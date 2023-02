Bản tin showbiz 5/2: Bảo Ngọc bật khóc khi nói vụ Mai Phương xin lỗi

TPO - Bảo Ngọc xúc động khi không thể đồng hành cùng Mai Phương để trải qua những biến cố trong cuộc sống. Đương kim Hoa hậu Liên lục địa hy vọng khán giả dành tình thương cho Miss World Vietnam tại cuộc thi quốc tế sắp tới.

Ngày 5/2, nhiều hoa, á hậu xuất hiện tại buổi họp báo công bố lịch trình tổ chức các cuộc thi hoa hậu trong năm 2023. Ngoài phần giới thiệu Miss World Vietnam, Top 3 Mai Phương, Phương Nhi và Lê Nguyễn Bảo Ngọc có những chia sẻ sau hơn nửa năm đương nhiệm.

"Với Mai Phương, Hoa hậu Việt Nam 2020 và Miss World Vietnam 2022 là hai dấu mốc quan trọng của cuộc đời. Cuộc thi cho tôi nhìn thấy bản thân ở nhiều khía cạnh. Trong tâm tôi đều suy nghĩ mỗi sáng thức dậy làm tốt hơn hôm qua. Không có lý do gì để tôi lơ là, phụ lòng thương của mọi người", Mai Phương nói.

Sắp tới, Mai Phương một mình dự thi Miss World. Cô hy vọng nhận được tình yêu của khán giả.

Sau khi nghe lời chia sẻ của Mai Phương, Bảo Ngọc đồng cảm. Cô bật khóc khi nói về người bạn đồng hành trong cuộc thi Miss World Vietnam.

"Sau khi nghe Mai Phương chia sẻ, tôi rất xúc động. Tôi theo dõi Mai Phương từ lúc còn ở Hoa hậu Việt Nam. Khi đến Miss World Vietnam, chúng tôi là bạn cùng phòng. Tôi biết sự cố gắng của chị ấy", Bảo Ngọc nói.

Đương kim Hoa hậu Liên lục địa chia sẻ thời gian qua Mai Phương có nhiều thăng trầm, một mình Miss World Vietnam trải qua áp lực lớn, đến mức phải xin lỗi khán giả. Thời gian qua, cô không thể đồng hành cùng người bạn thân thiết như trước đây.

"Giờ đây tôi không thể đồng hành cùng chị như trước. Tôi hy vọng chị vượt qua, toàn tâm toàn ý đến đấu trường nhan sắc quốc tế. Tôi hiễu rõ áp lực khi một mình dự thi quốc tế. Tôi mong mọi người yêu thương Mai Phương", cô nói.

Bảo Ngọc đồng thời gửi lời cảm ơn đến Đỗ Thị Hà vì an ủi, chia sẻ cảm xúc cùng cô trong lúc phát biểu.

Không còn cảnh xô đẩy để xin lộc ở đền Trần

Sáng 5/2 (ngày 15 tháng Giêng năm Quý Mão) mưa khá nặng hạt khiến lượng khách đổ về khu di tích đền Trần Nam Định giảm hơn so với mọi năm. Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, không còn cảnh chen lấn, xô đẩy để lấy ấn.

Từ 5h sáng, BTC Lễ hội Khai ấn đền Trần năm 2023 tổ chức phát ấn cho người dân và du khách thập phương tại các điểm: ba nhà Giải Vũ, nhà trưng bày Đền Trùng Hoa.Lực lượng an ninh được cắt cử để đảm bảo phân làn, phân luồng cho du khách nhận ấn.

Trưởng từ đền Trần cất giữ các lá ấn để dâng lên các đình, đền, chùa của phường Lộc Vượng gồm Đền Thiên Trường, Đền Cố Trạch, Đền Trùng Hoa, Chùa Phổ Minh, Văn chỉ Hiền Đàn, Đình Tức Mặc, Đình Kênh, Đình Bái, Đình Vĩnh Trường và lưu trong hòm đựng ấn của nhà đền.

Dù là ngày cuối tuần, lượng khách đổ về đền Trần không đông như mọi năm. Du khách cho biết thời gian xếp hàng lấy ấn năm nay được rút ngắn hơn, không còn cảnh chen lấn, xô đẩy.(Xem thêm).

