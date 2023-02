Nam diễn viên sau bê bối bạo dâm chấn động Hollywood

TPO - Armie Hammer cho biết anh bị tấn công tình dục từ năm 13 tuổi. Tuổi thơ không êm đềm là nguyên nhân chính dẫn đến việc nam diễn viên có tư tưởng sai lệch về chuyện tình ái.

Trong cuộc phỏng vấn của Air Mail, Armie Hammer cho biết anh từng muốn tự tử sau khi đối mặt làn sóng tẩy chay của Hollywood hồi tháng 2/2021. Anh hiện sống tại đảo Cayman, gần như biến mất khỏi các phương tiện truyền thông xã hội.

"Lúc đó tôi chỉ muốn ra biển, hy vọng bị thuyền đâm hay cá mập ăn thịt. Nhưng khi tôi nhận ra con tôi vẫn ở đó, tôi liền tỉnh táo trở lại", Hammer nói trong cuộc phỏng vấn đầu tiên sau bê bối.

Trong cuộc phỏng vấn, Armie Hammer thừa nhận hẹn hò phụ nữ 20-30 tuổi. Song, anh kịch liệt phủ nhận mọi hành vi sai trái tình dục. "Tôi là diễn viên nổi tiếng vào thời điểm đó. Lúc đó họ rất vui khi bên tôi. Hai bên thỏa thuận khi quyết định đến với nhau nhưng mọi chuyện lại xảy ra theo hướng này", diễn viên 36 tuổi nói.

Armie Hammer đồng thời nói anh bị một mục sư lạm dụng tình dục năm 13 tuổi. Trải nghiệm đau thương là lý do nam diễn viên trở thành người muốn kiểm soát. "Mọi thứ hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Tôi đã bất lực trong tình huống này. Sau chuyện đáng sợ, sở thích của tôi chuyển sang kiểm soát tình hình về mặt tình dục", anh nói.

Hiện tại, diễn viên phim The Social Network tìm cách trở lại cuộc sống bình thường. “Tôi đang có thói quen lành mạnh để thay đổi bản thân, hàng ngày tập thể dục, nấu các món ăn tốt cho sức khỏe. Tôi đang cố gắng hoàn thiện bản thân", Armie Hammer nói, hy vọng được đóng phim trở lại khi đối mặt làn sóng tẩy chay của Hollywood.

Armie Hammer đang là đối tượng của Sở cảnh sát Los Angels (LAPD). Anh bị một người phụ nữ tố cáo cưỡng hiếp. Trước đó, nhiều phụ nữ cáo buộc tài tử Call Me by Your Name có hành vi sai trái tình dục, vạch trần tư tưởng tôn sùng ăn thịt người, mạnh bạo trong tình dục.

Chambers - người vợ 10 năm của Hammer - đệ đơn ly dị nam diễn viên vì vụ bê bối. “Tôi cam kết hết lòng vì các con", Chambers nói ngắn gọn khi trả lời E! Online vụ ngoại tình của chồng cũ.

Armand Douglas "Armie" Hammer sinh năm 1986. Anh nổi tiếng với vai cặp sinh đôi Winklevoss trong The Social Network, Clyde Tolson trong J. Edgar, hoàng tử Andrew Alcott trong Mirror Mirror và Lone Ranger trong phim The Lone Ranger. Tác phẩm giúp nam diễn viên bật lên thành sao hạng A là bộ phim đề tài đồng tính Call Me by Your Name.