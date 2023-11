Nắm bắt điểm rơi sở hữu bất động sản

Bên cạnh việc lãi suất được điều chỉnh về mức ổn định, tín dụng khơi thông, các chính sách bán hàng ưu đãi của chủ đầu tư cũng góp phần giải quyết bài toán tài chính cho người mua nhà, thúc đẩy thị trường bất động sản thêm sôi động.

Nhiều động lực tích cực cho thị trường

Theo số liệu của Collier, giai đoạn cuối năm 2023, giá của loại hình căn hộ sẽ tăng từ 4 - 7% so với năm 2022, nhờ việc chủ đầu tư nâng cao định vị của các dự án cùng với vị trí đắc địa. Báo cáo này đồng thời nhấn mạnh phân khúc căn hộ cao cấp vẫn là phân khúc tiềm năng để đầu tư trong tương lai, đảm bảo sự an toàn của dòng tiền.

Báo cáo tâm lý người tiêu dùng bất động sản Việt Nam (CSS) của Batdongsan.com.vn nửa cuối năm 2023 do đơn vị này khảo sát cũng cho thấy 61% người dân vẫn muốn mua bất động sản trong vòng một năm tới cho thấy nguồn cầu vẫn tiếp tục gia tăng.

Một nghiên cứu khác của Savills chỉ ra con số đáng chú ý, từ năm 2023 đến năm 2025, thành phố sẽ có thêm 157.000 hộ gia đình. Tuy nhiên, nguồn cung tương lai gồm 59.000 căn hộ (các hạng), 9.000 nhà ở thấp tầng và 18.700 căn nhà ở xã hội dự kiến mở bán; do đó còn thiếu hụt 70.300 nhà ở.

Sự chênh lệch cán cân cung - cầu trên thị trường nhà ở ngày càng phân hóa rõ nét, nhiều người kỳ vọng có thể tìm mua nhà ngay lúc này trước khi giá bán tiếp tục tăng. Thế nhưng, trong “cơn bão" bao phủ kinh tế toàn cầu, thu nhập bị ảnh hưởng, tâm lý của khách hàng phải đối diện với nỗi lo về bài toán tài chính, sao cho đảm bảo sự hiệu quả về dòng tiền.

Để thêm “chất xúc tác" giúp khách hàng sớm đưa ra quyết định, nhiều chính sách kích cầu thị trường được Chính phủ đưa ra. Phát biểu tại “Hội nghị đánh giá tình hình, tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản”, ông Đào Minh Tú – Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, NHNN đã liên tục điều chỉnh giảm 04 lần các mức lãi suất điều hành trong 6 tháng đầu năm với mức giảm 0,5-2,0%/năm cho các loại trong bối cảnh mặt bằng lãi suất thế giới tiếp tục tăng cao và neo ở mức cao; điều đó tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn từ NHNN với chi phí thấp hơn, qua đó có điều kiện giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ khách hàng. Ngoài ra, nhiều ngân hàng còn có các khoản vay ưu tiên, ưu đãi giúp khách hàng giảm áp lực tài chính khi lựa chọn nơi an cư.

Tuy nhiên, bối cảnh hiện nay không chỉ cần các chính sách gỡ vướng từ Chính phủ đi vào thực tế mà cần phải có thêm các chính sách ưu đãi từ chủ đầu tư để có thể “kéo” thị trường bất động sản hồi phục.

Nhiều chủ đầu tư đã mạnh tay tung ra chính sách kích cầu lớn như chiết khấu thẳng vào giá bán, hỗ trợ giải ngân cho vay với lãi suất 0% trong khoảng thời gian nhất định. Các hoạt động này thực sự đem lại kết quả tốt về mặt thanh khoản cho dự án, đưa thị trường bất động sản sôi động trở lại.

Nổi bật trong thời gian gần đây phải kể đến dự án Masteri Waterfront (tại trung tâm Ocean Park 1) và Masteri West Heights (tại trung tâm Smart City) do Masterise Homes phát triển với chính sách bán hàng hấp dẫn, đáp ứng cả hai mục đích an cư và đầu tư. Với chính sách mang tên “Tâm điểm An cư – Trải nghiệm giá trị sống”, chủ đầu tư đã đưa ra nhiều phương án thanh toán tuỳ theo kế hoạch tài chính cá nhân. Theo đó, khách hàng chỉ cần thanh toán tối đa 30% giá trị căn hộ sẽ được nhận ngay căn hộ để ở hoặc khai thác cho thuê trong năm 2023. Đồng thời, khách hàng còn được hưởng gói chính sách "Thanh toán an cư" chỉ với 5%/Quý trong vòng 3 năm. Giá trị căn hộ còn lại sẽ được chia thành nhiều đợt thanh toán nhỏ, mỗi đợt thanh toán chỉ từ 5% giá trị căn hộ. Thời gian giữa các đợt thanh toán cách nhau 3 tháng và chậm nhất tháng 9/2026 (áp dụng có điều kiện theo chính sách bán hàng).

Chính sách tốt mang lại nhiều lợi ích cho người mua nhà

Việc các chủ đầu tư tung ưu đãi lớn được cho là một bước đi nhanh nhạy và đầy khôn ngoan, chia sẻ lợi ích với khách hàng trong bối cảnh thị trường khó khăn. Điều này giúp tăng khả năng thanh khoản trong giai đoạn cuối năm.

Các chính sách về chiết khấu, giảm số tiền đặt cọc trên mỗi sản phẩm, ưu đãi về lãi suất và tăng thời gian thanh toán giúp khách hàng giảm áp lực tài chính và có thể tiếp cận được những sản phẩm bất động sản tốt hơn. Những căn hộ có phương án tài chính phù hợp, đáp ứng nhu cầu của khách hàng về tiêu chuẩn sống hiện đại - tiện nghi sẽ nhanh chóng được chú ý. Chẳng hạn tại Masteri Waterfront hay Masteri West Heights, căn hộ được bàn giao với tiêu chuẩn cao cấp, quản lý vận hành chuyên nghiệp bởi Masterise Prosperty Management – một thành viên của Masterise Group. Vì vậy chủ sở hữu có thể lập tức khai thác cho thuê góp phần gia tăng lợi nhuận cho căn hộ. Mặt khác, chủ căn hộ có thể lập tức khai thác cho thuê với giá từ 10 – 16 triệu/tháng, đem lại dòng tiền ổn định trong bối cảnh kinh tế khó khăn.

Đối với khách hàng tích lũy chưa nhiều, có thể lựa chọn vay ngân hàng 50% hoặc 80% giá trị căn hộ (áp dụng có điều kiện) và nhận hỗ trợ lãi suất 0% từ CĐT theo thời hạn cam kết. Với mức lãi suất hiện tại trung bình 9 - 10%, việc miễn lãi suất trong thời gian tối đa 2 năm giúp người mua nhà có thể tiết kiệm từ 400 - 600 triệu đồng.

Nhìn chung, thời điểm hiện tại được đánh giá có nhiều yếu tố thuận lợi về giá cả, lãi suất và chính sách ưu đãi để hỗ trợ cho khách hàng. Cùng với đó, việc các chủ đầu tư chủ động, linh hoạt ứng biến trước những thay đổi liên tục của thị trường… cũng giúp thị trường bất động sản phát triển lành mạnh hơn trong thời gian tới.