Harry được minh oan

Theo Daily Mail, bên cạnh kể xấu Hoàng gia Anh, lần đầu trải nghiệm tình yêu của Harry là một trong những chi tiết được nhắc đến nhiều nhất trong cuốn sách gây tranh cãi. Harry giấu tên bạn tình đầu tiên, chỉ gọi cô là “người phụ nữ lớn tuổi” và đối xử với anh như “con ngựa non”.

Một số cái tên được đưa vào diện nghi vấn như Elizabeth Hurley và Suzannah Harvey, đều lớn hơn Harry nhiều tuổi. Tuy nhiên, nữ chính thực sự chỉ cách biệt 2 tuổi với hoàng tử sinh năm 1984. Cô là Sasha Walpole - bà mẹ 2 con làm nghề lái máy đào.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Daily Mail, Sasha cho biết gặp gỡ Harry từ những ngày anh sống tại Highgrove, điền trang của Vua Charles tại hạt Gloucestershire, Anh. Họ làm bạn với nhau trong hai năm rưỡi.

Sasha nhớ Harry mặc quần jean và áo sơ mi màu hồng. Họ thân mật trên nền cỏ dài đến mắt cá chân và được che chắn bởi hàng rào cây rậm rạp. Khi đó vào khoảng 23h, trời tối đen như mực và thời tiết ấm áp.

Sasha nói thêm quá trình diễn ra chỉ trong 5 phút. Cô thừa nhận có đánh Harry, hai người chỉ đơn giản là say loạn tính, không có tình cảm. (Đọc chi tiết).

Angelababy liên tục bị chê

Sina đưa tin bộ phim Tương tư lệnh do Angelababy và Tống Uy Long đóng chính tiết lộ tạo hình của hai nhân vật. Trong đó, Angelababy đóng vai nữ chính Quân Ỷ La từ nhỏ sống với hai thân phận, trong nhà cô là trưởng nữ Quân gia, nhưng ra ngoài lại là con trai riêng của Quân lão gia Quân Phi Phàm.

Tạo hình giả trai của Angelababy nhận về những ý kiến trái chiều. Một số khán giả cho rằng Angelababy không trang điểm đậm, trông kém sắc nhưng phù hợp với vai trò đóng giả con trai. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng tạo hình của Angelababy kém thu hút, trạng thái của cô trong phim này không tốt. Ngay từ buổi lễ khai máy Angelababy đã thể hiện sự mệt mỏi, kém tươi tắn.

Dự án Tương tư lệnh không nhận được sự kỳ vọng của khán giả. Diễn xuất của Angelababy luôn bị đánh giá kém, trong khi đó bạn diễn của cô là Tống Uy Long cũng chưa chứng minh được tài năng của mình. Angelababy hơn Tống Uy Long 10 tuổi, giữa họ có khoảng cách tuổi khác nhất định, thêm vào đó là diễn xuất của cả hai chưa tốt khó khiến khán giả đồng cảm với chuyện tình lãng mạn trong phim. (Xem thêm).

Phim báo thù gây sốt màn ảnh

Truyền hình Hàn Quốc khép lại năm 2022 rực rỡ với thành công của bộ phim The Glory (Vinh quang trong thù hận), do Song Hye Kyo đóng vai chính. Mang màu sắc đen tối, phim xoay quanh một phụ nữ dành gần 2 thập kỷ lên kế hoạch báo thù những người từng bắt nạt cô trong quá khứ.

Phần một kết thúc bỏ ngỏ khiến khán giả bất mãn vì không được thỏa mãn sự hiếu kỳ ngay lập tức, phải chờ đến ngày 10/3 mới biết được kết cục của các nhân vật.

Trong thời gian chờ đợi, Koreaboo đã đề cử 7 bộ phim truyền hình khác của Hàn Quốc cũng về chủ đề báo thù từng gây tiếng vang trước The Glory, bao gồm Reborn Rich, Revenge of Others, My Name. Remarriage & Desires... (Xem chi tiết).