Mỹ nhân Hàn đẹp nhất thế giới gây sốt với loạt ảnh bikini

TPO - Loạt ảnh thả dáng với bikini của Nana nhận được nhiều lời khen ngợi từ cả đồng nghiệp và cư dân mạng.

Ngày 27/4, Nana đăng tải lên Instagram cá nhân loạt ảnh bikini bên hồ bơi, kèm dòng chú thích: “Chữa lành ở Bali”.

Trong ảnh, nữ diễn viên 9X mặc đồ bơi hai mảnh bé xíu màu đen khoe thân hình mảnh mai, săn chắc. Ấn tượng nhất là phần eo phẳng lì, lộ rõ cơ, cùng đôi chân dài nuột, thẳng tắp. Cô cũng để lộ nhiều hình xăm nghệ thuật rải rác khắp cơ thể.

Loạt ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng, với hàng trăm nghìn lượt Thích. Vô số bình luận để lại bên dưới bài đăng trầm trồ trước sắc vóc cực phẩm của mỹ nhân từng 2 lần được vinh danh đẹp nhất thế giới. Ngay cả những người nổi tiếng khác, bao gồm cựu thành viên After School Jungah và ca sĩ Joon Park, cũng dành lời khen “có cánh” cho đồng nghiệp.

Nana (SN 1991), tên thật là Im Jin Ah, nổi tiếng tại xứ sở kim chi ở nhiều vai trò idol, người mẫu, diễn viên, MC...

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Nana tham gia Siêu mẫu Contest 2009 trong khu vực châu Á Thái Bình Dương và đạt hạng 4. Đây là bàn đạp giúp cô bước chân vào showbiz.

Tháng 11/2009, Nana gia nhập nhóm nhạc nữ After School, trở thành lứa thành viên thế hệ thứ hai. Cô ra mắt lần đầu trong single thứ hai của nhóm, Because of You. Tháng 6/2010, Nana, cùng với hai thành viên khác của After School là Raina và Lizzy lập thành nhóm nhỏ Orange Caramel. Ca khúc solo đầu tiên của Nana, Close Your Eyes, đã được đưa vào album của Orange Caramel, Shanghai Romance.

Bên cạnh đó, Nana còn là một thành viên của After School Red cùng với Kahi, Uee, và Jungah, ra mắt ca khúc In The Night Sky vào năm 2011. Năm 2012, cô tham gia K-popstar cùng với Hyorin, Hyuna, Hyoseong, và Nicole để tạo thành một nhóm Dazzling Red. Họ thực hiện một single từ thiện gọi là This Person.

Những năm gần đây, Nana tập trung nhiều vào diễn xuất. Cô tham gia không nhiều phim nhưng đều để lại ấn tượng tốt, có thể kể đến Love Weaves Through A Millennium (2015, Trung Quốc), The Good Wife (2016), Kill It (2019), Justice (2019)…

Tác phẩm mới nhất của Nana là Glitch, theo chân một phụ nữ trẻ điều tra vụ mất tích bí ẩn của bạn trai mình. Nhân vật Bora do Nana thủ vai trong phim cũng là một trong những nguyên nhân chính cho việc cựu idol có nhiều hình xăm trên cơ thể.

Dù danh tiếng chưa thực sự nổi bật, Nana vẫn thường được nhắc đến nhờ ngoại hình xuất chúng. Cô từng 2 lần liên tiếp đạt vị trí số 1 của BXH 100 gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candler (2014 và 2015) và chưa bao giờ bị loại khỏi danh sách. Ngoài ra, cô cũng sở hữu chiều cao đáng ngưỡng mộ, 1,71 m.

Ít ai biết Nana là nghệ sĩ trang điểm được cấp phép và cũng là thành viên trong Hiệp hội Makeup Artists.

Tú Oanh