Nam ca sĩ gây tranh cãi vì hôn fan nữ trên sân khấu

TPO - Nam ca sĩ Tây Ban Nha Enrique Iglesias khiến người hâm mộ sốc khi ôm hôn đắm đuối một fan nữ trên sân khấu.

Ngày 18/9, Enrique Iglesias đăng đoạn video quay cảnh anh thân mật với một phụ nữ trong buổi giao lưu cùng người hâm mộ ở Las Vegas (Mỹ) hôm 16/9.

Trong clip, ban đầu giọng ca Bailando chỉ thơm lên má fan nữ trong lúc hai người tạo dáng chụp ảnh selfie trên sân khấu. Tuy nhiên, cô gái sau đó đã quay đầu lại và hôn lên môi thần tượng. Thay vì quay đi, nam ca sĩ 47 tuổi đáp trả nhiệt tình, anh còn vòng tay ôm chặt eo người phụ nữ. Nụ hôn kéo dài trong nhiều giây trước khi Iglesias buông fan nữ và chạy đi với nụ cười rạng rỡ.

Đoạn video khiến dân mạng tranh cãi dữ dội về khoảnh khắc thân mật nồng nhiệt giữa ngôi sao Tây Ban Nha và người hâm mộ.

Một bộ phận tỏ ra ghen tỵ với cô gái, đồng thời khen Iglesias biết chiều lòng fan: “May mắn quá! Đối với người hâm mộ, anh là người tuyệt vời nhất”, “Tôi muốn trở thành cô ấy”, “Cô gái may mắn. Làm ơn hãy quay trở lại. Yêu anh”, “Tôi yêu anh Enrique”...

Bên cạnh đó, không ít người chỉ trích Enrique Iglesias và cô gái lạ mặt hành xử quá trớn, phản cảm vì nam ca sĩ đã có người yêu lâu năm, cựu vận động viên quần vợt người Nga Anna Kournikova: “Tôi không thích những cô gái khác hôn anh. Những nụ hôn của anh chỉ dành cho Anna thôi”, “Vợ anh ấy chắc sửng sốt khi thấy cảnh này”, “Cảm thấy tiếc cho gia đình anh ấy”...

Enrique Iglesias (SN 1975) là ca/nhạc sĩ người Tây Ban Nha. Tên tuổi của anh gắn liền với các ca khúc như Bailamos, Be With You, Hero, Escape, Do You Know?... Ngoài ra, anh còn được biết đến là con trai của danh ca hàng đầu Tây Ban Nha Julio Iglesias - sở hữu 80 album đã phát hành với gần 300 triệu đĩa được bán trên khắp thế giới.

Enrique Iglesias bắt đầu hẹn hò Anna Kournikova từ năm 2001. Họ bén duyên trên phim trường quay MV Escape của Iglesias. Năm 2013, hai người chia tay trong khoảng thời gian ngắn rồi nhanh chóng tái hợp. Dù chưa kết hôn, Kournikova đã thêm họ của bạn trai sau tên mình trong dòng giới thiệu bản thân trên Instagram. Cặp đôi có ba con chung: Cặp song sinh Nicholas và Lucy (4 tuổi) và Mary (2 tuổi).

Tú Oanh