Love Stories, Romeo And His Butterfly Lover, Narcotics Heroes...

Trước đó, Từ Văn Hạo hẹn hò với nữ thần ViuTV Mạch Khả Di (Krince Mak), tuy nhiên tháng 6, nam nghệ sĩ khẳng định đã đường ai nấy đi với nữ diễn viên do không hợp nhau.